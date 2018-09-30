 وداعاً لآلام وخزات قياس السكر في الدم! | عالم المنوعات | DW | 30.09.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

وداعاً لآلام وخزات قياس السكر في الدم!

أعلن فريق بحثي أمريكي عن توصله لوحدات استشعار جديدة لقياس المؤشرات الحيوية في الجسم عند مرضى السكر مثلاً. الوحدات الجديدة تعمل بالوقود الحيوي المستخلص من الجلوكوز، وهي طاقة لا تنضب.

Bosnien und Herzegowina Sarajevo - Krankenversicherung (DW/Z. Ljubas)

طور باحثون في الولايات المتحدة وحدة استشعار تعمل بالوقود الحيوي، ويتم زرعها داخل جسم الإنسان لقياس مؤشراته الحيوية المختلفة، بهدف رصد وتشخيص مختلف الأمراض.

وتستطيع وحدة الاستشعار، التي ابتكرها فريق بحثي برئاسة سوبهانشو جوبتا، الأستاذ بكلية الهندسة الإلكترونية وعلوم الكمبيوتر في جامعة واشنطن، أن تعمل بخلية وقود حيوي عن طريق استخلاص الجلوكوز من سوائل الجسم. وتحتوي وحدة الاستشعار على أجهزة إلكترونية متعددة لقياس المؤشرات الفيزيائية والبيو- كيميائية لجسم الإنسان بدقة بالغة.

وتأخذ كثير من وحدات الاستشعار التي تستخدم لاكتشاف الأمراض في الوقت الحالي شكل إما ساعات ذكية تحتاج لإعادة شحنها بالطاقة، أو لصقات يتم تثبيتها على الجسم، أو أجهزة وخز لقياس المؤشرات الحيوية في دم الإنسان، ولكن وحدة الاستشعار الجديدة تغني عن الحاجة لتعريض المريض للوخز لإجراء التحاليل الخاصة ببعض الأمراض كالسكري على سبيل المثال.

مشاهدة الفيديو 07:31
بث مباشر الآن
07:31 دقيقة

العيش بمرض السكري - رؤية جديدة

ونقل الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن الباحث سوبهانشو جوبتا قوله إن "الجسم البشري يحتوي على قدر كبير من الطاقة في صورة الجلوكوز الموجود في سوائله المختلفة أو تحت سطح الجلد أو في الفم".

وأضاف الأستاذ في جامعة واشنطن: "استخدام خلية الطاقة الحيوية يفتح الباب على مصراعيه أمام استخدام جسم الإنسان كمصدر محتمل للوقود"، مؤكداً أن المكونات الإلكترونية داخل الجهاز الجديد ذات تصميم متطور للغاية حيث أنها تستهلك كمية ضئيلة للغاية من الطاقة لا تتجاوز عدة ميكروواتات على الرغم من دقتها العالية.

وأوضح أن الدمج بين هذه المكونات وبين خلية الطاقة الحيوية يجعل وحدة الاستشعار الجديدة أكثر كفاءة من الأجهزة التقليدية التي تعمل بالبطاريات. وأوضح أنه نظراً لأن وحدة الاستشعار الجديدة تعتمد على جلوكوز الجسم، فإنها من الممكن أن تعمل إلى أجل غير مسمى، حيث يمكن زرعها على سبيل المثال تحت الجلد بحيث تعتمد على الجلوكوز الذي يتم فرزه داخل جلد الإنسان.

ع.غ/ ط. أ (د ب أ)

  • Bildergalerie Zucker dicker Mann

    10 حقائق "مرّة" عن السكر

    السكر هو وسيلة تغذية مباشرة للخلايا الدهنية في جسمنا ما يعني زيادة في الوزن، كما أنه يؤثر على نسبة الإنسولين في الدم وبالتالي يؤدي إلى الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، الذي يرافق المريض طوال حياته.

  • Bildergalerie Zucker schlechte Stimmung

    10 حقائق "مرّة" عن السكر

    يساعد القليل من السكر في تحفيز مادة السيروتونين التي تحسن الحالة المزاجية، لكن الإكثار منه يؤدي للعكس تماما ويتسبب في حالات اكتئاب وتقلب في المزاج وعصبية، نتيجة للتغيرات الحادة في نسبة السكر في الدم.

  • Bildergalerie Zucker Frauen mit Falten

    10 حقائق "مرّة" عن السكر

    السكر أيضا أحد أسباب التجاعيد، وذلك بسبب مادة الجليكاتين التي تؤدي إلى التصاق جزيئات السكر بألياف الكولاجين. هذا الأمر يؤدي إلى فقدان هذه الألياف لمرونتها الطبيعية، علاوة على تعطيل آلية التخلص من السموم وكلها أمور تسرع في العجز.

  • Bildergalerie Zucker Darm

    10 حقائق "مرّة" عن السكر

    يتسبب السكر أيضا في الإصابة بالإسهال والإمساك واضطرابات المعدة، وذلك نتيجة لتأثيره على الآلية الطبيعية التي تحمي الأمعاء والمعدة أثناء عملية الهضم من البكتيريا الضارة. وتؤدي زيادة نسبة السكر في الجسم، إلى زيادة في الفطريات والجراثيم في الجهاز الهضمي.

  • Bildergalerie Zucker Hand greift Süsses

    10 حقائق "مرّة" عن السكر

    رد فعل مخ البشر -لاسيما البدناء منهم- على تناول السكريات يشبه رد فعله على تناول الكحوليات والمخدرات، إذ يفرز كميات كبيرة من الدوبامين. ويمكنك تجربة الأمر بنفسك من خلال التخلي عن السكر والحلوى لعشرة أيام. فإذا لاحظت تقلب مزاجك وإصابتك بالصداع، فاعلم أنك على طريق إدمان السكريات.

