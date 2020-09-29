 وجهة نظر: ترامب يصاب بكورونا ويصطدم بالواقع | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 02.10.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

وجهة نظر: ترامب يصاب بكورونا ويصطدم بالواقع

يكاد لا يرتدي كمامة، ولطالما قلل من شأن خطر وباء كوفيد 19. الآن تأكدت إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا، ومن هنا فإن طريقة تعامله مع الجائحة ستحدد أيضا الإنتخابات، كما ترى إينس بول*.

لقلما أرتدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكمامة

لقلما أرتدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكمامة

الآن أصيب هو بنفسه! لشهوراستخف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخطر فيروس كورونا ، وسخر من الناس الذين يحاولون حماية أنفسهم عن طريق ارتداء كمامات، كما اتهم الديمقراطيين بالوقوف وراء اختلاق هذا المرض القاتل مدعيا أن الأمر ليس بهذا السوء.

وحتى إن كان من الصعب، بعد فترة وجيزة من نتيجة الفحص، التنبؤ منذ الآن بالتأثيرات الصحية التي ستخلفها الإصابة بكوفيد 19 على صحة الرئيس البالغ من العمر 74 عاما ومدى شدتها، إلا أن تأثيرات ذلك على الحملة الانتخابية واضحة وذلك قبل وقت وجيز من الاستحقاقات: إنها كارثية بغض النظر عن الخسائر.

كل المحاولات لصرف الانتباه عن الفشل الشخصي، وللتقليل من أهمية حقائق كغياب خطة وطنية لحماية الناس، وترك حكام ولايات يواجهون الأزمة لوحدهم، وفقدان 200 ألف أمريكية وأمريكي حياتهم بسبب الفيروس. كل هذه المحاولات باتت غير مجدية الآن.

لقد دحض الواقع كذب الرئيس ترامب. ولن يستطيع هو وفريقه بعد الآن صرف انتباه الرأي العام، وتصوير أعمال الشغب العنيفة التي تشهدها بعض المدن الأمريكية على أنها أخطر من حقيقة أن 1000 أمريكي يموتون يوميا بسبب فيروس كورونا. فحتى أكبر المنكرين لوجود الفيروس لن يكونوا الآن قادرين على تجنب الاعتراف بأنه بالفعل شديد العدوى بعد أن وصل إلى أقوى رجل في البيت الأبيض. وهكذا فالبلد أبعد الآن أكثر من أي وقت مضى من "التطبيع" والتعايش مع الفيروس ووفياته كما كان يتمنى ترمب.

نظريات المؤامرة

مباشرة بعد الإعلان عن إصابة ترامب بفيروس كورونا، اندلعت موجة شماتة وغضب من الرئيس لدرجة أن البعض تبنى نظريات مؤامرة تدعي أنه اختلق الأمر برمته لصرف الانتباه عن نتائج الاستطلاعات السيئة.

إينس بول مديرة مكتب DW في واشنطن

إينس بول مديرة مكتب DW في واشنطن

وإن كان يمكن للرئيس الأمريكي التعامل مع كل ذلك بسبب تعوده على "الحقائق البديلة". فهو لن يستطيع التعامل مع فقدان الصورة التي يروج بها لنفسه كثور قوي، لأنه حينها لن يتبقى له الكثير.

فجأة لم يعد بايدن عجوزا بل رجلا حذرا!

بعد المناظرة التلفزيونية الأولى،  كانت الحجة الرئيسية لمناصري ترامب هو أنه يتمتع بلياقة أكبر بكثير مقارنة مع منافسه وبالتالي فهو الأنسب لمنصب الرئيس الذي يعتبر مرهقا. وما لم يُصب جو بايدن أيضا بالعدوى، لن تبقى هذه الحجة صالحة على الأقل في الأسابيع المقبلة. والآن لا ينبغي أن تبقى مسألة تقدم بايدن في السن في الواجهة وإنما حكمته التي يتم التعبير عنها بطريقة معقولة.

