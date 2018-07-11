 وجهة نظر: لا شيء أسوأ من العنصرية في عالم كرة القدم! | سياسة واقتصاد | DW | 22.07.2018

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سياسة واقتصاد

وجهة نظر: لا شيء أسوأ من العنصرية في عالم كرة القدم!

عند الفوز ببطولة العالم، يتم التهليل بلاعبي كرة القدم دون التوقف عند أصولهم الأجنبية، كما هو الحال مع المنتخب الفرنسي، لكن عند الخسارة، يتغير الخطاب وحالة مسعود أوزيل مثال على ذلك. إنها فضيحة كبرى يعلق يوشا فيبر.

Rassismus im Fussball - Benito Raman (picture alliance/dpa/B. Thissen)

مساء الأحد، على الساعة السادسة تقريباً، في ساحة شون دو مارس في باريس، تبث على الشاشة الكبيرة عند برج ايفل، المباراة النهائية لمنافسات كأس العالم. اللحظة الحاسمة اقتربت. الحكم يطلق صافرة النهاية، ليثور بركان من الفرح والاحتفال حول العاصمة. فرنسا أصبحت بطلة العالم لكرة القدم. الناس يصرخون ويقفزون ويعانقون بعضهم البعض. في هذه اللحظات، يظهر التأثير العاطفي الكبير لكرة القدم. لورا، الفتاة الباريسية تهتف بحماس: "إنها لحظة من الغبطة والتفاؤل. إنها لحظة فرح بالنسبة للشعب بأكمله". لورا ترتدي اليوم قميص فريقها الوطني الأزرق، ولا تزال عيناها مبتلتين بدموع الفرح التي تدحرجت على خديها، مطلقة العنان لمشاعرها أمام ميكروفون قناة DW: "إنه أمر رائع! خاض الفريق التجربة بنجاح، لقد كان وحدة متماسكة وأظهر تضامنا غير مسبوق، تحول المنتخب إلى نموذج يحتذى به للبلد بأسره ".

فرنسا كما يمكن أن تكون: متحدة، متساوية وناجحة

ولم تمر سوى بضع لحظات على إطلاق الحكم لصافرة النهاية، حتى عاد النقاش حول أوجه التقاطع بين المنتخب والوطن. منتخب الديكة، مجموعة متناغمة ومتعددة الأعراق، كرمز لبلد هو الآخر متعدد الأجناس وناجح؟! تماما كما حدث في عام 1998، حين فازت فرنسا لأول مرة ببطولة كأس العالم لكرة القدم بفضل فريق مختلط من اللاعبين البيض ومن لاعبين من أصول عرقية أخرى، تطفو هذه المقارنة مجددا على السطح حتى بعد مرور عقدين من الزمن، وهي مقارنة ليست بمحلها.

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المحرر الرياضي يوشا فيبر

عشية نهائي كأس العالم ترجم السخط الاجتماعي على شوارع باريس وغيرها من المدن. مشاغبون، كثير منهم ينحدرون من الضواحي، وقسم كبيرمنهم من أصول مهاجرة، قاموا بتخريب المحلات التجارية وأحرقوا السيارات. بعد ذلك ووسط الاحتفالات باللقب يتم تذكير الأمة الكبرى بمشاكلها الاجتماعية الجسيمة وبالتحديد بحقيقة أن الشباب ذوي البشرة السوداء أو أصاحب الأسماء العربية ممن هم خارج تشكيلة المنتخب الفرنسي، لا فرص لديهم للارتقاء بأنفسهم، عكس لاعبي المنتخب الفرنسي الذين هم مثال إشعاعي عن فرنسا كما يمكنها أن تكون: متحدة ومتساوية وناجحة.

مسعود أوزيل.. "كبش فداء"

ماذا يحدث في حال غاب النجاح عن المنتخب؟! إنه الأمر الذي تظهره الحالة الألمانية. المانشافت خرج من الدور الأول بسبب أداء سيء. وبطبيعة الحال لم  يساعد مسعود أوزيل نفسه بلقاء الرئيس التركي أردوغان ولا بالتزامه الصمت بعد ذلك. لكن الاهانات العنصرية التي تعرض لها ابن الأسرة التركية المهاجرة والمزداد بمدينة غلزينكريشن، كانت ضربة قوية بحق ألمانيا الليبرالية. هذه الاهانات التي أوضحت جليا بأن العنصرية لم يتم بعد دحرها، سواء من ألمانيا أو من عالم كرة القدم. 

