وداوها بالتي كانت هي الداء.. هل يصبح البعوض علاجا للملاريا؟

يتوارى خلف تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أصبح "مالئ الدنيا وشاغل الناس"، مرض لا يقل خطورة عنه. إنه مرض الملاريا الذي لا يزال أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في البلدان النامية. فبحسب منظمة الصحة العالمية، أصيب حوالي228 مليون شخص بالملاريا في عام2018، معظمهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
كما أودى المرض بحياة أكثر من 400 ألف آخرين، معظمهم من الأطفال دون سن الخامسة. وتحذر منظمة الصحة العالمية من احتمال تضاعف عدد الوفيات هذا العام بسبب توقف وصول المساعدات للمناطق المتضررة نتيجة القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا.
وينتقل مرض الملاريا إلى البشر عن طريق اللدغ من إيناث بعوض الأنوفيل. وظل العلماء لسنوات يبحثون عن ميكروبات تتكون بشكل طبيعي لدى البعوض والتي يمكن أن تقضي على الملاريا وحمى الضنك وغيرها من الأمراض التي ينقلها البعوض. وتوصل باحثون من كينيا إلى أنه يمكن الحد من انتقال الملاريا إلى البشر بشكل ملحوظ دون العبث بالنظام البيئي بأكمله، وذلك عن طريق اكتشاف نوع من الفطريات التي تتشكل داخل أمعاء البعوض والتي توقف انتقال مسببات الملاريا .ووفقاً للدراسة التي نشرتها المجلة العلمية "نايشتر كوميونيكايشن Nature Communications"، لم يكن أي من البعوض الحامل لهذا النوع من الفطريات المعوية، حاملا للمادة المسببة للملاريا في الوقت نفسه.
معظم ضحايا مرض الملاريا من الأطفال دون سن الخامسة
التحكم بالمرض بيولوجيا
ويعيش الميكروب أحادي الخلية داخل الأمعاء والأعضاء التناسلية للحشرات. وتم الكشف عن وجود فطر الأمعاء الدقيقة والمعروف علميا بـ Microsporidia MB في خمسة بالمائة من بعوض الأنوفيل الذي تم فحصه من المنطقة عالية الخطورة حول بحيرة فيكتوريا في غرب كينيا.
ويقترح علماء الأحياء في المركز الدولي لفيزيولوجيا الحشرات والبيئة "Icipe" في العاصمة الكينية نيروبي، استخدام البعوض المصاب بالفطريات أو حتى جراثيم الفطريات كعامل بيولوجي مضاد للملاريا. ويمكن حقن ذكر البعوض الذي لا يلدغ بفطر الأمعاء ويصل عن طريق التزواج إلى إناثه. ووفقا للقائمين على الدراسة يجب أن يحمل 40 في المائة على الأقل من البعوض في المنطقة هذا النوع من الفطريات من أجل الحد بشكل كبير من عدوى الملاريا.
ويرى الباحثون أن استخدام المبيدات الحشرية أو الفطريات التي تقضي بشكل تام على البعوض الناقل للملاريا يهدف إلى قتل أكبر عدد ممكن منه، في حين أن التحكم البيولوجي بالملاريا لن يكون له تأثير خطير على النظام البيئي لأنه يحافظ بهذا على البعوض كحلقة وصل مهمة في السلسلة الغذائية.
ألكسندر فرويد/ إ.م
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أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
شهر المتناقضات والتقلبات
اختلف المتخصصون في أصل اسم شهر "أبريل"، إذ ترجح بعض النظريات اشتقاق الاسم من كلمة لاتينية تعني "التفتح"، ما يشير إلى تفتح الزهور. نظريات أخرى تقول إن الاسم مشتق من كلمة "مشمس". ورغم الاختلاف في أصل الاسم، تبقى التقلبات الجوية هي السمة الأساسية لهذا الشهر.
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أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
احذر: كذبة أبريل!
تحولت فكرة "كذبة أبريل" لتقليد تتنافس فيه وسائل الإعلام العالمية المختلفة ولم يعد يقتصر على مستوى الأصدقاء أو زملاء العمل فحسب. يرجح الباحثون أن فكرة كذبة أبريل تعود للعام 1618. ومن أشهر كذبات أبريل عبر التاريخ، خبر نمو المعكرونة الاسباغيتي على الأشجار والذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية، وكذلك خبر الإعلان عن نوع جديد من الهامبورغر للعسر (من يتناولوا الطعام باليد اليسرى).
