 وجهة نظر: موت البغدادي لا يحل جميع المشاكل | سياسة واقتصاد | DW | 28.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

وجهة نظر: موت البغدادي لا يحل جميع المشاكل

يشعر الرئيس الأميركي ترامب بالفخر بعد العملية "الناجحة" التي أدت إلى مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي لكن "التباهي" في هذا الوقت ليست في محله، كما ترى كلارا بلايكر في تعليقها.

Trump verkündet Tod von IS-Anführer Al-Bagdadi (picture-alliance/AP Photo/A. Harnik)

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو بطل المباهاة. مساء السبت بالتوقيت المحلي أعلن على تويتر:" حصل لتوه شيء رائع!". والمعني هي وفاة أبو بكر البغدادي. فزعيم التنظيم الإرهابي "الدولة الإسلامية" قتل خلال هجوم في شمال غرب سوريا. جنود أمريكيون نزلوا السبت بعدة مروحيات أمام البيت الذي كان يقيم فيه البغدادي. والإرهابي هرب إلى داخل نفق حيث فجر بدلة ناسفة وقتل نفسه مع ثلاثة من أطفاله. "الولايات المتحدة الأمريكية أحالت الإرهابي رقم واحد في العالم إلى العدالة"، كما قال ترامب أمام صحفيين في البيت الأبيض الأحد. "لقد طاردته طوال ثلاث سنوات".

فالرئيس يريد عرض موت البغدادي كنجاح شخصي ـ نجاح في الشرق الأوسط يكون بحاجة إليه في الوقت الراهن بالتحديد. فانسحاب الوحدات من شمال سوريا الذي أعلن عنه ترامب في بداية الشهر والذي تبعه هجوم عسكري من قبل تركيا ضد ميليشيات كردية أثار غضب مقربين في صفوف الجمهوريين ضده. والأكراد الذين قاتلوا في المنطقة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم "داعش" شعروا بالخذلان. وفوق ذلك كله كان القلق يدور حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة سيؤدي إلى تقوية الجماعات الإرهابية في سوريا. فوزير الدفاع مارك إسبير تحدث الأسبوع الماضي عن نحو 100 مقاتل من داعش هربوا خلال الهجوم العسكري لتركيا في شمال سوريا من سجن.

ليس هناك حل سحري للمشاكل

هنا يأتي موت أحد الإرهابيين المبحوث عنهم في الوقت المناسب. وأن يتوفى ثلاثة أطفال كذلك أثناء العملية، فهذا "من سوء الحظ"، لكن على كل حال ليس هناك أمريكيون موتى! وهذه هي على ما يبدو طريقة التفكير في واشنطن حيث يتم الاحتفال بالعملية كنجاح كبير. وعلى الأقل يبدو واضحا للاستراتيجيين العسكريين أن وفاة البغدادي لن تحل جميع المشاكل المطروحة التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط.

Carla Bleiker APP Kommentarbild vorläufig

كارلا بلايكر

ودونالد ترامب يريد في أسرع وقت الخروج من "الحروب غير المنتهية" في المنطقة. ويبدو أنه سيان بالنسبة إليه أي شركاء وثيقين يخسر على المدى البعيد. وزعيم داعش ميت لايقارن بالإرهابيين الذين فروا من السجن. وليس بإمكانه استرجاع ثقة الأكراد الذين تخلت عنهم الولايات المتحدة وخسروا زملاء أو أعضاء من العائلة إثر تدخل الجيش التركي.

كم هو المدح الذي يستحقه الرئيس؟

وبغض النظر عن المشاكل التي ماتزال قائمة ـ فالجيش الأمريكي أتم مهمة، كما تصور قائد القوات المسلحة. ترامب عبر عن شكره في كلمته الأحد لروسيا وتركيا وسوريا والعراق والمقاتلين الأكراد في سوريا. لكن في الغالب تباهى الرئيس بنفسه. وبوقت وجيز بعد الإعلان عن نبأ وفاة البغدادي، أرسلت حملة إعادة انتخاب ترامب، حسب واشنطن بوست رسالة إلكترونية إلى مساندين محتملين جاء فيها:" الرئيس ترامب أحال الإرهابي رقم واحد إلى العدالة". وعندما قُتل أسامة بن لادن في 2011 خلال رئاسة باراك أوباما من قبل الوحدات الخاصة الأمريكية، اشتكى ترامب بأن ذلك سخيف أن يتم مدح أوباما. "كفوا عن مدح أوباما لمقتل بن لادن"، كتب النجم السابق لبرامج التلفزة الواقعية على تويتر. " القوات الخاصة هي التي قتلت بن لادن". وخلال ظهوره المتكرر أمام التلفزة كرر ترامب حينها أن أوباما يتباهى بدون استحقاق بموت زعيم الإرهابيين. وبعد موت البغدادي فإن النبرة الصادرة عن البيت الأبيض مختلفة.