 

مختارات

هاجم والد مسعود أوزيل مدير المنتخب الألماني أوليفر بيرهوف ووصف تصريحاته بشأن أوزيل بـ"الوقحة". والد أوزيل حث إبنه عن الانسحاب من المانشافت وقال إنهم يبحثون عن "كبش فداء". (08.07.2018)

جاءت نتائج مباريات كأس العالم بروسيا غريبة في كثير منها، فقد خرجت أكبر الأمم الكروية مبكرا من البطولة، وفشلت المنتخبات الإفريقية بشكل غريب. مدرب ألمانيا السابق بيرتي فوغتس يوضح أبرز المفاجآت وأهم اللاعبين في روسيا 2018. (11.07.2018)

مشجعون يحملون شعارات الصليب المعقوف النازي، وآخرون يرمون لاعبين من أصول إفريقية بالموز، بينما يرفض حتى بعض اللاعبين المصافحات الإجبارية مع زملاءهم من الفرق المنافسة لأنهم من أصول أجنبية. كل هذه الظواهر تؤكد على  أن العنصرية لا تزال موجودة في كرة القدم متحدية جميع المجهودات وحملات التوعية. "لا تزال المشكلة قائمة، وعلينا فعل المزيد حيال ذلك"، يقول جيرالد أسامواه، مهاجم كرة قدم ألماني معتزل، في منتدى الإعلام العالمي 2018:

اظطر هو أيضا في مسيرته الكروية لسماع الإساءات والهتافات العنصرية، وهو اليوم يحارب التمييز العنصري في كرة القدم، ويقول "لا يوجد شيء أسوأ من التهميش، وألم عدم الانتماء. ولأني أب لثلاثة أطفال، أفعل كل شيء لكي لا يمر ابنائي بما مررت به أنا".

التمييز العنصري في كأس العالم أيضاً

المشكلة هي أن هناك عدد قليل ممن يناضلون من أجل المساواة في كرة القدم. وشهدت نهائيات كأس العالم في روسيا مرة أخرى حالات عنصرية، فقد تعرض البرازيلي فرناندينيو ذو البشرة السمراء للتهديد بالقتل ولإهانات عنصرية على خلفية الهدف الذي سجله بالخطأ في مرمى المنتخب لصالح منافسه البلجيكي في ربع نهائي كأس العالم. كما تعرض أيضاً السويدي جيمي دورماز للإهانة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تسببه في الضربة الحرة التي سجل من خلالها توني كروس هدف الفوز لألمانيا، وتم وصفه بـ"الانتحاري" وهدد بالقتل أيضاً. تظهر الصورة بوضوح عندما ينجح منتخب متنوع الأعراق في الفوز بالألقاب، فيتم الاحتفال بلاعبين على غرار كايليان مبابيه أو بول بوغبا كنجوم كبار، وتصبح قمصانهم الأكثر مبيعاً. ولكن عندما يفشل فريق ما في إحراز الفوز، يصدر عن بعض المشجعين ردود أفعال عنصرية تنهال بسرعة على لاعبين من أصول أجنبية، بل وحتى يتم تهديدهم بالقتل. يحدث هذا في عام 2018. إنها فضيحة أكبر بكثير من خروج مبكر لحامل اللقب العالمي من المونديال. 

يوشا فيبر

  • Fußball WM 2018 Kroatien vs Dänemark Fans (Reuters/C. Barria)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    اعتراف شفوي كرواتي

    هذه المرأة لا تدع مجالاً للشك والتخمين بشأن الفريق الذي تشجعه في كأس العالم. إنها تحمل قلبها الكرواتي على شفتيها.

  • WM2018 Fußball Fans Russland (picture-alliance/dpa/F. Hoermann)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    أوبليكس يشجع بلجيكا

    المشجعون من الجزء البلجيكي من "بلاد الغال" فرحون بالأداء التاريخي الذي يقدمه نجوم فريقهم في كأس العالم بروسيا. هذا المشجع، يرتدي زي شخصية البدين "أوبليكس" في سلسلة الكارتون الشهيرة أستريكس وأوبليكس.

  • Russland WM 2018 l Serbien vs Schweiz - Fan (picture alliance/dpa)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    تشجيع موسيقي لسويسرا

    هذا المشجع ترك "قرن الألب" الشهير في وطنه واستعاض عنه بآلة أخرى في روسيا من أجل دب الحماس في نفوس لاعبي منتخب بلده، سويسرا.

  • Russland WM 2018 l Iran vs Portugal - Fans (Reuters/M. Sezer)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    نساء من أجل إيران

    في وطنهم لا يُسمح لهم بدخول ملاعب كرة القدم، لذلك فإن المتعة كبيرة بالنسبة للمشجعات من إيران خلال حضور نهائيات كأس العالم في روسيا. وربما يلفت ذلك إليهم أنظار النظام في إيران.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Japan vs Polen | Fans (Reuters/J. Silva)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    لسان ياباني طويل

    اليابانيون شعب مهذب جدا في العادة، لكن عندما يتعلق الأمر بكرة القدم، فلا ضير أن يخرجوا ألسنتهم وخصوصا عندما يلعب فريقهم بشكل جيد مثلما فعل في روسيا.

