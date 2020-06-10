 وجهة نظر ـ اليوم العالمي للاجئين أكبر من مجرد موعد روتيني | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 20.06.2020

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سياسة واقتصاد

وجهة نظر ـ اليوم العالمي للاجئين أكبر من مجرد موعد روتيني

هناك ما يقرب من 80 مليون نازح في العالم في مؤشر صارخ على فشل السياسات العالمية المتبعة بهذا الصدد، كما يرى ماتياس فون هاين.

صورة للاجئين من شمال أفريقيا في ألمانيا (أرشيف آب/ أغسطس 2015)

ألمانيا خامس دولة مستقبلة للاجئين في العالم، ونتيجة لذلك تحول حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني إلى أكبر حزب معارض في البرلمان.

واحد من كل مائة شخص في العالم مضطرون للهروب من الاضطهاد والحروب وانتهاكات حقوق الإنسان، تاركين كل ما يملكون وراءهم. نصف النازحين تقريبا هم من الأطفال. سِجلٌ كارثي قدمته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تزامنا مع اليوم العالمي للاجئين. 80 مليون من النازحين، رقم مهول لا يعكس فقط معاناة وشقاء ملايين الناس، ولكن أيضا إخفاقا للسياسات العالمية في مجال اللجوء.

نظام دولي في طور التفكك

مختارات

يجري القفز على القواعد التي يقوم عليها النظام الدولي، فتجارة الأسلحة تزداد على مستوى العالم وتغذي مختلف بؤر الصراعات. والنظام الاقتصادي غير عادل، فهو يُغرق الناس في براثن الفقر ويدمر في الوقت نفسه سبل عيشهم. وبعد أزمة كورونا، من المتوقع أن يستمر التغير المناخي في التسبب في ارتفاع درجات الحرارة على الأرض؛ ما سيدفع ملايين آخرين من النازحين إلى التخلي عن أوطانهم.

هذا سيزيد من سوء ظروف بائسة أصلا، عبارة عن عقوبات اقتصادية تُفرض على النخب، لكنها تمس بشكل خاص الناس العاديين. وحسب تقرير للأمم المتحدة، فإن أهم دولتين "منشأ للاجئين" هما سوريا وفنزويلا. وكلاهما يخضعان لعقوبات صارمة، فقد شددت الولايات المتحدة خناق العقوبات على سوريا مرة أخرى يوم الأربعاء (17 يونيو/ حزيران 2020). وحتى قبيل دخول هذه العقوبات حيز التنفيذ، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل مهول، حتى في إدلب، معقل الثوار. والمجاعة تنتشر وتتمدد حتى في المناطق التي لم تعد مسرحا للحرب.

هناك معلومة أكد عليها مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي يمكن أن توضح الصورة، وتتعلق بالانخفاض المطرد في عدد النازحين الذين يرجعون إلى أوطانهم. في التسعينات، كان معدل العودة يقدر بنحو 1.5 مليون شخص سنويا، لكن العدد انخفض إلى أقل من  400.000 لاجئ حاليا.

تقارير سنوية لمأساة تتفاقم باطراد

إنها المرة العشرون التي يُحتفل فيها باليوم العالمي للاجئين، مناسبة تقدم فيها مفوضية الأمم المتحدة تقريرها السنوي. مناسبة تبدو أكثر فأكثر كطقس بروتوكولي ضروري ليس إلا. ومع ذلك فهذه فرصة مهمة للتركيز على ما يكابده المستضعفون الأكثر معاناة، أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة والالتزام السياسي على وجه السرعة.

DW Kommentarbild Matthias von Hein

ماتياس فون هاين، خبير الشؤون السياسية والاقتصادية بدويتشه فيله

في زمن كورونا، ركزنا على عوالمنا الداخلية. لقد تابعنا أرقام انتشار الجائحة يوما بيوم، وناقشنا ضرورات الكمامات الواقية وقواعد التباعد الاجتماعي. وفي البلدان الصناعية تم اعتماد برامج ضخمة لإنعاش الاقتصاد. كل هذا أظهر ما يمكن تحقيقه، حينما يكون العمل السياسي حاسما ومسنودا لإرادة قوية. لماذا لا يشمل الأمر اللاجئين أيضا؟ وللتذكير هم من الفئات التي تضررت بشدة من جائحة كورونا.

