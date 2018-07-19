 وجهة نظر: يجب التمييز بين معاداة السامية وانتقاد إسرائيل | سياسة واقتصاد | DW | 21.07.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

وجهة نظر: يجب التمييز بين معاداة السامية وانتقاد إسرائيل

ما تزال معاداة السامية مشكلة قائمة، لكن يتم أيضا توظيفها حالياً على شكل اتهامات ضد كل من ينتقد سياسة إسرائيل الاحتلالية، كما يرى الصحفي أوفر فالدمان في تعليقه التالي.

Deutschland Demonstration gegen Antisemitismus in Berlin | Berlin wears kippa (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

"لا توجد إجابة معيّنة ولا تعريف واضح"، هكذا ردّ السفير الإسرائيلي في ألمانيا، جيرمي إيساشاروف مؤخراً على سؤاله حول متى يتحول النقد المشروع لدولة إسرائيل إلى تحريض على معاداة السامية، بحسب شبيتز - المجلة العبرية في برلين، في عدد يوليو / تموز 2018.

في الوقت نفسه يكتسب النقاش حول معاداة السامية في ألمانيا أهمية متزايدة، فقبل بضعة أسابيع عينت الحكومة الألمانية مفوضا لها مختصا بشؤون الحياة اليهودية في ألمانيا ومكافحة معاداة السامية. كما أن الاعتداءات الأخيرة على شخص يرتدي قلنسوة اليهود "كيباه" في شوارع ألمانيا ، فضلاً عن مضايقة طالب يهودي في برلين، تثير التساؤل حول مدى أمن الحياة اليهودية في هذا البلد، إضافة إلى هذا تطور شكل جديد من المصطلحات المعادية للسامية، والذي يتخذ من انتقاد إسرائيل ستاراً له. لكن كيف يمكن التمييز بين الانتقاد المشروع لسياسة إسرائيل وبين التحريض على معاداة السامية؟

أساليب تبدو موضوعية

لا شك في أن إنكار حق إسرائيل في الوجود لا يمكن تبريره بشكل موضوعي، لأنه تحريض على الكراهية، ولكن ماذا عن الانتقادات الشديدة لسياسة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وحتى الاتهامات المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية؟ هل يعتبر هذا دائماً خطاب كراهية متستر معادي للسامية؟

الأساليب التي تبدو في ظاهرها موضوعية، وتستخدم مصطلحات علمية رنانة، بحيث تسلط الضوء على الفقرات التي تحمل في طياتها عبارات معادية للسامية في المواضيع التي تخص اسرائيل، غالباً ما تؤدي إلى النتيجة، التي يسعى إليها مستخدم هذه الأساليب، والتي تبقى مشكوك في صحتها. من جهة أخرى يقول السفير إيساشاروف: "أنا لا أدعي أن أي انتقاد لإسرائيل يكون خطاب معادي للسامية، وأعتقد أن النقد المشروع يبحث عن أساليب مشروعة للتعبير عن نفسه بشكل بنَّاء".

السؤال الحاسم هنا هو في أي غرض سياسي وفي أي سياق يستخدم انتقاد إسرائيل. لكن أيضا بالمقابل يجب طرح السؤال نفسه إذا ما أثار انتقاد إسرائيل إلى اتهام فوري بمعاداة السامية.  إنه أحد الطقوس الذي يتكرر في كثير من الأحيان: حين يقوم شخص بانتقاد السياسة الإسرائيلية أو مؤسسة تدعو إلى حوار نقدي حول الوضع في الأراضي المحتلة، تشار لهم أصابع الاتهام بمعاداة السامية على الفور.

DW Sendung Quadriga Ofer Waldman (DW)

الصحفي أوفر فالدمان

لا شك في أن هناك انتقادات غير محتملة ومن جانب أحادي لإسرائيل وسياساتها ولكن عندما يكون هذا النقد مبررا وموضوعياً، فإن مواجهته بطرق وأساليب مشبوهة من أجل إيجاد محتوى معاد للسامية، يثير الاشتباه، قبل كل شيء، حول هؤلاء، الذين يعارضون بأن ليس لديهم حججاً قوية، في المجتمعات الديمقراطية يبقى قمع النقاش في قضية ما هو آخر الخيارات.

