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وحدات حماية الشعب الكردي

ظهرت وحدات حماية الشعب الكردي في سوريا كميليشيا كردية تضم عناصر عربية. تسيطر الوحدات التي تشكل أساس قوات سوريا الديمقراطية/ قسد على مناطق شرق الفرات السورية بعد طرد تنظيم داعش منها بدعم التحالف الدولي الغربي والعربي.

يرجع تأسيس وحدات حماية الشعب إلى عام 2004 عندما قضت الحكومة السورية على تمرد كردي في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا. غير أنها لم تظهر كقوة عسكرية إلا بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية عام 2011. وفي عام 2012 سيطرت الوحدات على كوباني/ عين العرب وعامودا والقامشلي. بعدها توسع نفوذها وهزمت تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق كثيرة شملت محافظات الرقة والحسكة ودير الزور. وتعد الولايات المتحدة الداعم الأول لها عسكريا.

***ACHTUNG: Bild nur nür den Beitrag von Killian Bayer und Kristina Schlick verwenden!*** Reportage zur Lage der Jesiden im Nordirak. (2021) Orte: Sinun Mam Rashan --- Zulieferung via Killian Bayer/Kristina Schlick Verwendung ausschließlichim Rahmen der o.g. Berichterstattung erlaubt! Einverständniserklärung zur Abbildung aller abgebildeten Personen oder ihrer Erziehungsberechtigten, sowie der Heimleitung liegt den RedakteurInnen in mündlicher Form vor.

رغم هزيمة "داعش".. مأساة تشريد آلاف الإيزيديين لم تنته بعد 07.11.2021

بعد سبع سنوات على التعذيب والسبي والقتل والتهجير بحق الإيزيديين من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية"، لا زال الكثير منهم يعيشون في المخيمات. داعم تنموي من ألمانيا يحاول تشجيعهم على العودة والبدء بحياة جديدة.
A fighter of the US-backed Syrian Democratic Forces (SDF) looks on at the remains of an Islamic State (IS) group jihadists' camp near the village of Baghouz in the eastern Syrian province of Deir Ezzor, on March 15, 2019. - Hundreds of men, women and children trudged out of the Islamic State group's last sliver of territory on March 14 as US-backed Syrian fighters once again slowed their advance to crush the caliphate. (Photo by GIUSEPPE CACACE / AFP) (Photo credit should read GIUSEPPE CACACE/AFP/Getty Images)

"وحدات حماية الشعب الكردي".. مقاتلون ضد الإرهاب متهمون بالإرهاب 10.01.2020

هل وحدات حماية الشعب الكردي صديق أم عدو؟ ألمان قاتلوا مع هذه الوحدات في سوريا ضد تنظيم داعش الإرهابي، ينتظر بعضهم المحاكمة بسبب الاشتباه في الإرهاب، بعد عودتهم إلى بلادهم.

November 17, 2017 - Ankara, Turkey - Turkish President Recep Tayyip Erdogan delivers a speech during a meeting of provincial chairmen of his Justice and Development Party (AK Parti) in Ankara on November 17, 2017. Turkey has withdrawn its troops from a NATO military drill after the countryÖs founder and its current president were included among enemies, President Recep Tayyip ErdoÄüan has said. There was an incident in Norway; they put up something like enemies table and it included Mustafa Kemal AtatürkÖs name and my name, ErdoÄüan said on Nov. 17 in his address to a ruling Justice and Development Party (AKP) meeting in Ankara. When we heard of this, our Chief of General Staff and EU Minister were on their way to Canada. It was a NATO drill, we had 40 soldiers there. We decided to withdraw those troops, and they st PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: DepoxPhotos 15854710

هل يستمر أردوغان في ابتزاز شركائه في حلف الناتو؟ 04.12.2019

يواصل قادة دول حلف شمال الأطلسي لقاءاتهم بلندن في الذكرى الـ 70 لتأسيسه. والدلالات لا توحي بوجود انسجام بين الأعضاء: فالعلاقة مع أنقرة مثقلة بالخلافات، إذ ثمة من يتهم الرئيس التركي بمواصلة ابتزاز شركائه بالحلف. كيف ذلك؟
17.10.2019, Türkei, Ankara: Mike Pence (l), Vizepräsident der USA, und Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, geben sich im Präsidentenpalast die Hand. Das türkische Militär will die YPG-Milizen östlich des Flusses Euphrat vertreiben und ist in Nordsyrien einmarschiert. Syrische Truppen sind in Absprache mit den Kurden ebenfalls in das Gebiet vorgerückt. Die USA wollen, dass die Türkei ihren Feldzug beendet und Präsident Erdogan zu einem Stopp der Syrien-Offensive bewegen. Foto: Uncredited/Pool Presidential Press Service/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

