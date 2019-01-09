 وجهة نظر: الولايات المتحدة تزيد الفوضى في الشرق الأوسط | سياسة واقتصاد | DW | 11.01.2019

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سياسة واقتصاد

وجهة نظر: الولايات المتحدة تزيد الفوضى في الشرق الأوسط

الانسحاب المُعلن عنه للقوات الأمريكية من سوريا خطير ويهدد بمزيد من الفوضى في الشرق الوسط، كما أنه يوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية، ليس لديها استراتيجية ثابتة في المنطقة، كما يرى راينر زوليش في تعليقه التالي:

Syrien Manbidsch US Patrouille (picture-alliance/AP Photo/H. Malla)

في كلمة ألقاها بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حول سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو (الخميس 10 يناير/ كانون الثاني): "عندما تنسحب أمريكا تحل الفوضى". بهذه الكلمات، أراد بومبيو بشكل فعلي تهدئة الأنظمة الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، والتي عبرت عن قلقها الشديد، حينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انسحاب "سريع" للقوات الأمريكية من سوريا قُبيل عيد الميلاد.

حالة الريبة هذه ستستمر، لأنه بعد يوم واحد فقط، أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، بشكل مفاجئ، أن انسحاب التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة من سوريا قد بدأ بالفعل. لكن لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل "لأسباب أمنية". وبحسب المنطق، الذي تحدث به بومبيو، هذا الانسحاب يعني شيئاً واحداً وهو أن الولايات المتحدة تترك سوريا تغرق أكثر في الفوضى.

المستفيد: روسيا وإيران

مختارات

تشهد العلاقة الإيرانية الأمريكية تجاذبات كبيرة في ظل حرب كلامية يُخشى أن تتحول لحرب حقيقية. ويرى خبراء بأن المنطقة العربية ستشهد عواقب وخيمة في حال اندلاع أية حرب بين طهران وواشنطن. فما هي هذه العواقب؟ (25.07.2018)

تثير علاقة أمريكا بالأكراد الكثير من الأسئلة، فقد دعمتهم عسكرياً في سوريا لأجل القضاء على "داعش"، كما أقامت حلفاً استراتيجيا معهم في العراق، فأيّ دور يلعبه الأكراد في الطموح الأمريكي بالمنطقة؟ (17.01.2018)

صحيح أنه لا يزال من غير الواضح، إلى أي مدى سيصل التنفيذ الفعلي لسحب القوات. روسيا - القوة الحقيقية في سوريا – عبرت عن شكها في الأمر. ومن المُفترض أن الولايات المتحدة تريد الاستمرار في محاربة المجموعات المتبقية من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) عن طريق الجو. غير أن هناك خطر من أن  الولايات المتحدة من خلال انسحابها من سوريا، لن تترك الآن المجال مفتوحاً أمام روسيا فقط- وإنما أيضا وبشكل تقائي أمام الحليف العسكري، الأكثر أهمية للروس في سوريا، وهو إيران. ولهذا هاجم بومبيو النظام الإيراني بشدة خلال خطابه بالقاهرة وأعلن أن الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين سيعملون على محاربة نفوذ طهران "حتى طرد آخر جندي إيراني من سوريا". ولكنه لم يذكر كيف يمكن أن يحدث هذا في ظل الانسحاب الأمريكي، وضد إرادة موسكو.

وبالمثل، سكت بومبيو عن التهديد الرئيسي الثاني، إذ قد يؤدي الانسحاب الأميركي إلى هجمات عسكرية تركية على الأكراد، حلفاء أمريكا حتى الآن في سوريا. وقد هددت أنقرة هؤلاء عدة مرات وتستعد بالفعل لشن هجوم عسكري، وفقا لتقارير من المنطقة. ومرة أخرى، وهنا أيضاً يصدق بشكل لا إرادي منطق بومبيو: الولايات المتحدة تنسحب – والوضع مهدد بالفوضى.

سياسة تسرع واندفاع خطيرة

هذه الفوضى لا تهدد سوريا فحسب – وإنما تشكل تهديداً على المنطقة بأكملها. فانطلاقاً من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ومروراً بالحرب في اليمن، تشهد هذه المنطقة من العالم وبشكل يثير القلق، العديد من الصراعات، التي يمكن أن تخرجها سياسة التسرع والاندفاع الفوضوية لترامب بسرعة كبيرة عن السيطرة.