وهذا سبب آخر يجعل الاتهام بمعاداة السامية، الآخذ في التزايد، خطير، خاصة وأن تكرار هذه الاهتمامات يجعلها تبدو أمراً طبيعيا لهذا فهل من الأفضل على المرء ابقاء نفسه بعيداً عن المواضيع الخاصة بإسرائيل وعن إسرائيل بشكل عام، هل هذا هدف مرغوب؟

أصدقاء إسرائيل ومعاداة السامية

في الوقت ذاته تتودد الحكومة الإسرائيلية لسياسيين أمثال فيكتور أوربان وزعماء حزب PIS البولندي وتبرئهم من تهم مبررة لمعادية السامية لمجرد أنهم أصدقاء لإسرائيل. حتى المصالحة بين التاريخ اليهودي الأوروبي لا تبدو ذات أهمية كبيرة لهم، فقط من أجل الحصول على الدعم السياسي من أسوأ الشعوبيين في أوروبا.  

من ناحية أخرى يتم استنكار أي نقد حذر من مواطنين مسلمين ، بالأخص في ألمانيا ضد إسرائيل على الفور ويعتبر  هذا التصرف معاد للسامية، وهذا وحده يعد وسيلة لوضع قدرة المسلمين على الاندماج في وسط أوروبا موضع شك، وما هو ما يعد من أسوأ الادعاءات ضمن النقاش الألماني الحالي. في المقابل يسمح الحزب الشعبوي اليميني حزب "البديل من أجل ألمانيا" لنفسه باستخدام الاتهامات بمعاداة السامية كحجة لسياسته العنصرية والمناهضة للمسلمين، لا يجد شيء مروع أكثر من هذا.

السفير إيساشاروف على حق، عندما قال أن التمييز بين النقد الشرعي والتحريض المعادي للسامية يصعب تحديده، ولكن يجب أن تكون لدى المرء الجرأة للتمييز(بين الأمرين).

أوفر فالدمان

الصحفي أوفر فالدمان، مولود في القدس، ويعيش اليوم في برلين. وهو رئيس مجلس إدارة الصندوق الجديد لإسرائيل New  Israel Fund  في ألمانيا، وهي منظمة تدافع عن وجود إسرائيل ديمقراطية، مع ضمان حقوق متساوية وعدالة اجتماعية وسلام لجميع المواطنين، بغض النظر عن دينهم وأصولهم.


  • Dschihad-Kampfflagge Salafisten-Demo in Bonn

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

    مظاهر التطرف والدعوة إلى العنف باسم الدين لم تقتصر على الدول العربية والإسلامية، بل أيضا دول غربية على غرار ألمانيا شهدت بدورها مظاهرات لأقلية سلفية حمل بعض عناصرها الأعلام السوداء ودعا فيها للعنف. الصورة لمظاهرة تعود إلى عام 2012 في مدينة بون الألمانية حيث تظاهر سلفيون ضد يمينيين متطرفين واعتدوا خلالها على رجال شرطة.

  • Trauermarsch in Paris

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

    استخدام الدين كذريعة لارتكاب جرائم إرهابية، مثلما حدث خلال الاعتداء على مقر صحيفة شارلي إيبدو مطلع هذا العام وقتل 11 شخصا من طاقمها بدافع الانتقام لصور كاريكاتورية للرسول محمد نشرتها الصحيفة، أثار استهجان الملايين ليس في فرنسا وأوروبا فقط وإنما ايضا في العديد من الدول الإسلامية والعربية.

