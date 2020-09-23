 وجهة نظر: سياسة الهجرة الأوروبية ـ انتصار للشعبويين | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 27.09.2020

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سياسة واقتصاد

وجهة نظر: سياسة الهجرة الأوروبية ـ انتصار للشعبويين

ميثاق الهجرة الجديد للاتحاد الأوروبي يضع حدا لإعادة توزيع اللاجئين. وبموجبه يمكن لدول أوروبا الشرقية التي ترفض استقبالهم التعامل معهم حسب تصوراتها. إنه انتصار للشعبويين، كما ترى باربارا فيزل من بروكسل.

نجاح الشعبويين في تمرير وجهة نظرهم يقوض محاولات اعتماد سياسة هجرة اوروبية مشتركة

الاتحاد الأوروبي: كيف ينجح ميثاق الهجرة الجديد مع افتقاره إلى آليات التطبيق؟

منذ 2015 والخصومة والعداوة تطغى على الاتحاد الأوروبي في موضوع سياسة اللاجئين. ومؤخرا ألقى الحريق في مخيم موريا ضوءا ساطعا على القوانين المتباينة. والآن تسير المفوضية الأوروبية خطوة إضافية باعتماد ميثاق هجرة جديد. إنه نوع من محاولة أخيرة، لكنه في آن واحد إعلان فشل.

وهذه "انطلاقة جديدة"، كما وعدت المفوضية الأوروبية التي قالت إنه "جواب أوروبي على تحد مشترك" واقتراح "لنظام  إدارة موثوق" لموجات اللاجئين. فالمؤسسة الأوروبية في بروكسل تحاول تسويق أشياء قديمة في حلة جديدة.

أفكار متكررة

هناك كثير من  النقاط والأفكار المعروفة في المحاولة الجديدة.  لدينا مسألة الحماية الأفضل للحدود الخارجية التي يصعب تنفيذها في البحر عندما يكون إغراق قوارب اللاجئين محظورا بسبب القانون الدولي. وعلى طول طريق البلقان تم بناء الجدران والأسيجة ، غير ان الفارق هو أن المهربين يخفون المهاجرين في شاحنات لنقل البضائع بعد بنائها. وهناك الوحدات الأوروبية المكونة من رجال شرطة الحدود وقانونيين ومترجمين ومساعدين آخرين يدعمون البلدان الأعضاء عندما يصل عدد كبير من اللاجئين فجأة. ومن النقاط أيضا القرارات السريعة على الحدود إزاء مهاجرين من بلدان نسبة الاعتراف بمهاجريها إلى الاتحاد الأوروبي ضعيفة. بروكسل تحلم بتطبيق ذلك منذ سنوات، لكن الفكرة فشلت دوما أمام الواقع القانوني. فأي نظام قانوني يُعتمد لاتخاذ القرار؟ ومن يعين القضاة؟

وفي النهاية هناك مكون معروف قديم ألا وهو الترحيل الذي يُدرج تحت "الإعادة إلى بلدان الأصل والعبور". ثلثا المهاجرين القادمين إلى أوروبا ليس لهم الحق في اللجوء، كما تعلن المفوضة الأوروبية المسؤولة. ثم تتحدث عن اتفاقيات مع بلدان ثالثة تريد إقناعها باستقبال مواطنيها. وهذا ما يحاوله الاتحاد الأوروبي منذ سنوات، ولم ينجح في ذلك أبدا. فلماذا سيتحقق ذلك في المستقبل؟

وهناك عقبة أخرى في السياسة المتبعة إلى حد الآن تمثلت فيما يُسمى قوانين دبلن التي تنص على أن البلد الأول لدخول المهاجرين هو المسؤول عنهم. وتحتج ضد ذلك منذ سنوات دول على الحدود الخارجية الجنوبية مثل ايطاليا واليونان واسبانيا.

باربارا فيزل، مراسلة دويتشه فيله في بروكسيل

باربارا فيزل، مراسلة دويتشه فيله في بروكسيل

نهاية التوزيع

والآن لا يُراد تعليق هذه القوانين، لكن توسيع المعايير، فمن له أفرادعائلة في بلد أوروبي آخر وجب نقله إلى هناك. ما يعني أن بلدانا يعيش فيها كثير من اللاجئين ستحصل تلقائيا على أفواج إضافية. والسؤال هو كيف ستستقبل الدول الإسكندنافية والمانيا هذه الفكرة. "سنجمد قوانين دبلن"، كما أعلنت المفوضية بشأن هذه الفكرة. وهذا ما يعني ببساطة أنه يتم تفريغها من مضمونها، لأنه لم يتحقق التفاهم على قوانين جديدة.

وصلب ميثاق الهجرة الجديد هو نهاية التوزيع. فبروكسل اعترفت بأنه لا يمكن إجبار الأوروبيين الشرقيين على استقبال لاجئين وتنهزم أمام هذه المهمة. وهذا انتصار جميل للشعبويين من صنف رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان.

الترحيل عوض الاستقبال

وعوض ذلك يوجد ما يُسمى آلية التضامن، فمن لا يريد استقبال لاجئين، يمكن له عوضا عن ذلك الانشغال بترحيلهم. أما كيف سيحصل ذلك عمليا، فهذا غير واضح. لكن هذه المهمة قد تصبح محبوبة بين وارسو وبراغ وبودابست. لكن السؤال هو، ما الذي سيدفع البلدان الأعضاء الأخرى تحت هذه الظروف إلى عدم المضي في نفس الطريق وعدم إظهار "التضامن" أثناء عملية الترحيل؟ ومن سيرغب تحت هذه الظروف في استقبال لاجئين؟

إن الاقتراح من طرف بروكسل هو إعلان فشل تجاه الشعبويين ويجلب لهم انتصارا لا يستحقونه. وما ينقص في ذلك كله هو كلمة الانسانية. هنا تنتصر إدارة الهجرة على الانسانية.

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


 

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