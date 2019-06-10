 وجهة نظر: لا معجزة في طهران | سياسة واقتصاد | DW | 11.06.2019

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سياسة واقتصاد

وجهة نظر: لا معجزة في طهران

رحلة وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس إلى إيران برهنت على أن أوروبا قلما تلعب دورا يُذكر في الشرق الأوسط، إلا أن هذه الجهود الدبلوماسية تبقى مهمة، كما يعتبر ماتياس فون هاين في تعليقه التالي.

Iran Teheran | Bundesaußenminister Heiko Maas & Mohammed Dschawad Sarif, Außenminister Iran (Tasnim)

وصل وزير خارجية ألمانيا خاوي الوفاض إلى طهران، وغادرها أيضا بيدين فارغتين، ولم تتحقق "معجزة طهران"، ولم يتم إنقاذ الاتفاق النووي ولا وُضعت الأسس لنزع فتيل التصعيد في المنطقة. ولم يكن في محله تعليق توقعات كبيرة على هذا "السفر إلى الأزمة"، كما ذكرت المتحدثة باسم ماس، لأن المسؤول الحقيقي عن التصعيد في الخليج لم يكن جالسا على الطاولة أثناء المحادثات أي الولايات المتحدة الأمريكية.

مختارات

فيما يجري وزير الخارجية الألماني هايكو ماس محادثات في طهران لإنقاذ الاتفاق النووي، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة النووية أن إيران تعزز من عمليات تخصيب اليورانيوم. الوكالة أعربت عن قلقها إزاء "تصاعد التوتر" بشأن إيران. (10.06.2019)

فيما تدق الولايات المحدة طبول الحرب في منطقة الخليج، يسعى وزير الخارجية الألماني إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني خلال زيارته إلى طهران ودعوته إلى التعقل. لكن هل سينجح في مساعيه؟ وما هي أهداف كل طرف من التصعيد الراهن؟ (10.06.2019)

وحملة الولايات المتحدة المتمثلة في ممارسة "أكبر ضغط" تقلص مجال التنفس اقتصاديا بالنسبة إلى إيران. فصادرات النفط انهارت، والتضخم ارتفع والعملة في تدهور كامل. وهنا يزداد الضغط داخل البرميل في السياسة الداخلية الإيرانية. والنتيجة هي أن إيران وصلت إلى نهاية "صبرها الاستراتيجي" المتبع إلى حد الان. وطهران تطالب بمساعدة ملموسة ضد العقوبات الأمريكية أو أحسن من ذلك تعليقها. وإلا فإن طهران تهدد ابتداء من السابع من يوليو/ تموز المقبل بالتخلي عن بعض التزاماتها من الاتفاق النووي، ما يرتبط بالتحديد بتخصيب اليورانيوم فوق المستوى المسموح به.

الأوروبيون ليس لديهم ما يقدموه لطهران

أكثر من الإشارة إلى بورصة التبادل التي أنشأت في كانون الثاني/ يناير المنصرم لتفادي العقوبات المالية الأمريكية، لم يكن بوسع هايكو ماس عرض أشياء أخرى. وإلى حد الآن لم يتم تنفيذ أي عملية تحويل عبر هذه البورصة. والأوروبيون يتمسكون لأسباب وجيهة بالاتفاق النووي. لكن في محاولة الإبقاء على استمرار الاتفاق ضد إرادة الإدارة الأمريكية فهم يظهرون مستضعفين، لأنه مقابل التخلي عن الأسلحة النووية لا يمكن لهم عرض التبادل الاقتصادي والتجارة الموعودة. فالخوف كبير من جانب البنوك أو الشركات المسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية للتعرض لعقاب المؤسسات المالية الأمريكية.

von Hein Matthias Kommentarbild App

ماتياس فون هاين

وما يعقد الوضع أكثر هو أن واشنطن تبدو جاهلة بالأهداف التي تروم أن تتبعها في إيران: تغيير النظام، كما يروج لذلك مستشار الأمن القومي جون بولتون؟ أم مجرد "صفقة أحسن" من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ وإذا ما كان هناك فعلا تطلع إلى إجراء محادثات، كما أعلن ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو فلماذا يتم ربط هذا العرض فورا بتشديد إضافي للعقوبات كما حصل الجمعة الماضية؟ وفي كل الأحوال يُطرح السؤال لماذا وجب على طهران الثقة في وعود جديدة من البيت الأبيض عندما لا تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية منذ الآن بالاتفاقية المتفاوض عليها؟