لم يتبق للرئيس الضعيف ترمب الكثير لتقديمه، بما في ذلك، ودون أدنى شك، وصفة ناجحة لمواجهة الجائحة الفتاكة. لكن من اللائق تقديم الأمنيات الطيبة لترمب وزوجته ميلانيا للأيام القادمة في مواجهة المرض.

إينس بول (DW واشنطن)

  • الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعقيلته ميلانيا

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

    الرئيس ترامب وسيدة البيت الأبيض

    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا بفيروس كورونا المستجد. "سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور. سنتجاوز ذلك معا". وجاءت النتائج بعد أنباء تفيد بإصابة هوب هيكس، وهي مستشارة بارزة ومساعدة موثوق بها لترامب، بفيروس كورونا المستجد.

  • الممثل البريطاني روبرت باتينسون

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

    الممثل البريطاني روبرت باتينسون

    ثبتت إصابة الممثل البريطاني روبرت باتينسون بكوفيد-19 في الثالث من سبتمبر/ أيلول وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام مما تسبب في وقف إنتاج فيلم (ذا باتمان).

  • نجم أفلام الحركة دواين جونسون

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

    نجم أفلام الحركة دواين جونسون

    قال نجم أفلام الحركة دواين جونسون، الملقب بالصخرة (ذا روك)، في رسالة مصورة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في الثاني من سبتمبر/ أيلول إنه أصيب بالمرض هو وزوجته وطفليهما لكنهم تعافوا جميعا.

  • الممثل الإسباني أنطونيو بانديراس

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

    الممثل الإسباني أنطونيو بانديراس

    أعلن الممثل الإسباني الشهير أنطونيو بانديراس الذي أدى دور البطولة في فيلم "ماسك أوف زورو" أو "قناع زورو" وعشرات الأفلام الأخرى، في العاشر من أغسطس/ آب، الذي وافق عيد ميلاده الستين، أنه مصاب بالمرض ويخضع لحجر صحي.

  • الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

    الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو

    كشف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (65 عاما) في السابع من يوليو/ تموز الماضي إنه أصيب بكورونا بعد أشهر من تهوينه من خطورة الجائحة.

  • رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

    رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

    دخل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (55 عاما) إلى المستشفى في الخامس من أبريل/ نيسان الماضي بعد أن عانى من أعراض الحمى والسعال لأكثر من عشرة أيام وقضى أسبوعا في المستشفى شمل ثلاث ليال في العناية المركزة.

  • USA, Los Angeles: 92. Oscarverleihung im Dolby Theatre - Tom Hanks und Rita Wilson (picture-alliance/AP/J. Strauss)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

    الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته

    الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون أول من أعلنا عن إصابتهما بفيروس كورونا في هوليوود. كان الزوجان في أستراليا عندما شعرا بأعراض المرض وأكدت التحاليل إصابتهما بفيروس كورونا. قام هانكس عبر "إنستغرام" بطمأنة متابعيه أنه في العزل المنزلي ويتابع حالته مع الأطباء، طالباً منهم عدم الخروج من المنزل والتزام الهدوء.

  • Großbritannien Prinz charles mit Coronavirus infiziert (picture-alliance/dpa/PA-Wire/C. Jackson)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

    ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز

    حتى الأمراء لم يسلموا من كورونا، حيث أعلن مكتب ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز إصابته بفيروس كورونا المستجد وتواجده حالياً في الحجر المنزلي. وصرح مكتبه صرح بأنه: "ظهرت على ولي العهد أعراض طفيفة، ولكن صحته جيدة، وكان يعمل من البيت طوال الأيام الماضية كالمعتاد". الجدير بالذكر أن الأمير تشارلز في الواحدة والسبعين من العمر، وبالتالي فهو من الفئة الأكثر عرضة لخطر المضاعفات من فيروس كورونا.

