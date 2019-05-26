 وجهة نظر: انتخابات أوروبا تضع حكومة ميركل أمام مستقبل مجهول | سياسة واقتصاد | DW | 27.05.2019

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سياسة واقتصاد

وجهة نظر: انتخابات أوروبا تضع حكومة ميركل أمام مستقبل مجهول

في ألمانيا مؤيدو وأصدقاء أوروبا كانوا الرابحين في انتخابات البرلمان الأوروبي. لكن انتكاسة الاشتراكيين كانت كبيرة إلى حد يجعل الائتلاف الحاكم بقيادة المستشارة ميركل يترنح، حسب رأي رئيسة تحرير دويتشه فيله إنيس بول.

Anstecker der Volksparteien CDU und SPD auf brüchigem Grund (picture-alliance/dpa)

التقدم الذي كنا نخشاه للشعبويين اليمينيين المناهضين لأوروبا في انتخابات البرلمان الأوروبي في ألمانيا والنمسا وهولندا لم يتحقق. هذه هي النتيجة الإيجابية لهذه الانتخابات. كما أن الاستقطاب الحاصل بين القوميين ومؤيدي أوروبا، يبدو أنه حفز الناس على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، فالمشاركة ازدادت في كثير من البلدان، بالإضافة إلى أن من تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما شاركوا بنسبة أكبر وبشكل واضح مقارنة مع الانتخابات السابقة. وهذا دليل على أن موضوع أوروبا مهم وكذلك مسألة كيف نريد العيش معا. والرابح الواضح بالنسبة إلى هذه المجموعة العمرية (مادون الثلاثني) هم الخضر الذين بتركيزهم على موضوع حماية البيئة، تناولوا بوضوح موضوع المستقبل.

Ines Pohl Kommentarbild App (DW/P. Böll)

إنيس بول

كارثة للاشتراكيين في ألمانيا

أما بالنسبة للاشتراكيين الديمقراطيين فإن هذا الأحد (يوم إجراء الانتخابات) كان كارثيا. فعلى مستوى أوروبا تراجع أقدم حزب ديمقراطي ألماني كثيرا بحصوله على أقل من 16 في المائة من الأصوات. لكن هذا لم يكن كافيا، فهذا اليوم شهد أيضا تنظيم انتخابات ولاية بريمن، التي يحكمها الاشتراكيون الديمقراطيون منذ 73 عاما. لكن ذلك قد انتهى الآن، فلأول مرة يفوز مرشح حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي. وهذا الاخفاق المزدوج للاشتراكيين لن يبقى بدون عواقب. وهو دليل على أن الحزب يشهد نهايته ولديه فرصة لضمان مستقبل فقط بإجراء تغيير حقيقي وإعادة ترتيب صفوفه.

إجراء انتخابات مبكرة أمر وارد

وفي بروكسل سيكون هناك جدل حاد في الأيام المقبلة بين الأحزاب حول من سيشغلون المناصب العليا، وهذا الجدل سيكون مبدئيا في ألمانيا. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: إلى متى يريد هذا الائتلاف الحكومي أن يعذب نفسه والبلاد؟

فبعد نهاية الأسبوع هذه من الممكن أن تنتهي حقبة ميركل بعد 14 عاما من قبل شريكها في الحكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وبالتالي إجراء انتخابات مبكرة هذه السنة. وستكون انتخابات مترافقة بكثير من الأسئلة المفتوحة، ولكن شيء وحيد مؤكد وهو أن ميركل لن تكون مرشحة حزبها.

إنيس بول

  • Frankreich Geschichte Außenminister Robert Schuman in Paris Schuman-Plan (picture-alliance/dpa)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في التاسع من أيار/ مايو 1950...

    ... وضع وزير الخارجية الفرنسي روبير شومان أول حجر في البناء الأوروبي عندما اقترح على ألمانيا بعد خمس سنوات فقط على استسلامها في الحرب العالمية الثانية، تحقيق تكامل في الإنتاج الفرنسي الألماني للفحم والفولاذ في اطار منظمة مفتوحة لكل دول أوروبا. وقعت اتفاقية باريس التي نصت على إنشاء "مجموعة الفحم والفولاذ" بعد عام من ذلك فولدت أوروبا "الدول الست" (ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا).

  • Rom, Italien: Römische Verträge 1957 (picture-alliance/AP Images)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في 25 آذار/ مارس 1957...