ترامب لم يحقق لحد الآن شيئاً يُذكر: ورغم أنه بإمكان الإسرائيليين أن يسعدوا بالاعتراف بالقدس عاصمة، إلا أن الفلسطينيين يحصلون على دعم  أقل بكثير من ذي قبل. أما "صفقة القرن"، التي أعلن عنها ترامب فسيطول إنتظارها.

 

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راينر زوليش، القسم العربي بـ DW

كما أن الهدنة في اليمن، والتي تم التوصل إليها بصعوبة، هشةٌ ولم تسهم في تحسين وضع السكان ورفع المعاناة عنهم حتى الآن. الصراعات بين حليفي الولايات المتحدة: السعودية وقطر، لا تزال من دون حل في الوقت الحاضر. وأصبح الخطاب الأمريكي ضد إيران شديد اللهجة للغاية في ظل ترامب، لدرجة أن بعض التصريحات تبدو وكأنها تمهيد كلامي لصراع عسكري. وقد يلقى هذ النهج الاستحسان من قبل حكام المملكة العربية السعودية وإسرائيل؛ لكنه خطير للغاية، إذ أن إيران وحدها لا ينبغي الاستهانة بها عسكرياً.

في كلمته التي ألقاها في القاهرة، نأى بومبيو بنفسه بوضوح عن سلف ترامب، باراك أوباما، الذي لم يتخذ فقط موقفا أكثر ليونة تجاه إيران. وكان أوباما قد أعلن عام 2009، من القاهرة أيضاً، عن "بداية تاريخية جديدة" في العلاقات مع العالم العربي، وفيما بعد، وفي أعقاب ما يسمى بـ"الربيع العربي"، بالأخص أعلن عن دعم للقوى الديمقراطية بشكل أساسي في المنطقة.

لكن الولايات المتحدة في عهد ترامب تفعل العكس من ذلك تماماً، إذ أنها تتعاون مع الأنظمة في الرياض والقاهرة وتزودهم بالأسلحة، على الرغم من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق لم يخجل بومبيو حتى من التأكيد الساخر بأن الولايات المتحدة قد استعادت أخيراً "دورها التقليدي كقوة للخير" في المنطقة ، كما لو كانت التدخلات الأمريكية في العراق وليبيا في السابق، تم الترحيب بها من قبل الشعب المتضرر آنذاك واعتبارها "ضربات تحرر". لكن الواقع، كان على العكس من ذلك. كما أن السياسة الخارجية الحالية للولايات المتحدة في المنطقة لا تُنتج سوى الفوضى و تعمل بالأخص على تقوية الأنظمة في العالم العربي، التي غالباً ما تتعارض سياساتها مع القيم الأمريكية التقليدية. ومع ذلك، لا يمكن تحديد استراتيجية سياسية متماسكة وراء كل هذا.

وماذا عن ألمانيا؟

من وجهة النظر الألمانية، لا يمكن توجيه الانتقادات، من دون الإشارة بوضوح إلى نقطتين، وهما: على الرغم من جميع الاختلافات في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية والسياسة الأوروبية تجاه الشرق الأوسط، فإن صادرات الأسلحة الألمانية إلى السعودية قد شهدت ارتفاعاً كبيراً  العام الماضي. كما أن البحرية المصرية كان بإمكانها أن تفرح في بداية العام الحالي بعد تقارير إعلامية بموافقة برلين على تصدير سفينة حربية إلى القاهرة. 

راينر زوليش

  • Golfkrieg 1991 USA-Kampfflugzeuge über Kuwait (picture-alliance/dpa/CPA Media/Pictures From History)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    حرب تحرير الكويت

    كانت البداية بعملية عاصفة الصحراء. استهدفت العملية العسكرية إنهاء الاحتلال العراقي للكويت التي غزاها صدام في أغسطس / آب من عام 1990. وبعد رفض العراق للقرارات الدولية بالانسحاب من الكويت بدأت الحرب في منتصف يناير / كانون الثاني من عام 1991 من خلال تحالف غربي شمل نحو 32 دولة كان على رأسها الولايات المتحدة بجانب بريطانيا ومصر والسعودية والإمارات وإيطاليا وغيرها.

  • Flash-Galerie 20 Jahre Erster Irakkrieg Ein Rückblick (AP)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    حرب تحرير الكويت

    كان من أبرز نتائج الحرب سقوط نحو مئة ألف قتيل من الجيش العراقي وتلوث إشعاعي نتيجة قصف العراق بمئات الأطنان من قذائف اليورانيوم المنضّب، وتدمير شبه كامل للبنية التحتية الكويتية وجانب كبير من البنية التحتية العراقية، كما فرض حصار دولى خانق على العراق تسبب في وفاة مئات الآلاف من الأطفال بسبب سوء التغذية وضعف الخدمات الصحية، واستقرت القوات الأمريكية في الخليج وأنشأت به عدة قواعد عسكرية.

