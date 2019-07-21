 وجهة نظر: صمت مريب تجاه جريمة عنصرية وجلبة حول لحم الخنزير | سياسة واقتصاد | DW | 26.07.2019

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سياسة واقتصاد

وجهة نظر: صمت مريب تجاه جريمة عنصرية وجلبة حول لحم الخنزير

في الوقت الذي استيقظت فيه ألمانيا على وقع إطلاق النار على رجل أسود بدافع عنصري، كانت وسائل التواصل الاجتماعي تغلي بسبب منع لحم الخنزير في حضانتين للأطفال. فأين إدانة المجتمع الألماني للعنصرية؟ يتساءل كريستوف شتراك.

Deutschland Anschlag in Wächtersbach (Reuters/K. Pfaffenbach)

في لايبزيغ هذا الأسبوع، كان "الغرب المسيحي" يقف على حافة الانهيار. هذا ما بدا على كل حال. فبعد إعلان حضانتين للأطفال في ألمانيا عن منع لحم الخنزير والدببة الصمغية، مراعاةً لطفلين مسلمين. سارعت  صحيفة "بيلد" الألمانية  الشعبية واسعة الانتشار في ألمانيا إلى تناول الخبر في صفحتها الأولى. وبعد ساعات قليلة، أصبحت الحضانتين في ولاية سكسونيا-أنهالت تحت حماية الشرطة.

من جهة أخرى تصاعدت موجة الغضب والكراهية على شبكة الإنترنيت. وأصبح الغرب وقيمه المتمثلة في الديمقراطية والحرية جميعها مهددة بالانقراض، واللوم هنا يقع على الإسلام. فمثل هذه الموضوعات التي تُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي "غير الاجتماعية" تلقى في مثل هذه المناسبات انتشاراً كبيراً. "لحم الخنزير" موضوع لاقى تفاعلاً كبيراً على شبكة الإنترنيت. 

ربما أذكى كلمة قيلت خلال هذا النقاش جاءت من رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا. وقال جوزيف شوستر: "آخر شيء نحتاجه هو الكراهية ضد الأقليات لمجرد أن مؤسسة ما تأخذ الطعام بعين الاعتبار". لكنه ترك الكلام مفتوحاً حول ما إن كان يقصد بكلامه شبكة الإنترنيت أو حتى وسائل الإعلام، وربما السياسيين الألمان أيضاً. نعم، يؤكد شوستر: "إن حظر لحم الخنزير مبالغ فيه"، وبهذا قد تناول النقطة الأهم في النقاش. لكنه ينتقد بالأخص "الجدل المحموم" داعياً إلى المزيد من التعقل والهدوء".

الغضب بدلاً من التعاطف

يتغير المشهد إلى مشهد آخر. في إحدى البلدات الواقعة في ولاية هيسن، قام رجل ألماني مسلح هذا الأسبوع بإطلاق النار من سيارته التي كان يقودها، على شاب إريتيري. لم يكن يعرفه. نجا الأب البالغ من العمر 26 عامأ بفضل المساعدة التي قُدمت له على الفور. لكنه عمل فظيع. لأنه يرمز إلى الكراهية و العنصرية الخالصة والعنف المظلم. كما يحيل هذا العمل الإجرامي الذي يوقظ المخاوف من خلال طريقة تنفيذه إلى بعض الجرائم المشابهة التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية. 

Deutsche Welle Strack Christoph Portrait (DW/B. Geilert)

كريستوف شتراك محرر في DW

ماذا عن صوت السياسة؟ لقد استغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى ارتفعت الأصوات المنددة بمحاولة القتل هذه. بعض السياسيين الذين ساهموا في غليان موضوع "لحم الخنزير" أو "الدببة الصمغية" لا زالوا صامتين. لا ليس فقط ممثلي حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي فقط.

وماذا عن مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا شيء مقارنة مع إعصار لايبزيغ الذي سببه حظر لحم الخنزير. الكراهية والسخط تحولت إلى موضة في ألمانيا،  بدل التعاطف والالتزام بالحقوق الأساسية.

وهذا ليس بالأمر الجيد للبلاد وشعبها. بعد الطلقات القاتلة التي تسببت في مقتل فالتر لوبكه من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والذي كان ضحية متطرف يميني في أوائل يونيو/ حزيران، كان سياسيون كبار ومن بينهم أيضاً الرئيس الألماني (فرانك فالتر شتاينماير) إلى اليقظة والحزم. وغالباً ما تتردد نبرة القلق في الخطب السياسية حول الديموقراطية وما كان يُطلق عليه بـ "السلم الاجتماعي".

معظم الكراهية والعداء العنصري ينطلق من شبكة الإنترنيت. ومن الجيد أن السلطة القضائية أضحت أكثر تفاعلاً على مدى عدد من الأسابيع مع مثل هذه المحتويات وليس فقط في قضايا منعزلة. موقعي فيسبوك وتويتر لا يقومان بما يكفي (من التدابير للتصدي لذلك)، لذلك يتعين على السياسة الألمانية والأوروبية الاستمرار في الضغط.