  • WM2018 Fußball Fans Russland (picture-alliance/dpa/Firo)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    الألوان الفرنسية الثلاثة

    الأحمر، الأبيض، الأزرق، ولا ألوان غيرها! يضع المشجعون الفرنسيون ألوانهم الوطنية في شعرهم وعلى وجوههم كما يرتدون قمصان منتخبهم وعلم بلادهم.

  • WM2018 Fußball Fans Russland (picture-alliance/dpa/T. Bernardes)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    تشجيع البرازيل من المهد

    في سن مبكرة تقوم هذه الطفلة البرازيلية بتشجيع منتخب بلدها. ويبدو أن الحماس لـمنتخب "السيليساو" قد وصل إليها عن طريق لبن الأم.

  • Russland WM 2018 l Nigeria vs Island - Fan (Reuters/S. Perez)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    غزاة مسالمون من أيسلندا

    من الناحية الكروية لم تسر الأمور هذه المرة بشكل جيد بالنسبة لمحاربي "الفايكنج" القادمين من أيسلندا، مقارنة مع ما حققوه في بطولة أمم أوروبا عام 2016. لكن جماهيرهم تغزو روسيا أيضًا بطريقة سلمية مثيرة للحماس.

  • WM2018 Fußball Fans Russland (picture-alliance/dpa/P. Arvidson)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    انتقام المونتيزوما للمكسيك

    تستخدم عبارة "انتقام المونتيزوما" كناية عن الإصابة بالإسهال خصوصا في بلاد أمريكا الجنوبية. والانتقام يناسب ما فعله فريق المكسيك بالفوز على ألمانيا 1- صفر، ردا على خسارته العام الماضي أمام المانشافت في كأس القارات.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Senegal vs Kolumbien | Fans (Reuters/M. Rossi)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    الأسد السنغالي انطلق

    جميع الفرق الإفريقية خرجت من مرحلة المجموعات بمونديال روسيا. ولو كانت نجحت في البقاء فيها لواصلت جماهيرها - مثل هذا "الأسد" من السنغال- لمنح البطولة نكهة جماهيرية رائعة.

  • WM2018 Fußball Fans Russland (picture-alliance/dpa/E. Kremser)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    النظارات الأرجنتينية

    حتى وإن كانت العمامة ليست غطاء الرأس التقليدي في وطنه، يدرك الجميع أن هذا الرجل يرى كل شيء من خلال النظارات الأرجنتينية.

  • Russland WM 2018 l Saudi Arabien vs Ägypten - Fan (Reuters/D. Sagou)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    فرعون حزين على مصر

    ثلاث مباريات، ثلاث هزائم لمنتخب "الفراعنة" في كأس العالم، لذلك فلا عجب أن يعكس وجه هذا المشجع ما يراه يحدث لفريق بلده على أرض الملعب.

  • Russland WM 2018 Kolumbien gegen Japan (Reuters/D. Sagolj)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    نمر كولومبي

    في الواقع النمور توجد في كولومبيا في حدائق الحيوان فقط. لكن هذا المشجع فضل أن يحمس لاعبي منتخب بلده واضعا قناع نمر على رأسه بدلا من حبات البن، فنجوم كولومبيا يحملون لقب الـ"كافيتيروس"، ومعناه زارعو القهوة.

  • FIFA Fußball-WM 2018 | Achtelfinale | Uruguay vs. Portugal (Reuters/M. Sezer)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    الشمس تسطع على أوروغواي

    رغم الشمس الساطعة فوق رأس هذه المشجعة إلا أنها تكاد لا تصدق أن فريق بلدها (أروغواي) حالفه الحظ فأصبح بين الثمانية الأوائل في مونديال روسيا. لكنه خرج بعد ذلك أمام فرنسا.

  • Fußball WM 2018 Belgien vs Japan (Imago/Belga/B. Fahy)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    روح رياضية بلجيكية

    بإمكان كرة القدم أن تربط بين الشعوب. وقد ثبت ذلك من قبل هذين المشجعين البلجيكيين. فقد برهنا على الروح الرياضية بأن رسم كل منهما على وجهه علم بلده (بلجيكا) بجانب علم البلد المنافس في ثمن النهائي، اليابان. اعداد شتيفان نستلر/ ص.ش


مختارات

تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

شهد مونديال روسيا سباقا بين الجماهير في التقاليع والأزياء المعبرة التي آملوا من خلالها تحفيز فرقهم، فكان هناك الفراعنة والفايكينغ والأسد السنغالي وغيرهم. جولة مصورة مع الجماهير في كأس العالم بروسيا 2018. (06.07.2018)  

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