كل قناة للحور مهمة

وبالرغم من ذلك وبعد إرسال حاملة طائرات وجنود والقاصفات إلى منطقة الخليج الفارسي، فإنه من الجيد أيضا أن يتحرك الدبلوماسيون، فالوضع جد خطير. وليس هناك طرف يريد الحرب ـ باستثناء جون بولتون، لكن كل طرف يستعد لها ويتوقعها. وسوء التفاهم في هذا الوضع قد يتسبب في كوارث. وكل قناة للحوار تكتسي هنا قيمة ذهبية، لاسيما عندما تكون واشنطن والرياض على اتصال بهذه القنوات. مثل الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي إلى طهران بتكليف من ترامب وكذلك ف زيارة ولي عهد الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد إلى برلين، وكلاهما مخطط أن تتما في يوم الأربعاء المقبل.

وفي النهاية لا مفر من إجراء محادثات مباشرة بين طهران وواشنطن، فالعالم بأسره له اهتمام بإجراء هذه المحادثات، وقد بين هايكو ماس ذلك لهم، لكن مع وضع سكين العقوبات على رقبة طهران، فليس بإمكان إيران الجلوس على طاولة المفاوضات.

ماتياس فون هاين

  • Iran Wasserkrise in Borazjan (Irna)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    أكبر احتجاجات منذ سنوات

    شهدت إيران مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017 وانطلاق العام الجديد 2018 موجة مظاهرات بمناطق عدة نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة البطالة والأزمة المالية الخانقة بالبلد، وقتل فيها العشرات واعتقلت السلطات الآلاف. وهذه هي الحركة الاحتجاجية الأكبر في إيران منذ المظاهرات المعترضة على إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا في العام 2009.

  • Iran Geldwechsel Dollar und Euro (Getty Images/AFP/A. Kenare)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    العملة الإيرانية تفقد قيمتها

    فقدت العملة الوطنية الإيرانية نصف قيمتها. وقد أشارت أرقام صادرة عن البنك الدولي، أن الاقتصاد الإيراني انخفض من المركز 17 إلى 27 على مستوى العالم خلال العقود الأربعة الماضية. لكن طلب الولايات المتحدة من الشركات العالمية وقف استيراد النفط الإيراني يهدد الاقتصاد بأزمة أكبر، إذ يمثل بيع النفط نسبة 64 بالمائة من إجمالي صادرات إيران، كما يشكل مصدرا أولا للعملة الصعبة التي تدخل البلد (الدولار واليورو).

  • Iran Gold (AP)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    الريالات الإيرانية في تدهور

    أشارت بعض المصادر الإعلامية إلى أن ورقة الـ10 آلاف ريال إيراني كانت تساوي قبل عام 1979 حوالي 150 دولارا أمريكيا، أما الآن فهي أكثر بقليل من 10 سنتات في سوق الصرف المتقلبة في طهران. وبالرغم من استعادة الاقتصاد الإيراني لعافيته بعد 2015، إلا أنه بقي هشا. ويُنتظر أن يزيد تدهورا بعد فرض العقوبات التي ستؤثر على الريال الإيراني.

  • Iran Gold (Isna/Rohollah Vahdati)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    ارتفاع أسعار الذهب

    أكد رئيس اتحاد تجار الذهب في طهران، أن الصراع بين إيران وأمريكا، أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب في البلاد، حسب ما تناقلته مواقع إخبارية. وسجلت المسكوكة الذهبية في السوق الإيرانية رقما قياسيا جديدا ببلوغها الـ 3 ملايين و400 ألف تومان، حيث زاد سعرها نحو 600 ألف تومان خلال شهر واحد.

  • Zentralbank Iran (Isna)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    البنوك في أزمة!