كما أوضح تقرير الأمم المتحدة، فإن ألمانيا فعلت الكثير من أجل اللاجئين. فقد استقبلت ما لا يقل عن 1.1 مليون لاجئ، ما يجعلها خامس دولة مستقبلة في العالم. غير أن نتيجة ذلك كانت تحول حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني إلى أكبر حزب معارض في البرلمان (بوندستاغ). وهو ما أظهر حدود القبول باللاجئين في ألمانيا وخَلَقَ خنادق سياسية وظفها الغوغائيون.

أوروبا تُسيج حدودها

عدد اللاجئين الذين يقصدون ألمانيا يقل باطراد، ففي زمن كورونا، وبالضبط في شهر مايو/ أيار الماضي، انخفضت طلبات اللجوء في ألمانيا إلى 3777 طلب، وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وصل العدد لما يقرب من 50.000، ويعود السبب إلى حد كبير للحدود المغلقة داخل الاتحاد الأوروبي، الذي تحول إلى قلعة بجدران عالية الأسوار. وهكذا تحول البحر الأبيض المتوسط إلى ​​مقبرة للاجئين والقيم الأوروبية على حد سواء.

اللاجئون في حاجة للدعم والأمل

الشيء الأكيد، هو أن هناك أكثر من نصف اللاجئين يلتمسون اللجوء داخل أوطانهم أولا. أما أولئك الذين يغادرون بلدانهم، فيستقر ثلاثة أرباعهم في بلد مجاور. تركيا أصبحت بـ 3.6 مليون لاجئ أهم دولة مستقبلة للاجئين في العالم قبل كولومبيا. وهذه حقيقة يجب الاعتراف بها، حتى وإن كانت أنقرة تستخدم اللاجئين بانتظام كوسيلة ضغط على الاتحاد الأوروبي.

وعلى أوروبا أن تفعل المزيد لمساعدة اللاجئين في دول الجوار لبلدان اللاجئين. ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن 80 بالمائة من اللاجئين يعيشون في مناطق تعاني نقصا غذائيا، ويجب إعطاؤهم أملاً. هذا سيكلف بلا شك الكثير من المال، لكنه سيكون استثمارا جيدا.

ماتياس فون هاين / ح.ز

  • Mexiko Migrantin Erly Marcial, Geburt eines Babys während der Flucht (Reuters/C. Garcia Rawlins)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الهروب في شاحنة

    آخر موجات الهجرة في العالم كان مسرحها أمريكا اللاتينية. العنف والجوع دفعا بعشرات الآلاف من هندوراس، نيكاراغوا، السلفادور وغواتيمالا للهروب. الملاذ المقصود هو الولايات المتحدة الأمريكية، غير أن رئيسها دونالد ترامب أغلق جميع الأبواب والنوافذ.

  • Australien Flüchtlingspolitik | Lager auf Manus (picture alliance/AP Photo/Hass Hassaballa)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الإبعاد إلى خارج البلد المنشود

    الحكومة الأسترالية المحافظة ترفض فتح الأبواب أمام اللاجئين، وأولئك الذين يتمكنون فعلا من الوصول إلى القارة الخامسة بعد مسار شاق وطويل؛ يتم إبعادهم بكل صرامة. وأبرمت الحكومة اتفاقيات مع عدد من بلدان المحيط الهادئ لاستقبال اللاجئين في مخيمات خاصة في هذه البلدان. المراقبون يصفون أوضاع تلك المخيمات بالكارثية.