  • Bildergalerie Zucker agressive Kinder

    10 حقائق "مرّة" عن السكر

    يقول الأطباء إن السكر يؤثر على متلازمة النشاط المفرط ونقص التركيز لدى الأطفال. فهو يتسبب في زيادة عدوانية الأطفال وتراجع معدل تركيزهم. بشكل عام ينصح الخبراء بعدم إعطاء الأطفال السكريات، لاسيما خلال الدوام المدرسي.

  • Ekel Schnupfen

    10 حقائق "مرّة" عن السكر

    تتراجع كفاءة نظام المناعة بنسبة تصل إلى 40 بالمئة، بمجرد تناول السكر. كما أنه يتسبب في تراجع فيتامين سي الذي يساعد خلايا الدم البيضاء على التصدي للبكتيريا والفيروسات.

  • Bildergalerie Zucker Alzheimer

    10 حقائق "مرّة" عن السكر

    ربطت دراسات مختلفة بين السكر ومخاطر الإصابة بالألزهايمر. إذ رصدت الأبحاث صلة بين ارتفاع معدل السكر في الدم ومقاومة الانسولين (الأعراض التقليدية المصاحبة لمرض السكري) من جهة، وارتفاع درجة خطورة الإصابة بأمراض مرتبطة بالمخ والجهاز العصبي مثل الألزهايمر، من جهة أخرى.

  • Bildergalerie Zucker Krebszellengrafik

    10 حقائق "مرّة" عن السكر

    يساعد السكر على تكاثر الخلايا السرطانية كما أن العلماء يرجحون أن السكر يلعب دورا في تكون الخلايا السرطانية من الأصل.

  • Bildergalerie Zucker Frau kann sich nichts merken

    10 حقائق "مرّة" عن السكر

    أظهرت دراسة ألمانية أن ارتفاع نسبة السكر في الجسم يؤدي إلى تراجع في نشاط منطقة في الدماغ مسؤولة عن الذاكرة طويلة الأمد، وبالتالي يؤدي إلى ضعف في الذاكرة وتراجع الأداء العقلي.

    الكاتب: ا.ف


مختارات

أخطاء شائعة عند تناول الفطور يجب تجنبها

يرتكب كثير منا العديد من الأخطاء فيما يتعلق بوجبة الفطور الصباحي، التي تعتبر من أهم الوجبات خلال اليوم، لأنها تمد الجسم بالطاقة الضرورية وتحافظ على توازن السكر في الدم. تعرف على بعض تلك الأخطاء الشائعة. (28.09.2018)  

دراسة: الحليب والفطر يحاربان الأمراض الاستقلابية ولهذا نتائج باهرة

هل كنت تتوقع بوجود شيء مشترك بين الفطر الأبيض والحليب، ما عدا اللون الأبيض؟ فقد أظهرت الأبحاث أن الفطر والحليب ينظمان مستويات الغلوكوز في الدم، الأمر الذي يعتبر هاماً للوقاية من عدة أمراض. نتعرف عليها في هذا التقرير. (28.09.2018)  

هل تنقص برودة الطقس الوزن؟

يعتقد البعض أن فصل الشتاء يثير الشهية ويمكن أن يُكسب الإنسان المزيد من الكيلوجرامات والدهون، التي تقوم بـ"بيات شتوي" داخل بعض مناطق الجسم، رافضة الخروج بمختلف الطرق والأساليب. لكن دراسة حديثة تقول عكس ذلك. (17.09.2018)  

10 حقائق "مرّة" عن السكر

تزايد استهلاك السكر على مستوى العالم بشكل كبير، ما جعل منظمة الصحة العالمية تحذر من "وباء عالمي" بسبب الارتفاع الشديد في الأمراض الناتجة عن تناول السكريات، وفيما يلي عشر معلومات عن أضرار السكر. (05.08.2015)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

العيش بمرض السكري - رؤية جديدة  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Joggen

وسيلة جديدة.. ما شغل هاتفك مثل حَكّك! 30.09.2018

توصل فريق من الباحثين البريطانيين إلى وسيلة جديدة لتشغيل الجيل القادم من الأجهزة الذكية عن طريق مولدات متناهية الصغر لتوليد الطاقة الناتجة عن الاحتكاك بين مادتين أو أكثر سواء إن كانت مواد هجينة أو عضوية أو غير عضوية.

Deutschland Resteküche - gegrillte Aubergine mit Reis

الباذنجان.. "غذاء خارق" ودرع ضد السرطان وأمراض القلب 28.09.2018

تراجع الإقبال على الأفوكادو فتح الطريق أمام الباذنجان ليصبح "الغذاء الخارق" لما فيه من مواد غذائية تجعله صيدلية كاملة للوقاية من بعض أنواع السرطان، إضافة إلى لونه وشكله الذي يلهم الكثير من المصممين والفنانين.

Symbolbild Bauchumfang

الحمية الكيتونية.. قليل من الجوع وكثير من المخاطر 21.10.2016

يلجأ بعض ممن يعانون من السمنة إلى الحمية الكيتونية التي تقوم على تقليل نسبة الكربوهيدرات وزيادة الدهون في التغذية. لكن الأطباء يحذرون منها، فما هي أسباب ذلك؟

إعلان
Themenbild Facebook

 