  • Gedenken an die Terroranschläge in Paris 11.01.2015

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

    الإرهابيون لم يستهدفوا مقر صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية فقط وإنما أيضا شرطيا مسلما واسمه أحمد وشرطية أخرى كانت تنظم حركة المرور وكذلك أربعة يهود، بينهم يهودي تونسي، كانوا في أحد المتاجر اليهودية بصدد التبضع لإحياء مراسم السبت. العمليات الإرهابية كانت من توقيع تنظيم "الدولة الإسلامية".

  • Dänemark Anschläge in Kopenhagen

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

    وبعد الهجمات الإرهابية التي طالت باريس واسفرت عن سقوط 18 شخصا، ها هو الإرهاب تحت ذريعة الدين يضرب العاصمة الدنماركية كوبنهاغن ويتسبب في مصرع رجل يهودي كان يحرس كنيسا يهوديا وآخر مخرجا سينمائيا، ذنبه أنه كان حاضرا في ندوة حول حرية التعبير.

  • Paris nach Anschlag auf Charlie Hebdo - Sicherheitsmaßnahmen Moschee

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

    ولكن مساجد المسلمين بدورها تعرضت أيضا للاعتداء بالحرق وتهشيم النوافذ وحتى لهجوم بالمتفجرات. ففي فرنسا مثلا ارتفع عدد الأعمال "المعادية للإسلام" بنسبة 70 بالمائة منذ الاعتداءات التي قام بها جهاديون في باريس في كانون الثاني/ يناير، مقارنة بعام 2014، وفقا لجمعية التصدي لمعاداة الإسلام الفرنسية.

  • Jüdische Gräber im Elsass geschändet

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

    حتى المقابر اليهودية لم تسلم من اعتداءات بعض المتطرفين إما بدافع العنصرية أو بدافع معاداة السامية. على أحد القبور اليهودية في مقاطعة الآلزاس الفرنسية كتب باللغة الألمانية "أرحلوا أيها اليهود" إلى جانب الصليب المعقوف، رمز النازيين الذين أبادوا ستة ملايين من يهود أوروبا.

  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

    حتى وإن كان هؤلاء لا يمثلون إلا أقلية مطلقة داخل المجتمع الألماني، إلا أن النازيين الجدد، الذين يستلهمون أفكارهم من النازية واليمين المتطرف، يشكلون مصدر قلق في ألمانيا، خاصة وأنهم لا يتوانون عن استخدام العنف ضد الأجانب أو من كان شكله أو مظهره يوحي بأنه ليس ألمانيا. وفي الفترة الأخيرة سجل في عدد من الدول الأوروبية صعود التيارات اليمينية المتطرفة، مستغلة أعمال الإرهابيين للإسلاميين المتطرفين.

  • NSU Prozess Zschäpe

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

    ولازال القضاء الألماني ينظر في قضية خلية تسيفيكاو النازية، والتي سميت نسبة لمدينة تسيفيكاو الواقعة شرقي ألمانيا، في محاكمة تحظى باهتمام دولي الواسع. هذه الخلية متهمة بقتل عشرة أفراد، تسعة أتراك ويوناني في ألمانيا، ذنبهم الوحيد أن أشكالهم توحي بأصولهم الشرقية. في الصورة العضوة الوحيدة المتبقة من الخلية، بعدما انتحر عنصران منها، والتي ترفض الإدلاء بأي تفصيل يساعد في الكشف عن الحقيقة.

  • Deutschland Demo der Anti-Islam-Bewegung Hagida in Hannover

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

    اليمينيون المتطرفون استغلوا مخاوف البعض في ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية من عدم معرفتهم للإسلام والمسلمين وخلطهم بالتطرف الإسلامي، خاصة بعد الجرائم البشعة التي ارتكبها تنظيم "الدولة الإسلامية" في المناطق التي سيطر عليها في العراق وسوريا، للدعوة إلى مظاهرات مناهضة للإسلام. الصورة مظاهرة مناهضة للإسلام في مدينة هانوفر، شمالي ألمانيا.

