وخز الوجه.. آلام عابرة أم علامة على وجود أمراض خطيرة؟

هل سبق لك أن تعرضت بشكل مفاجئ لوخز في الوجه؟ إن كان الأمر كذلك، فهذه التجربة لا تدعو بالضرورة إلى القلق، كما يوضح البروفيسور الألماني أوفه كيلر اختصاصي جراحة الأعصاب لمجلة "غود هيلث" في عددها 7/20، كما نقل ذلك موقع "تي أونلاين" الألماني.

ويقول البروفيسور كيلر "قد يعيش البعض تجربة وخز الوجه من حين لآخر، خاصة في حالات الإجهاد والتوتر".

ومع ذلك، يمكن أن تكون أسباب أخرى وراء آلام الوجه مثل التهاب الجيوب الأنفية أو انحراف الأسنان أو تسوسها، مما يتسبب في مشاكل بأحد الفكين، وبالتالي إلى تهيج في الأعصاب، مما ينتج عنه وخز في الفك أو الجبهة، وهو ما يحدث أيضا في حال التهاب العصب الثلاثي، حسبما نقل موقع "هامبورغر أبند بلات عن أخصائي جراحة الأعصاب أوفه كيلر.

وفي هذه الحالة تكون لمسات خفيفة أو غسل الأسنان بالفرشاة أو نسمة هواء باردة كافية لظهور ألم حاد على مستوى الوجه يتكرر حتى 100 مرة على التوالي، كما يوضح البروفيسور كيلر الذي ينصح بالذهاب إلى الطبيب في حال استمرار وخز الوجه لمعرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك لتجنب أي مفاجآت غير سارة.

ع.ش