  • FIFA Klub-WM Real Madrid gegen San Lorenzo (Soriano/AFP/Getty Images)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

    رئيس نادي ريال مدريد الأسبق لورنزو سانز

    في عالم كرة القدم نعى نادي ريال مدريد رئيسه الأسبق لورنزو سانز الذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 76 عاماً. كان سانز، الذي تولى رئاسة النادي الملكي في الفترة من 1995 إلى 2000، يعاني من أمراض مزمنة قبل إصابته بالفيروس، ونعاه إبنه على إنستغرام قائلاً: "توفى والدي منذ قليل. لم يكن يستحق هذه النهاية".

  • Coronavirus | Placido Domingo positiv getestet (picture-alliance/AP Photo/L. Balogh)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

    مغني الأوبرا بلاسيدو دومينغو

    أعلن نجم الأوبرا الأسباني بلاسيدو دومينغو عبر صفحته على "فيسبوك" أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، مضيفاً أن عليه "واجب أخلاقي" بإبلاغ جمهوره عن حقيقة إصابته. كما نصح دومينغو الذي يقبع حالياً في الحجر المنزلي جمهوره باتباع إرشادات الخبراء وغسل أيديهم بإستمرار. ختم دومينغو تصريحه برسالة أمل قائلاً: "معاً نستطيع التغلب على هذا الفيروس وإنهاء هذه الأزمة".

  • Frankreich Prinz Albert von Monaco (picture-alliance/MediaPunch/D. Van Tine)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

    الأمير ألبير الثاني

    أعلن قصر موناكو يوم الخميس (19 مارس/آذار 2020) عن إصابة الأمير ألبير الثاني بفيروس كورونا وتواجده في الحجر المنزلي، وأضاف البيان أن حالة الأمير مستقرة وأنه يقوم أعماله من مكتبه.

  • Friedrich Merz Politischer Aschermittwoch - CDU Thüringen (picture-alliance/dpa/M. Schütt)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

    السياسي الألماني فريدريش ميرتس

    أعلن الاقتصادي وأحد المتنافسين على رئاسة حزب المستشارة ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي)ا فريدريش ميرتس، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه على موقع تويتر. وأضاف أن الأعراض اشتدت في اليوم الرابع من ظهورها، لكنه بحسب قوله حافظ على هدوئه، كما شكر جميع العاملين بالقطاع الصحي في المانيا.

  • Fatih Terim (Picture alliance/AA/M. Pala)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

    مدرب كرة القدم التركي فاتح تريم

    أعلن مدرب فريق "غلاطا سراي" التركي فاتح تريم عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه على موقع تويتر. كان المدرب أول من طالب بتعليق مباريات دوري كرة القدم التركي خوفاً من انتشار العدوى، وأكد تريم لجمهوره أنه "بين أيد أمينة في المستشفى"، مطالباً متابعيه بعدم القلق.

  • 1. Bundesliga | Werder Bremen v Bayern München | (1:2) (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

    لاعب كرة القدم الألماني ماكس كروزه

    رغم تعليق فعاليات الدوري التركي وإلزام اللاعبين بالبقاء في العزل المنزلي، أعلنت إحدى الصحف التركية عن إصابة اللاعب الألماني ماكس كروزه، مهاجم فريق "فنرباهتشة" بفيروس كورونا المستجد. كان اللاعب قد أدلى بتصريح قبل إصابته أكد فيه على عدم خوفه على نفسه، ولكنه قلق على والديه الكبيرين في السن.

  • USA Basketball Golden State Warriors holen NBA-Titel Kevin Durant (Reuters/USA Today Sports/M. Davey)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

    لاعب كرة السلة الأمريكي كيفن دورانت

    أصيب نجم فريق بروكلين نتس الأمريكي لكرة السلة بفيروس كورونا المستجد بعد أسبوع من تعليق كافة فعاليات الدوري بسبب الخوف من انتشار العدوى. وأعلن النادي عن إصابة أربعة لاعبين آخرين ظهر على ثلاثة منهم فقط أعراض المرض. بحسب ما تناقلته وسائل إعلامية عالمية نصح دورانت معجبيه قائلاً: "احرصوا على أنفسكم والتزموا العزل المنزلي".