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أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
اليوم العالمي للفضاء
يحتفل العالم في الثاني عشر من نيسان/أبريل سنويا بيوم الفضاء والذي تهدف الأمم المتحدة من خلاله، للتذكير بالجهود العلمية التي أدت للوصول للفضاء. وتم اختيار هذا اليوم تحديدا لأنه يصادف ذكرى أول رحلة للفضاء قام بها الروسي يوري غاغارين في يوم 12 أبريل عام 1961.
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أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
يوم الأرض
يشارك الناس في حوالي 190 دولة، في فعاليات ما يعرف بـ"يوم الأرض" في الـ 22 من نيسان/أبريل سنويا، للتذكير بخطورة الانتهاكات التي يتعرض لها كوكبنا. وتأتي فعاليات يوم الأرض لهذا العام تحت شعار "مستقبل وسائل النقل الصديقة للبيئة"، وهو يهدف لحث سكان الأرض على التخلي عن السيارات والاعتماد على وسائل أخرى مثل الدراجات خاصة لقطع المسافات القصيرة.
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أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
اليوم العالمي للكتاب
من أجل التوعية بأهمية الكتاب، قررت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) في عام 1995، اختيار الثالث والعشرين من نيسان/أبريل سنويا ليكون اليوم العالمي للكتاب.
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أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
يوم الجعة الألمانية
ويبدو أن الثالث والعشرين من نيسان/أبريل لا يذكر بأهمية الكتب وحدها، إذ أنه يصادف أيضا ما يسمى بـ"يوم الجعة الألمانية" للتذكير بطرق تصنيع المشروب التقليدي في ألمانيا. يأتي هذا في وقت تشير فيه الإحصائيات إلى تراجع الإقبال على تناول الجعة في ألمانيا، إذ تراجع معدل استهلاك الفرد للجعة من 146 لترا للفرد في عام 1980، ليسجل 104 لترات في عام 2016.
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أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
التذكير بأهمية الشجرة
بعد الاحتفال بيوم الغابات في آذار/مارس، يشهد شهر أبريل وتحديدا يوم الخامس والعشرين منه، الاحتفال بيوم الشجرة والذي يهدف للتذكير بأهمية الأشجار الممتدة من إنتاج الأوكسجين وحتى دورها في الصناعات الخشبية.
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أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
اليوم العالمي للملاريا
يشهد نفس تاريخ الاحتفال بيوم الشجرة، إحياء ذكرى أخرى مهمة وهو اليوم العالمي للملاريا، والذي سجلت بيانات منظمة الصحة العالمية، إصابة 216 مليون شخص به (من بينها 445 ألف حالة وفاة) في 91 دولة خلال عام 2016. وتشكو منظمة الصحة العالمية من عدم وجود الدعم المالي الكافي لمواجهة هذا المرض.
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أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
يوم الفتيات
تفتح المصانع والشركات الألمانية، أبوابها لتلميذات المدارس في السادس والعشرين من نيسان/أبريل سنويا، للتعرف على تفاصيل ما يعرف بـ"المهن الرجالية" كالوظائف القائمة على المهارات التقنية والعلمية. تدعم الحكومة الألمانية هذا المشروع بمثال بارز يتمثل في المستشارة أنغيلا ميركل، الحاصلة نفسها على درجة الدكتوراة في الفيزياء.
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أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
يوم "تاي شي"
تبدأ فعاليات يوم رياضة الـ "تاي شي" في السبت الأخير من أبريل للتذكير بأهمية تمارين التركيز والتأمل الصينية. ويلتقي المهتمون بهذه الرياضة من كل أنحاء العالم، في أكثر من 100 مدينة ويقومون بأداء هذه الرياضة في الأماكن المفتوحة ويقدموا المعلومات والتفاصيل للمهتمين بمعرفة المزيد عنها.
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أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
اليوم العالمي للجاز
بررت اليونيسكو اختيار الثلاثين من نيسان/أبريل سنويا كيوم عالمي لموسيقى الجاز بأن هذه الموسيقى قادرة على إزالة الحواجز وخلق الفرص للتفاهم المشترك، مضيفة أن الجاز هو تعبير عن حرية الرأي ورمز على السلام والوحدة.
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أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
حرق الساحرات!
ليلة فالبورغ، أو ما يعرف بحرق الساحرات، هي الليلة الأخيرة من نيسان/أبريل والتي يرحب المحتفلون بها، بقدوم شهر مايو من خلال الغناء والرقص حول أكوام من الخشب والقش المحروق. وتعود فكرة هذا الاحتفال لتقاليد قديمة في وسط وشمال القارة الأوروبية.