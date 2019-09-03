وحدة الهبوط الهندية تصل للقمر والاتصال بها يبقى متعذرا

قال مسؤول في وكالة الفضاء الهندية، اليوم الأحد (الثامن من سبتممبر/أيلول)، إنه قد تم تحديد موقع وحدة الهبوط التابعة لمهمة "تشاندرايان2" الهندية، على سطح القمر. وجاء تحديد موقع وحدة الهبوط بعد يوم من فقدان الاتصال بالمحطة الأرضية أثناء محاولة الوحدة الهبوط على سطح القمر.

وقال المسؤول التابع لـ"منظمة أبحاث الفضاء الهندية"، إن حالة وحدة الهبوط لم تتضح بعد، كما لم يتم الاتصال بها بعد. وكانت المحطة الأرضية التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية، فقدت الاتصال بوحدة الهبوط "فيكرام"، قبل دقائق من هبوطها الذي كان مقررا في وقت مبكر من صباح أمس السبت، في منطقة لم يتم استكشافها من قبل، بالقرب من القطب الجنوبي للقمر.

وقد تم تحديد موقع وحدة الهبوط بمساعدة المسبار "تشاندرايان2"، الذي تم وضعه بنجاح على مدار حول القمر، وكان ينقل الصور إلى مركز التتبع في منظمة أبحاث الفضاء الهندية في بنجالورو. وكان من المقرر أن تجري وحدة الهبوط والمسبار الذي كان بداخلها، تجارب لمدة 14 يوما لوضع خريطة لسطح القمر وتحليل تركيبه والبحث عن الماء.

ومن جانبها، قالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية إنها حققت ما يتراوح بين 90 و95 بالمئة من أهداف مهمتها.

ف.ي/س.ك (د ب أ)

"صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر " خطوة صغيرة لكنها عملاقة" الخطوات الأولى على سطح القمر.. عندما وضع نيل أرمسترونغ قدميه يوم 20 يوليو 1969 على سطح القمر قال واحدة من أكثر الجمل شهرة على الإطلاق: "هذه خطوة صغيرة للإنسان لكنها قفزة عملاقة للبشرية".

"صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر العد التنازلي للدقيقة صفر من غرفة التحكم في مركز كينيدي للفضاء يشرف مدير برنامج Apollo، صمويل سي. فيليبس، على التجهيزات قبل موعد الإطلاق في 16 من أبريل 1969. "أبولو 11" كانت أول بعثة لمهمة الهبوط على سطح القمر، انطلقت المركبة بحامل الصواريخ "Saturn V" وعلى متنها نيل أرمسترونغ وإدوين بوز- ألدرين ومايكل كولينز.

"صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر في انتظار اللحظة التاريخية هؤلاء الثلاثة (في الصورة) كانوا من بين آلاف الأشخاص الذين عاشوا بخيامهم على الشواطئ والطرق بجوار مركز كينيدي للفضاء التابع للناسا في فلوريدا لمتابعة إطلاق مركبة "أبولو 11" عن قرب. وزار حوالي مليون شخص مركز كينيدي للفضاء لمتابعة هذه الرحلة التاريخية.

"صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر متابعة واهتمام عالمي هذا الحدث التاريخي لم يتابعه آلاف الأشخاص المتحمسين فحسب، بل وأيضا آلاف المراسلين لتقديم تقارير إعلامية عن "أبولو 11". 3 آلاف وخمسمئة صحفي اجتمعوا في المكان المخصص للصحفيين بمركز كينيدي للفضاء. وفي 16 من يوليو 1969 أنطلق الصاروخ الحامل لمركبة "أبولو 11".

"صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر زملاء الرحلة أحد أفراد الطاقم لم يُسمح له بمرافقة الفريق الذي هبط على سطح القمر وكان عليه البقاء في المِسبار الفضائي. قال مايكل كولينز عام 2009: "شعرت بأنني جزء مما حدث على سطح القمر. وربما يقال عني أني كاذب أو أحمق إذا قلت إنني حصلت على أفضل ثلاثة مقاعد في مركبة "أبولو 11". ولكن يمكنني أن أقول بصراحة أنني راض جدا عن مشاركتي في هذه المهمة".

"صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر هبوط الصقر في 20 من يوليو 1969، على الساعة الـ8 و17 دقيقة و58 ثانية مساء، كانت أولى كلمات أرمسترونغ إلى مركز المراقبة والعالم الذي يشاهده: "هيوستن، قاعدة الهدوء هنا، هبط الصقر". ولكن مر وقت كبير حتى وضع أمسترونغ وألدرين أقدامهما على سطح القمر. فقد توجَّب على الطاقم أولا تحضير رحلة العودة، وبعد ذلك جاءت اللحظة التاريخية الكبيرة ووضع نيل أرمسترونغ قدمه على سطح القمر.

"صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر صورة تاريخية التقط هذه الصورة مايكل كولينز في 21 من يوليو 1969، ويظهر فيها "الصقر" أثناء رحلة العودة من القمر، وراءها سطح القمر وفي أفقها الأرض. في الوقت الذي كان أرمسترونغ وألدرين يضعان أقدامهما على سطح القمر كان كولينز مكلفا بوحدة القيادة "كولومبيا".

"صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر عينات من سطح القمر خلال عملية الاستكشاف التي استمرت ساعتين ونصف جمع أرمسترونغ وألدرين أكثر من 21 كيلوغراما من مواد من القمر أخذت إلى الأرض، هذه القطعة الصغيرة واحدة منها. تم التقاط هذه الصورة في 27 من يوليو بعد العودة. خلال المرات الست التي هبط فيها الإنسان على سطح القمر جمع رواد الفضاء 2415 عينة؛ أي ما يقارب 400 كيلوغرام تم جمعها في أرشيف خاص بالقمر.

"صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر تذكارات فلكية غريبة زوار القمر تركوا خلفهم كذلك أشياء كثيرة هناك. دبوس الزينة الظاهر في الصورة، والذي يعد أحد الأشياء الأكثر رمزية، تركه نيل أرمسترونغ على سطح القمر. وهو عبارة عن غصن زيتون يبلغ طوله 15 سنتيمترا ويرمز للسلام. زوار الفضاء في المستقبل يمكنهم كذلك أن يعثروا على كرات الغولف وصورة عائلية مع كاميرا وأعمال للفنان أندي وارهول أو ريشة لصقر.

"صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر العودة إلى الأرض في 24 من يوليو على الساعة الـ4 و50 دقيقة بعد الزوال بالتوقيت العالمي هبط طاقم "أبولو 11" في المحيط الهادئ على بعد 21 كيلومترا من حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هورنيت"، وعلى بعد 1480 كيلومترا جنوب غرب هاواي. ولتفادي إمكانية جلب رواد الفضاء لأي مسببات الأمراض معهم، تم وضع الطاقم تحت الحجر الصحي.

"صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر نجوم غير عاديين رواد المهمة الفضائية "أبولو 11" دون بدلاتهم الفضائية المعتادة، عوض ذلك يحتفلون مع الجماهير بزي وعباءات وقبعات مكسيكية. جولة حول العالم قادت رواد الفضاء 45 يوما في 24 دولة و27 مدينة. أرادت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه الجولة التأكيد على استعدادها لتبادل المعرفة الفضائية مع باقي العالم. وكما نرى هنا تم الاحتفال برواد الفضاء مثل النجوم في مدينة مكسيكو سيتي. إعداد: ه. فوكس / ترجمة: ع. اعمارا