كارلا بلايكر

  • Abu Bakr al-Baghdadi Bildnis in Flammen (picture-alliance/AP Photo/M. Swarup)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    نهاية البغدادي

    وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية أبو بكر البغدادي زعيم "داعش" قائلا: "البغدادي مات ميتة الكلاب والجبناء". في قرية نائية بشمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا، هاجمت وحدة من القوات الخاصة الأمريكية في ليل السبت/الأحد 27 أكتوبر تشرين أول 2019، البغدادي في مخبئه وطاردته حتى فجر نفسه في نفق.

  • Abu Bakr al-Bagdadi (picture-alliance/AP Photo/Al-Furqan)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    نهاية "الخليفة" في نفق

    في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2019 أعلن الرئيس الأمريكي عن مقتل البغدادي في عملية نفذتها قوات أمريكية في محافظة إدلب السورية. وقال الرئيس اترامب إن البغدادي فجر السترة الناسفة التي كان يرتديها بعد أن حُشر في نفق.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    من هو زعيم "داعش"؟

    ولد أبو بكر البغدادي أو إبراهيم عواد إبراهيم البدري في مدينة سامراء العراقية في السابع من يناير/كانون الثاني عام 1971. وهو ثالث ابن في عائلته المكونة من أربعة أولاد.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    وثائق البغدادي

    صحفيون ألمان يعملون لصالح صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"والقناة التلفزيونية الألمانية الأولى "إيه آر دي" ، نجحوا في الحصول وثائق وصور لم تنشر من قبل عن حياة البغدادي.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    شهادة الجنسية

    وتظهر شهادة الجنسية للبغدادي، والتي تحمل الرقم 918861، إلى أن إبراهيم عواد البدري يحمل الجنسية العراقية، وقد ولد في سامراء.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    أقدم وثيقة

    أما بطاقة الهوية الشخصية فقد صدرت في سنة 1980، أي عندما كان البغدادي في التاسعة من عمره، وهي أقدم وثيقة له تم العثور عليها من قبل الصحافيين الألمان.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "ضعف في النظر"

    وأشارت وثائق طبية إلى أن البغدادي لم يُقبَل في الخدمة العسكرية في الجيش العراقي لكونه يعاني من "ضعف في النظر".

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "لم يكن متفوقاً"

    وتظهر شهادة التخرج من الثانوية العامة في الفرع الأدبي إلى أن إبراهيم عواد لم يكن متفوقاً في الدراسة، الأمر الذي لم يمكنه من الالتحاق بأقسام القانون أو اللغات أو التربية، فالتحق في نهاية المطاف بكلية الشريعة الإسلامية في بغداد.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "دراسات قرآنية"

    أكمل البغدادي شهادة الماجستير في الدراسات القرآنية في سنة 1999. وفي 2007 قدّم أطروحة الدكتوراه. ولم يعثر الصحافيون الألمان على أية نسخة من أطروحة الدكتوراه الخاصة به، ويعتقد أن جميع النسخ قد سرقت.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "اختفاء عن الأنظار"

    اختفى البغدادي عن الأنظار عام 2007، ويعتقد أنه انضم لبقايا تنظيم جماعة "التوحيد والجهاد"، وذلك بعد مقتل مؤسسه أبو مصعب الزرقاوي الذي قتلته القوات الأمريكية في العراق.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    مكافأة

    في تشرين الأول/أكتوبر 2005، أعلنت الولايات المتحدة أن قواتها قتلت "أبو دعاء"، وهو اسم حركي كان يعتقد أن البغدادي يستخدمه. لكن تبين أن هذا الأمر لم يكن صحيحاً. وفي 2013 وضعت الولايات المتحدة مكافأة للقبض على "أبو دعاء" واسمه الحركي "أبو بكر البغدادي". وهذه كانت أول صورة رسمية لخليفة "داعش" قبل تأسيس دولته المزعومة.