    ... وقعت الدول الست المعاهدة التأسيسية لأوروبا السياسية والاقتصادية. وقد أسست المجموعة الاقتصادية الأوروبية، السوق المشتركة القائمة على التنقل الحر مع إلغاء الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء. أما المؤسسات ومنها المفوضية والجمعية البرلمانية الأوروبية فلم تُنشأ إلا مطلع 1958.

  • Großbritannien tritt der EG bei 1972 (picture-alliance/AP Images)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في كانون الثاني/ يناير 1973...

    ...انضمت بريطانيا والدنمارك وإيرلندا إلى السوق الأوروبية المشتركة، تلتها اليونان (1981) وإسبانيا والبرتغال (1986) والنمسا وفنلندا والسويد (1995). شكلت معاهدة ماستريخت الوثيقة التأسيسية الثانية للبناء الأوروبي ووقعت في السابع من شباط/ فبراير 1992. وهي تنص على الانتقال إلى عملة واحدة وتنشئ اتحاداً أوروبياً.

  • Symbolbild Lust an Europa (picture-alliance/blickwinkel/McPHOTO)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 1993...

    ... أصبحت السوق الواحدة واقعاً مع حرية تبادل البضائع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال. وانتظر الأوروبيون حتى آذار/مارس 1995 ليتمكنوا من السفر بلا مراقبة على الحدود.

  • Belgien: Statue Europa vor EU-Parlament, Brüssel (picture-alliance/D. Kalker)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في الأول كانون الثاني/ يناير2002...

    ... دخل اليورو الحياة اليومية لنحو 300 مليون أوروبي. وفيما تنازلت معظم دول الاتحاد عن عملاتها الوطنية، اختارت الدنمارك وبريطانيا والسويد فقط الإبقاء على عملاتها.

  • EU Erweiterung Prager Brücke 30.04.2004 (picture-alliance/dpa)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    أيار/ مايو 2004

    وبعد أن كان الأمر أقرب إلى حلم عند سقوط جدار برلين في 1989، جرى توسيع الاتحاد ليضم دولا من شرق أوروبا تدريجياً. قد انضمت عشر دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو 2004 هي بولندا والجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا وسلوفينيا ومالطا وقبرص. وفي 2007 انضمت بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد ثم كرواتيا عام 2013.

  • Symbolbild Lissabon-Vertrag (EC AV Service)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في ربيع 2005...

    ... دفع رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين للدستور الأوروبي، بالاتحاد الأوروبي إلى أزمة مؤسساتية. ولم يخرج منها إلا باتفاقية لشبونة التي كان يفترض أن تسمح بعمل مؤسسات أوروبا الموسعة بشكل أفضل وتمت المصادقة عليها بصعوبة في 2009.

  • Griechenland Athen Schuldenkrise (picture-alliance/AP Photo/D. Ochoa de Olza)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    أزمة مالية خانقة

    في السنة نفسها، أعلنت اليونان عن ارتفاع كبير في العجز في ميزانيتها في أول مؤشر إلى أزمة مالية واسعة. طلبت اليونان ثم إيرلندا وإسبانيا والبرتغال وقبرص مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين طالبا بإجراءات تقشفية. أدت أزمة الديون هذه إلى سقوط رؤساء حكومات أوروبية الواحد تلو الآخر وعززت الشكوك في الوحدة الأوروبية.

  • Ankunft von Flüchtlingen am Bahnhof München (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    أزمة اللاجئين

    وما أن خرجت من هذه الأزمة المالية حتى واجهت أوروبا اخطر أزمة هجرة منذ 1945 مع تدفق مئات الآلاف من اللاجئين. واخفق الاتحاد الأوروبي في وضع خطة عمل مشتركة.

  • Großbritannien Dover Banksy - Brexit (picture-alliance/abaca/D. Prezat)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    بريكسيت

    جاءت بعد ذلك أزمة بريكسيت التي وجهت ضربة إلى اتحاد اضعفه صعود الشعبوية والتشكيك في جدوى الوحدة الأوروبية. وبعد حملة تركزت على الهجرة والاقتصاد، صوت نحو 17.4 مليون بريطاني (51.9 بالمئة من الناخبين) في 23 حزيران/ يونيو 2016 مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.

  • Symbolbild - Brexit und EU (Getty Images/AFP/T. Akmen)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    لكن...

    ... بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء، لم يتم تطبيق بريكسيت الذي كان مقررا في 29 آذار/ مارس 2019. وقد وافقت الدول الـ27 الأخرى الأعضاء على إرجاء الموعد إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر لإعطاء وقت للطبقة السياسية البريطانية للاتفاق على طريقة الانسحاب.


 

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