الحذر مطلوب

حادثة فيشترسباخ تُظهر أن الكراهية تنتقل من شبكة الإنترنيت إلى الواقع. الشخص المسلح، الذي حاول قتل الرجل ذو البشرة السوداء كان قد أعلن في السابق عن هذا العمل في حانة محلية. ولكن لم يتوقف أحد عند ما قاله أو ينتبه له، أو يتفاعل بالتحذير من تصريحاته. وهذه أيضاً تعد مأساة بحد ذاتها.

لكل فعل مقلدون. كل فعل يحتاج إلى عامل مسبب. لهذا السبب جوزيف شوستر محق في قوله بأن ألمانيا ليست بحاجة إلى "الكراهية ضد الأقليات". في كثير من الأحيان، يبدو أنه لم نصل بعد إلى تهديد السلم الاجتماعي.

لكن من ناحية أخرى، بإمكان كل فرد فعل الكثير ضد الكراهية، من خلال التبليغ أو الإشارة إلى الحالات ذات الطابع الإجرامي على الإنترنت، والمشاركة في المظاهرات التي تعزز كرامة الإنسان والديمقراطية، و التي تناهض أعداء الديمقراطية والمساواة بين جميع الناس.

"Arsch hoch" (المقصود هنا انهض أو تحرّك) كان اسماً لإحدى الحملات ضد كراهية الأجانب قبل 25 عاماً في ألمانيا. أسباب قيام هذه الحملة عادت من جديد أو أنها لا تزال قائمة.

كريستوف شتراك

  • Berlin Mazyek bei Mahnwache für Terroropfer am Brandenburger Tor 13.01.12014

    مسلمو ألمانيا يوحدون الألمان ضد العنصرية

    شارك الآلاف في مظاهرة غير مسبوقة عند بوابة براندنبورغ، دعا إليها المجلس الأعلى للمسلمين والجالية التركية. ومع بداية المظاهرة، قام المسؤولون في المنظمات المسلمة بوضع باقة من الزهور البيضاء أمام مقر السفارة الفرنسية قرب بوابة براندنبورغ كتب عليها "الإرهاب: لا يحدث باسمنا".

  • Mahnwache für Terroropfer am Brandenburger Tor 13.01.12014

    مسلمو ألمانيا يوحدون الألمان ضد العنصرية

    رئيس المجلس الأعلى للمسلمين أيمن مزيك قال في كلمته: "إن الإرهابيين لم يربحوا ولن يربحوا"، قبل أن يطلب الوقوف دقيقة صمت، تكريما لذكرى الضحايا الـ17 للاعتداءات التي وقعت في فرنسا الأسبوع الماضي. وأضاف: "هل كان الإرهابيون يريدون الانتقام للنبي؟ كلا ! بعملهم هذا ارتكبوا أكبر معصية".

  • Berlin Gruppenbild bei Mahnwache für Terroropfer am Brandenburger Tor 13.01.12014

    مسلمو ألمانيا يوحدون الألمان ضد العنصرية

    المشاركون شبكوا أذرعهم في لقطة رمزية لإظهار وحدة الشعب الألماني بكافة أطيافه ضد العنصرية. كبار السياسيين الألمان كانوا أول المبادرين لذلك.

  • Berlin Mahnwache für Terroropfer am Brandenburger Tor 13.01.12014

    مسلمو ألمانيا يوحدون الألمان ضد العنصرية

    الحضور لم يقتصر على المسلمين فقط، وإنما شارك في التظاهرة ممثلين عن المسيحيين الكاثوليك والبروتسانت، وكذلك عن اليهود.

  • Mahnwache für Terroropfer am Brandenburger Tor 13.01.12014

    مسلمو ألمانيا يوحدون الألمان ضد العنصرية

    متظاهرون يرفعون لافتة تحمل كلمة الحرية، وهي من القيم التي يطالب الكثير من الساسة الألمان حالياً بالدفاع عنها إلى جانب قيم التسامح والتعايش مع الآخر.

  • Mahnwache für Terroropfer am Brandenburger Tor 13.01.12014

    مسلمو ألمانيا يوحدون الألمان ضد العنصرية

    ربما هي من المرات النادرة جداً، التي يُتلى فيها القرآن على التلفزيون الألماني ببث حي ومباشر. القناة الألمانية الأولى نقلت المظاهرة كاملة.

  • Berlin Gack bei Mahnwache für Terroropfer am Brandenburger Tor 13.01.12014

    مسلمو ألمانيا يوحدون الألمان ضد العنصرية

    الرئيس الألماني يواخيم غاوك ألقى كلمة في هذه المناسبة، وتوجه إلى الشعب الألماني، وخاصة المسلمين، بالقول: "نحن جميعا ألمانيا".

  • Berlin Wulff Mahnwache für Terroropfer am Brandenburger Tor 13.01.12014

    مسلمو ألمانيا يوحدون الألمان ضد العنصرية

    كما كان الرئيس الألماني الأسبق كريستيان فولف من بين الحضور، وهو الذي كان أول من قال تلك العبارة الشهيرة: "الإسلام جزء من ألمانيا"، في عام 2010 عندما كان رئيساً للبلاد.

  • Mahnwache für Terroropfer am Brandenburger Tor 13.01.12014

    مسلمو ألمانيا يوحدون الألمان ضد العنصرية

    "ليس باسمي" هي لافتة رفعها أيضا العديد من المسلمين في مظاهرة مساء الثلاثاء في برلين، كهذه الفتاة المسلمة مثلاً.


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