  • Abu Bakr al-Baghdadi

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "الدولة الإسلامية"

    في أبريل/ نيسان 2013 أعلن البغدادي عما أسماها "الدولة الإسلامية" أولا في العراق، ثم في العراق والشام، ونصب نفسه خليفة فيها. وفي تموز/يوليو 2014 ظهر البغدادي في أول فيديو له، وذلك أثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، حين أعلن "الخلافة" وقُدم كـ"أمير المؤمنين" للخلافة المزعومة. لكن هذه الخلافة انتهت قبل أشهر من موت "الخليفة" نفسه.

  • Irak Abu Bakr al-Baghdadi (picture-alliance/AP Photo/Al-Furqan)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    الظهور الأخير

    آخر ظهور للبغدادي كان في شريط فيديو نشر في نهاية نيسان/أبريل 2019، في أول ظهور له بعد ظهوره العلني في تموز/يوليو 2014، أثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، حين أعلن "الخلافة" وقُدم كـ"أمير المؤمنين" للخلافة المزعومة.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

مصادر مخابراتية عراقية: مساعد للبغدادي لعب دورا مهما في الإيقاع به

ذكرت مصادر أمنية أن المخابرات العراقية لعبت دورا كبيرا في مطاردة البغدادي والايقاع به، وذكرت المصادر أن نقطة التحول الأكبر كانت بتجنيد مساعده اسماعيل العيثاوي الذي قدم معلومات قيمة ساعدت على الايقاع به. (28.10.2019)  

بعد تأكيد ترامب.. ردود فعل دولية مرحبة بمقتل البغدادي

ربما باستثناء الشك الروسي، جاءت ردود الفعل على تأكيد الرئيس ترامب مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي مرحبة. وفيما اعتبره الرئيس الفرنسي ماكرون "ضربة قوية ضد داعش"، رأى الرئيس التركي في مقتل البغدادي "نقطة تحول". (27.10.2019)  

ليلة مقتل البغدادي ـ مشاهدات بعض سكان باريشا في إدلب

وصف الرئيس الأميركي ترامب بالتفصيل العملية العسكرية التي أدت الى مقتل أبو بكر البغدادي في قرية باريشا بمحافظة إدلب، قائلا إنه شاهدها بشكل مباشر عبر الفيديو. لكن ماذا شاهد أهل القرية وكيف وصف بعضهم ليلة مقتل البغدادي؟. (27.10.2019)  

نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

بعد رحلة مطاردة استغرقت سنوات، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي. هنا لمحة عن مسيرة من الرعب والموت انتهت في نفق. (27.10.2019)  

مواضيع ذات صلة

Trump verkündet Tod von IS-Anführer Al-Bagdadi

بعد تأكيد ترامب.. ردود فعل دولية مرحبة بمقتل البغدادي 27.10.2019

ربما باستثناء الشك الروسي، جاءت ردود الفعل على تأكيد الرئيس ترامب مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي مرحبة. وفيما اعتبره الرئيس الفرنسي ماكرون "ضربة قوية ضد داعش"، رأى الرئيس التركي في مقتل البغدادي "نقطة تحول".

USA Donald Trump beim Basketballspiel Washington Nationals - Houston Astros

"اسجنوه"..صيحات منددة بترامب خلال حضوره مباراة في دوري البيسبول 28.10.2019

بات حضور ترامب غير مرغوب به داخل بعض الأنشطة والفعاليات في الولايات المتحدة الأمريكية، فمنذ انطلاق التحقيقات في اجراءات عزله التي أطلقها الديمقراطيون، يواجه الرئيس الأمريكي ضغوط شعبية متزايدة.

Türkei Ankara PK Ruhani Erdogan und Putin

هل ستكون إيران المستفيد الأكبر من تغير موازين القوى في المنطقة؟ 22.10.2019

من سوريا إلى مضيق هرمز مرورا باليمن، تتغير العلاقات وموازين القوى في الشرق الأوسط. وإيران استغلت بذكاء هذه التغيرات واستطاعت توظيفها لتحقيق أهدافها وخدمة مصالحها، وقد تتحول إلى قوة رائدة في المنطقة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  