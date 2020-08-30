 وخز الوجه.. آلام عابرة أم علامة على وجود أمراض خطيرة؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 01.09.2020

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صحة

وخز الوجه.. آلام عابرة أم علامة على وجود أمراض خطيرة؟

في حالات الإجهاد أو التوتر، يتعرض البعض لوخز حاد في الوجه. هذا الأمر في الغالب لا يدعو للقلق، لكن قد تكون لهذه الآلام في بعض الحالات أسباب تحتاج إلى توضيح طبي.

وخز حاد على مستوى الوجه! أمر لا يدعو للقلق في الغالب، لكن قد تكون لهذه الآلام أسباب يفضل الكشف عنها.

وخز حاد على مستوى الوجه! أمر لا يدعو للقلق في الغالب، لكن قد تكون لهذه الآلام أسباب يفضل الكشف عنها.

هل سبق لك أن تعرضت بشكل مفاجئ لوخز في الوجه؟ إن كان الأمر كذلك، فهذه التجربة لا تدعو بالضرورة إلى القلق، كما يوضح البروفيسور الألماني أوفه كيلر اختصاصي جراحة الأعصاب لمجلة "غود هيلث" في عددها 7/20، كما نقل ذلك موقع "تي أونلاين" الألماني.

مختارات

جسد الإنسان وحدة متكاملة والأسنان جزء مهم من سلامة البدن، فأيّ تسوّس فيها أو في اللثة وأيّ فقد للأسنان، يتداعى له الجسد برمته ألماً ومرضاً. التهاب اللثة سيؤثر بشدة على جسم الإنسان، لكن البعض يرى أنّ سلامة الأسنان كمالية.

ويقول البروفيسور كيلر "قد يعيش البعض تجربة وخز الوجه من حين لآخر، خاصة في حالات الإجهاد والتوتر".

ومع ذلك، يمكن أن تكون أسباب أخرى وراء آلام الوجه مثل التهاب الجيوب الأنفية أو انحراف الأسنان أو تسوسها، مما يتسبب في مشاكل بأحد الفكين، وبالتالي إلى تهيج في الأعصاب، مما ينتج عنه وخز في الفك أو الجبهة، وهو ما يحدث أيضا في حال التهاب العصب الثلاثي، حسبما نقل موقع "هامبورغر أبند بلات عن أخصائي جراحة الأعصاب أوفه كيلر.

وفي هذه الحالة تكون لمسات خفيفة أو غسل الأسنان بالفرشاة أو نسمة هواء باردة كافية لظهور ألم حاد على مستوى الوجه يتكرر حتى 100 مرة على التوالي، كما يوضح البروفيسور كيلر الذي ينصح بالذهاب إلى الطبيب في حال استمرار وخز الوجه لمعرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك لتجنب أي مفاجآت غير سارة.

ع.ش

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