  • Großbritannien London - Britische Schauspielerin Indira Varma (picture-alliance/matrixpictures)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

    الممثلة البريطانية إنديرا فارما

    أعلنت نجمة مسلسل "صراع العروش" إنديرا فارما عبر صفحتها الشخصية على إنستغرام عن إصابتها بفيروس كورونا، وطالبت متابعيها بالحفاظ على صحتهم، آملة أن يعود الوضع لطبيعته في أقرب وقت.

  • Schauspieler Kristofer Hivju (Getty Images/R. Polk)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

    كريستوفر هيفغو

    فارما ليست الوحيدة من نجوم المسلسل التي أصابها الفيروس، حيث كان زميلها الممثل النرويجي كريستوفر هيفغو أيضاً قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وتواجده مع أسرته بالحجر المنزلي.

  • Peter Dutton (picture-alliance/dpa/AAP/D. Clark)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

    وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون

    في بيان صادر عن مكتبه أكد وزير الداخلية الأسترالي، بيتر داتون، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعر بآلام في الحلق وأصيب بحمى قام على إثرها بإجراء إختبار الكشف عن الفيروس. وكتب داتون عبر حسابه على تويتر أنه خرج من المستشفى وملتزم بالعزل المنزلي. إعداد: سلمى حامد


مختارات

إصابة الرئيس ترامب وعقيلته ميلانيا بفيروس كورونا  

إثر إصابته بكورونا.. دعوات العالم لترامب بالشفاء وترقب لمصير نتائج الرئاسيات

بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19، توالت المتنيات بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعقيلته من داخل الولايات المتحدة وخارجها، بينما يسود التقرب حول انعكاس ذلك على نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد نحو أربعة أسابيع.  

مناظرة ترامب بايدن ـ تأثير محدود رغم ترقب إعلامي واسع

يترقب عشرات الملايين من الناخبين الأميركيين المناظرة الأولى بين مرشحي الرئاسة دونالد ترامب وجو بايدن، في حدث يحمل أهمية كبرى رغم أن تأثيره على مسار الانتخابات قد يكون محدوداً، في ظلّ مناخ سياسي شديد الانقسام.  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Cyberkriminalität

الاتحاد الأوروبي يطلق استراتيجية هجومية لمحاصرة الأخبار الزائفة 29.09.2020

شكل البرلمان الأوروبي لجنة خاصة من أجل كشف الهجمات ومحاولات التأثير الالكتروني الخارجية ومحاربتها. ومع تفشي وباء كورونا بالتحديد ازداد حملات التضليل وانتشار الأخبار الكاذبة، كما تعتقد المؤسسات الأوروبية.

Bildkombo | 75. Sitzung UN-Generalversammlung | Rede Xi und Trump

ترامب يطالب بـ"محاسبة الصين" و"شي" يدعو لعدم تسييس كورونا 22.09.2020

طالب الرئيس الأمريكي بـ"محاسبة" الصين متهما بكين ومنظمة الصحة بنشر معلومات كاذبة عن كيفية انتقال "فيروس الصين". الرئيس الصيني من جانبه دعا العالم إلى "معارضة التسييس والوصم"، نافيا نية بلاده "خوض حرب باردة أو ساخنة".

Peru Coronavirus | Beisetzung der Opfer

وفيات كورونا في العالم تتخطى حاجز المليون 29.09.2020

تجاوزت وفيات كورونا في مختلف أرجاء العالم حاجز المليون، وفق بيانات جامعة هوبكنز الأمريكية، وسط تصاعد عدد الإصابات في عدد من البلدان، ومخاوف مما يُعتقد أنها موجة ثانية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  