الاتفاق التركي الأمريكي..غموض يكتنف مصير اللاجئين والمنطقة الآمنة 18.10.2019

الاتفاق الأمريكي التركي على الهدنة بشمال سوريا، يثير أسئلة كثيرة حول مصير اللاجئين وملامح المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها. فكيف ستكون هذه المنطقة وهل ستكون آمنة فعلا ويعود إليها اللاجئون طوعا؟ ولماذا تصر أنقرة على إنشائها؟
ARCHIV - Patriot-Einheiten der NATO im türkischen Kahramanmaras, aufgenommen am 07.06.2013. Die Bundeswehr wird sich ein weiteres Jahr mit bis zu 400 Soldaten am Schutz des Nato-Partners Türkei vor Angriffen aus Syrien beteiligen. Der Bundestag stimmte am Mittwoch dem Verbleib von zwei «Patriot»-Raketenabwehrstaffeln an der türkisch-syrischen Grenze mit großer Mehrheit zu. Foto: Bernd Wüstneck/dpa (zu dpa Bundeswehr bleibt mit «Patriot»-Raketen in der Türkei vom 29.01.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

المنطقة العازلة شمال سوريا.. هل يُفشل الحلفاء عرض ترامب؟ 15.01.2019

اتفق الرئيسان التركي والأمريكي على إقامة منطقة عازلة في العمق السوري بما يضمن حماية لوحدات حماية الشعب الكردية من أي هجمات تركية وفي الوقت نفسه يضمن أمن تركيا.. فما مدى واقعية تطبيق مثل هذا الطرح؟
Conscripts during graduation ceremony - Although security has improved dramatically over the last three years, many still join the ranks of the Syrian Democratic Forces, the US backed multi-ethnic force which is fighting ISIS in its last Syrian strongholds. “I was too young to fight in 2014 but, at 18, I can no longer skip my obligations,” soldier Heval Sipan told DW. DW, Karlos Zurutuza, September 2017

تلاشي أحلام أكراد سوريا 11.01.2019

أعلن الرئيس الأمريكي أنه يعتزم سحب القوات الأمريكية من سوريا ما يغير موازين القوى. وبسبب هذا يحاول الأكراد التموقع من جديد في المنطقة حيث وجب عليهم اختيار حلفائهم.
04.06.2018 *** U.S. Secretary of State Mike Pompeo shakes hands with Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu at the State Department in Washington, U.S., June 4, 2018. REUTERS/ Leah Millis

مسائيةDW: ما مصير منبج في ظل الاتفاق الأمريكي التركي؟ 06.06.2018

بعد توصل واشنطن وأنقرة إلى اتفاق بشأن مدينة منبج السورية.. وحدات حماية الشعب الكردية تعلن عن سحب مستشاريها العسكريين منها وحديث عن تعقيدات وغموض في الاتفاق.. فعلى ماذا اتفق الطرفان؟ وما خيارات القوات الكردية وأهالي منبج؟
FILE - In this undated file photo released by a militant website, which has been verified and is consistent with other AP reporting, militants of the Islamic State group hold up their weapons and wave its flags on their vehicles in a convoy on a road leading to Iraq, while riding in Raqqa city in Syria. The notion that young women are traveling to Syria solely to become jihadi brides is simplistic and hinders efforts to prevent other girls from being radicalized, new research suggests. Young women are joining the so-called Islamic State group for many reasons, including anger over the perceived persecution of Muslims and the wish to belong to a sisterhood with similar beliefs, according to a report released Thursday, May 28, 2015, by the Institute for Strategic Dialogue and the International Center for the Study of Radicalization at King's College London. (Militant website via AP, file) |

تقارير: 35 داعشياً ألمانياً في قبضة أكراد سوريا 18.05.2018

كشفت تقارير إعلامية ألمانية أن حوالي 35 جهادياً ألمانياً يقبعون في سجون وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، وتعمل عائلاتهم ومحاميهم على الضغط على الحكومة من أجل إعادتهم إلى ألمانيا.
Martin (Pseudonym), ein Deutscher, der in Syrien für die Kurdenmiliz YPG kämpft. Quelle: Privat.

على الجبهة الأمامية.. مقاتل ألماني مع وحدات حماية الشعب الكردي 15.05.2018

وحدات حماية الشعب الكردية هي الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في حربها ضد تنظيم "داعش" والخصم الرئيسي لتركيا في سوريا. ويقوم مقاتلون أجانب بدعم الميليشيا. تقرير من ناوومي كونراد حول مقاتل مثالي ألماني في طريقه إلى الجبهة.
This photo taken on January 28, 2018 shows a Turkish made T-155 Firtina (Storm) howitzer as it is dispatched to the border at Hassa near Hatay, southern Turkey. Authorities in Syria's Kurdish autonomous region said on Sunday they would not attend peace talks in Russia's Sochi next week because of Turkey's offensive against the Kurdish enclave of Afrin. / AFP PHOTO / OZAN KOSE (Photo credit should read OZAN KOSE/AFP/Getty Images)

مسائيةDW: هل ستكون منبج مسرح حرب داخل الناتو؟ 23.03.2018

بعد الاستيلاء على عفرين، تركيا تؤكد عزمها على ملاحقة وحدات حماية الشعب الكردية إلى منبج، حيث تتمركز قوات أمريكية. فهل ستسحب واشنطن قواتها أمام الزحف التركي؟ أم سنشهد نزاعاً بين قوتين في حلف الناتو على الأراضي السورية؟
Aufnahmen von Jan-Lukas Kuhley Er hatte als Freiwilliger sechs Monate bei der YPG in Nordsyrien gegen den IS gekämpft.