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

    وبعد الانتقادات اللاذعة والرفض الشعبي الألماني الواسع للمظاهرات المناهضة للإسلام، أصبحت هذه الاحتجاجات نقتصر على بعض اليمينيين المتطرفين الذين خرجوا للتظاهر ضد قدوم اللاجئين إلى ألمانيا، معللين رفضهم بأن ثقافة هؤلاء تختلف عن ثقافتهم وأنه لا يمكنهم الاندماج في المجتمع الألماني.

  • Deutschland Brand in künftiger Asylbewerberunterkunft in Remchingen bei Karlsruhe

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

    بعض المتطرفين اليمينيين أصبح يعمد بدل الاحتجاج إلى إضرام النيران في البنايات والمقرات التي من شأنها أن تأوي اللاجئين. حتى وإن لم تسفر عمليات إحراق المباني عن أي أضرار بشرية، إلا أن تكرارها في عدد من الولايات والمدن الألمانية أثار قلقا وجدلا واسعا في البلاد.

    الكاتب: ش.ع


مختارات

الأول من يوليو ـ يوم مناهضة العنصرية ضد المسلمين  

ألمانيا - بروفيسور إسرائيلي يقع ضحية اعتداء عنصري ولم يسلم من الشرطة

تسجل مدينة بون حادثة جديدة ضمن سلسلة اعتداءات على خلفية معاداة السامية، بعد أن تعرض بروفيسور إسرائيلي قادم من الولايات المتحدة للضرب من قبل شاب من أصول فلسطينية. المشكلة أن الضحية تعرض أيضا لاعتداء من قبل الشرطة. (12.07.2018)  

مطالب بمواجهة معاداة السامية بمزيد من الحزم في ألمانيا

دعا مفوض الحكومة الألمانية لشؤون مكافحة معاداة السامية إلى اتباع نهج أكثر صرامة ضد العنف بدوافه سياسية. ويذكر أن ألمانيا تدرس إنشاء مراكز اتصال للإبلاغ عن وقائع معادية للسامية حتى لو كانت لا تدخل تحت طائلة القانون. (15.07.2018)  

تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

لئن عاشت الأغلبية العظمى في أوروبا من أوروبيين ومن أصول مهاجرة من مختلف الأديان والثقافات في كنف السلام والاحترام، إلا أنها لم تخل أيضا من مظاهر للعنف تحت ذرائع مختلفة: دينية وقومية وغيرها، لكنها مرفوضة من الأغلبية. (28.07.2015)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Tag der Kippa in Bonn

في "يوم الكيباه" - المئات يتظاهرون في بون ضد معاداة السامية 19.07.2018

في تظاهرة نظمت اليوم في مدينة بون الألمانية، ارتدى المئات القبعة اليهودية "كيباه"، ورفع بعضهم لافتات كتب عليها عبارات مثل "ضد أية معاداة للسامية"، التظاهرة جاءت كرد فعل على هجوم معاد للسامية وقع في المدينة منذ أيام.

Deutschland - Jüdischer Schüler gemobbt

مطالب بمواجهة معاداة السامية بمزيد من الحزم في ألمانيا 15.07.2018

دعا مفوض الحكومة الألمانية لشؤون مكافحة معاداة السامية إلى اتباع نهج أكثر صرامة ضد العنف بدوافه سياسية. ويذكر أن ألمانيا تدرس إنشاء مراكز اتصال للإبلاغ عن وقائع معادية للسامية حتى لو كانت لا تدخل تحت طائلة القانون.

Deutschland Demonstration gegen Antisemitismus

ألمانيا - بروفيسور إسرائيلي يقع ضحية اعتداء عنصري ولم يسلم من الشرطة 12.07.2018

تسجل مدينة بون حادثة جديدة ضمن سلسلة اعتداءات على خلفية معاداة السامية، بعد أن تعرض بروفيسور إسرائيلي قادم من الولايات المتحدة للضرب من قبل شاب من أصول فلسطينية. المشكلة أن الضحية تعرض أيضا لاعتداء من قبل الشرطة.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  