    يواجه البنك المركزي الإيراني صعوبات كبيرة في تنفيذ المعاملات المالية داخل البلد وخارجه. ويعزي البعض ذلك إلى أخذ البنك لودائع تقدر نسبة فائدتها السنوية بـ20 إلى 23 بالمائة. وبسبب العقوبات الأمريكية، خفضت البنوك معدلات الفائدة ما بين 10 إلى 15 بالمائة، مما دفع الكثير من المودعين إلى سحب أموالهم لشراء الدولار واليورو. وهو ما أدى إلى تفاقم نقص العملات الأجنبية، وإغلاق مكاتب صرافة، لكن دون جدوى.

  • Einkaufsszene auf einem Bazar in Teheran (AP)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    أسعار خيالية!

    من بين المؤشرات على تأزم الوضع الاقتصادي في إيران، انخفاض قيمة الريال الإيراني الذي أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة بنسبة 100 بالمائة، علاوة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني. هذا بالإضافة إلى انخفاض نشاط بورصة السلع الإيرانية إلى حد أدنى. وتشير توقعات خبراء في شركة "بي أم آي" للأبحاث الاقتصادية العالمية، أن يشهد الاقتصاد الإيراني انكماشاً بنحو 4 في المئة العام المقبل.

  • Offene Inflation (ILNA)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    التضخم يرفع الأسعار

    شكل التضخم خلال السنوات الماضية عاملا أساسيا في تدهور الاقتصاد الإيراني حيث يبلغ متوسط معدل التضخم ما بين 19 و20 بالمائة سنويا. وحسب مركز الإحصاء الإيراني الحكومي في طهران فإن معدل التضخم وصل في يونيو/ حزيران الماضي إلى نحو 8.7 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي يكشف عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وانخفاض قيمة العملة المحلية مؤخرا.

  • Iran - Obdachlose übernachten in Gräbern (shahrvanddaily.ir)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    فقر وبطالة وهجرة

    ساهمت مشكلة التضخم في ظهور الطبقات المجتمعية بإيران وانتشار الفقر والبطالة. وحسب تقديرات البنك الدولي فإن متوسط ​​نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيران استنادا إلى القدرة الشرائية الحقيقية للعملة الإيرانية بين عامي 1976 و2017، يكشف أنه خلال هذه الفترة أصبح الإيراني أكثر فقرا بنسبة 32 بالمئة. كما تشير الاحصائيات إلى أن عددا كبيرا من الشباب الإيراني يحاول الفرار من الأوضاع المتأزمة.

  • Symbolbild Amnesty International zu Gewerkschaften im Iran (picture-alliance/dpa)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    صفقات في مهب الريح!

    من بين الجوانب المرجح تأثرها السلبي بالعقوبات الأمريكية، الصفقات المعقودة مع كبرى الشركات الدولية على الصعيد العالمي وعلى صعيد النفط وأيضا والأجهزة الإلكترونية، مثل الصفقات التي عقدتها طهران مع شركة توتال النفطية وشركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات وجنرال إلكتريك للأجهزة والمعدات الإلكترونية.

  • Iran Asseman Airline (Imago/United Archives)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    انتكاسة السياحة

    توتر العلاقات مع الاقتصاديات الكبرى وبعد العقوبات المفروضة جعل الحالة الإقتصادية لإيران مُقبلة على عزلة تشمل عدة قطاعات مثل السياحة. فبعد أن دشنت شركات طيران كبرى، مثل الخطوط الجوية البريطانية، رحلات إلى البلد بهدف الترويج له كوجهة سياحية، وفتح سلسلة فنادق عالمية مثل Accor عام 2015، يرى مراقبون أن هذه الصفقات قد يتم التراجع عنها بسب قلة السياح ومحدودية رحلات الطيران القادمة من أوروبا. مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

يشهد الوضع الاقتصادي بإيران تراجعا. فبعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وفرضها عقوبات اقتصادية وضغوط على إيران، فضلا عن خروج متظاهرين إلى الشارع احتجاجا على الوضعية الإقتصادية، صارت إيران تعيش على وقع أزمة مرجح تفاقمها. (25.07.2018)  

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في أول رد فعل على العقوبات الأمريكية الجديدة على أحد قطاعات النفط الإيراني، شككت طهران في العرض الذي كانت واشنطن قد قدمته لإجراء مفاوضات، معتبرة هذ العقوبات "إرهابا اقتصاديا" واستمرارا "للأعمال العدائية" ضدها.

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