قصة ألماني تطوع للقتال دفاعاً عن الأكراد في سوريا 22.03.2018

في الحرب ضد تنظيم "داعش" كانت وحدات حماية الشعب الكردي أهم حليف للغرب. ويقاتل في صفوف هذه الوحدات العديد من الألمان، DW التقت أحدهم ليروي لها قصته مع المشروع الكردي الذي يريد الرئيس التركي تدميره.
Turkish-backed Syrian Arab fighters walk in the streets after seizing control of the northwestern Syrian city of Afrin from the Kurdish People's Protection Units (YPG) on March 18, 2018. In a major victory for Ankara's two-month operation against the Kurdish People's Protection Units (YPG) in northern Syria, Turkish-led forces pushed into Afrin apparently unopposed, taking up positions across the city. / AFP PHOTO / BULENT KILIC (Photo credit should read BULENT KILIC/AFP/Getty Images)

صحف ألمانية: تحالف للقومية التركية مع مسلحين إسلامويين في عفرين 20.03.2018

علقت العديد من الصحف الألمانية على عمليات النهب والتهجير في أعقاب الحملة العسكرية التركية في عفرين. ووجهت الانتقادات إلى تركيا والجيش السوري الحر وكذلك أيضاً للحكومة الألمانية.
Feb. 13, 2018*** Turkey's President and leader of ruling Justice and Development Party Recep Tayyip Erdogan addresses the members of his ruling party at the parliament in Ankara, Turkey, Tuesday, Feb. 13, 2018. Erdogan issued a warning Tuesday to Greece, Cyprus and international companies exploring for gas in the eastern Mediterranean not to step out of line and encroach on Turkey's rights.(AP Photo/Burhan Ozbilici) |

أردوغان يتوعد بنقل حملة عفرين إلى كل الحدود مع سوريا 19.03.2018

لم يكتف الرئيس التركي بالسيطرة على عفرين بل توعد بأن توسع قواته نطاق عمليتها حتى الحدود العراقية. المتحدث باسمه أقر بوجود عمليات نهب حدثت ووعد بفتح تحقيق حولها. من جهتها طالبت دمشق أنقرة بسحب قواتها من عفرين فورا.
28.01.2018 +++ AZEZ, SYRIA - JANUARY 28 : Turkish soldier holds a Turkish flag at Burseya Mountain after Turkish military aircrafts hit PYD/PKK terror group targets and secure the mountain within the 'Operation Olive Branch' launched in Syria's Afrin, on January 28, 2018. Turkey launched Operation Olive Branch on January 20 in Syriaâs northwestern Afrin region; the aim of the operation is to establish security and stability along Turkish borders and the region as well as to eliminate PKK/KCK/PYD-YPG and Daesh terror groups, and protect the Syrian people from the oppression and cruelty of terrorists. Emin Sansar / Anadolu Agency |

وجهة نظر: سقوط عفرين نكسة للكفاح من أجل شرق أوسط أفضل 16.03.2018

الجيش التركي يحصار عفرين، بينما يدير الناتو أنظاره بعيدا. وعلى الرغم من أن المنطقة كانت نموذجا من حيث التعددية والمساواة، إلا أن الأكراد يقفون الآن وحدهم، كما يقول راينر هيرمان المحرر بصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه".
February 11, 2016. Bildunterschrift:Syrian President Bashar al-Assad gestures during an exclusive interview with AFP in the capital Damascus on February 11, 2016. / AFP / JOSEPH EID (Photo credit should read JOSEPH EID/AFP/Getty Images) (c) Getty Images/AFP/J. Eid

صحف ألمانية: الأسد "حليف زائف" للأكراد و"هيمنة إيران" في الشرق الأوسط 20.02.2018

سلطت الصحف الألمانية الضوء في تعليقاتها على الوضع في سوريا وتعاون عسكري محتمل بين النظام السوري والأكراد. وتساءلت من الذي سيستفيد من ذلك. فيما اشارت صحف أخرى إلى هيمنة إيران في الشرق الأوسط.
Turkish-backed Free Syrian Army fighter stands with his weapon in Eastern Afrin, Syria, February 13, 2018. REUTERS/Khalil Ashawi

نظام الأسد وأكراد عفرين.. أنا وابن عمي على الغريب؟ 19.02.2018

تفاهم بين أكراد عفرين والنظام السوري. خطوة يرى فيها البعض فصلا جديدا من التحالفات بين الطرفين بينما يفسرها البعض برضوخ الأكراد للنظام تحت وطأة الهجوم التركي.
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