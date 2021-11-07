ظهرت وحدات حماية الشعب الكردي في سوريا كميليشيا كردية تضم عناصر عربية. تسيطر الوحدات التي تشكل أساس قوات سوريا الديمقراطية/ قسد على مناطق شرق الفرات السورية بعد طرد تنظيم داعش منها بدعم التحالف الدولي الغربي والعربي.

يرجع تأسيس وحدات حماية الشعب إلى عام 2004 عندما قضت الحكومة السورية على تمرد كردي في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا. غير أنها لم تظهر كقوة عسكرية إلا بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية عام 2011. وفي عام 2012 سيطرت الوحدات على كوباني/ عين العرب وعامودا والقامشلي. بعدها توسع نفوذها وهزمت تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق كثيرة شملت محافظات الرقة والحسكة ودير الزور. وتعد الولايات المتحدة الداعم الأول لها عسكريا.