  • Jordanien Palästinensischer Flüchtling (Getty Images/AFP/A. Abdo)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    لاجئون منسيون

    يبلغ حسين أبو شنب من العمر 80 عاماً. إنه لاجئ فلسطيني في الأردن، ذلك البلد الذي يقترب عدد سكانه من عشرة ملايين نسمة، من بينهم 2.3 مليون لاجئ فلسطيني. بعضهم يعيش في الأردن منذ عام 1948، وأضيف إليهم مؤخراً ما لا يقل عن نصف مليون لاجئ سوري.

  • Kolumbien venezolanische Flüchtlinge in Bogotá | Flüchtlingslager El Camino (DW/F. Abondano)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    اللجوء إلى الجيران

    يرى الكثير من الفنزويليين في كولومبيا فرصتهم الأخيرة، حيث يعيشون في مخيمات مثل "إلكامينون" على أبواب العاصمة بوغوتا. فسياسة الرئيس نيكولاس مادورو أدت إلى عجز الدولة في فنزويلا عن إطعام سكانها وتوفير العيش الكريم لهم. هناك عجز كبير في المواد الغذائية والأدوية، فيما تبدو آفاق العودة للوطن ضئيلة جدا.

  • Migranten in Bosnien an der Grenze zu Kroatien (picture-alliance/A. Emric)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الهروب في ظل البرد القارس

    في لعبة فر وكر، يحاول اللاجئون اجتياز الحدود البوسنية الكرواتية. الملاذ المرتجى للمهاجرين هو كرواتيا، العضو في الاتحاد الأوروبي. هذا الطريق محفوف بالمخاطر، خاصة في فصل الشتاء، فصل الأمطار والثلوج والعواصف.

  • Bangladesch Cox's Bazaar Rohingya-Flüchtlingslager ( Jibon Ahmed)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الهروب من البطش إلى الفقر

    فصل الأمطار في مخيم للاجئين في كوتوبالونغ في بنغلادش. هنا هاربات من ميانمار بمظلات تحميهن من الأمطار. بطش النظام العسكري في ميانمار دفع بأكثر من مليون من مسلمي الروهينغا للهروب إلى البلد الجار بنغلادش، الذي لا يقل فقرا عن ميانمار. كوتوبالونغ يعتبر حاليا أكبر مخيم للاجئين في العالم.

  • Zentralafrikanische Republik Flüchtlingslager (picture-alliance/dpa/R. Blackwell)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الحياة بدون مفر

    تملك جمهورية إفريقيا الوسطى الكثير من الثروات المعدنية وأراضي خصبة شاسعة؛ لكن عوامل كثيرة عصفت باستقرار هذا البلد، منها الحرب الأهلية والنزاعات مع البلدان المجاورة، إضافة إلى توالي الحكومات الفاسدة وتنامي الإرهاب الإسلاموي. كل هذا دفع بالكثيرين للبحث عن ملاذات، كما يظهر هنا في العاصمة بانغي.

  • Migranten in Spanien (picture-alliance/ZUMA Wire/J. Merida)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الوصول إلى إسبانيا

    بأغطية حمراء يُستقبل لاجؤون في ميناء مالاغا الإسباني من قبل الصليب الأحمر الدولي. 246 مهاجراً تم انقاذهم في عملية تتكرر يومياً. الكثير من الأفارقة يتجنبون حالياً الطريق لأوروبا عبر ليبيا ويتوجهون بدل ذلك غرباً إلى الجزائر أو المغرب.

  • Uganda Sudaneische Flüchtlinge (Imago/ZUMA Press/G. So)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    لاجئون سودانيون في أوغندا

    لفترة طويلة كانت أوغندا نفسها دولة مزقتها الحرب الأهلية؛ إلا أن الوضع تغير وأصبح مستقراً، بالمقارنة مع بلدان إفريقية أخرى. في الصورة هنا لاجئون قادمون من جنوب السودان. وصولهم إلى كولوبا، يعني لهم الوصول إلى بر أمان. هناك اليوم مئات الآلاف من سكان جنوب السودان، الذين لجأوا إلى أوغندا، هربا من أعمال العنف في بلدهم. اعداد: كارستن جرين/ حسن زنيند


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