  • 10 Jahre Irakkrieg (AFP/Getty Images)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    غزو العراق وإسقاط صدام

    على الرغم من تأكيدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن العراق لايقوم بتطوير أسلحة نووية أو أسلحة دمار شامل، ورغم المحاولات الأمريكية المتواصلة لإقناع الأمم المتحدة بالعكس من خلال صور ومستندات ثبتت فبركتها فيما بعد، قررت الولايات المتحدة العمل خارج إطار المنظومة الأممية وتنفيذ عملية عسكرية في عام 2003 للإطاحة بصدام حسين. كان التحالف الدولي مكونا من الولايات المتحدة وبريطانيا بشكل رئيسي.

  • Etappen des Irakkrieges Gestürzte Saddam-Statue (picture-alliance/AP Photo)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    غزو العراق وإسقاط صدام

    بعد 15 عاما من غزو العراق واسقاط النظام العراقي تبدو النتائج كارثية، حيث سقط نتيجة الغزو مئات الآلاف من العراقيين بينهم نساء وأطفال، ودمرت أغلب آثار واحدة من أقدم الحضارات الإنسانية في العالم ونهب البنك المركزي العراقي بحصيلة قدرت بحوالي 100 مليار دولار وتمزق العراق إلى مناطق نفوذ طائفي لتنشأ فيما بعد كارثة اسمها "داعش".

  • Libyen Plakat von Muammar al Gaddafi auf der Erde in Tripolis (dapd)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    إسقاط نظام القذافي

    في عام 2011 انطلقت في ليبيا إنتفاضة شعبية على نظام العقيد الراحل معمر القذافي، ومن خلال مظلة أممية قصف تحالف غربي مكون من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا الأراضي الليبية بهدف تنفيذ منطقة حظر جوي لتقليل خطر القوات التابعة للقذافي على قوات الثوار، فما كان من القذافي إلا أن أمر بفتح مخازن الأسلحة "لتسليح الشعب لمقاومة العدوان" وتحولت ليبيا إلى حالة فوضى.

  • libyscher Rebell (picture-alliance/dpa)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    إسقاط نظام القذافي

    نتج عن التدخل العسكري الغربي في ليبيا تمزق البلاد إلى أقاليم متصارعة وأصبحت ليبا مسرحاً للصراع بين تحالفات إقليمية ودولية. على أن الأسوأ كان انتشار سلاح وذخيرة الجيش الليبي لتتلقفه أيدي الفئات المتصارعة التي كان بعضها جماعات متطرفة. لم يقف الأمر عند هذا الحد بل خرج السلاح من ليبيا ووصل إلى تنظيمات إرهابية في دول مجاورة.

  • Abu Bakr al-Baghdadi Führer Islamischer Staat (Getty Images/AFP)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    الحرب على داعش

    مع انهيار السلطة في العراق واشتداد الحرب الأهلية في سوريا ظهر تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف إعلاميا بـ"داعش"، وأعلن التنظيم الإرهابي ما أسماه بـ "دولة الخلافة"التي سيطرت على مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسوريا. في عام 2014 تشكل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة ومعها فرنسا والبحرين والأردن وقطر والسعودية والإمارات بهدف القضاء على تنظيم داعش.

  • Irak Jesidische Frauen Flüchtlinge (Imago/ZUMA Press)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    الحرب على داعش

    وبالفعل تم القضاء على ما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" بعد فظاعات هائلة ارتكبها ليس فقط في حق أتباع الطوائف والديانات الأخرى وإنما في حق مسلمين أيضاً. على أن هزيمة التنظيم أدت إلى تشتت قواته وتفرقها بين الدول المختلفة لتبدأ في تشكيل جيوب لخلايا إرهابية شكلت تهديداً محدقاً بأمن هذه الدول.

  • Beirut Randale 20.10.2012 (AP)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    سوريا.. المأساة المستمرة

    في فبراير / شباط من عام 2011 بدأت الثورة السورية بشكل سلمي، لكن النظام السوري واجهها بعنف شديد ما سمح لأطراف داخلية وخارجية بتحولها لحرب أهلية، لتبدأ واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث. ذهل العالم من صور لآف الجثث لسوريين قضوا جوعاً أو تحت التعذيب في أقبية السجون السورية. لكن الغضب الدولي تصاعد مع تواتر الأنباء عن استخدام الجيش السوري للأسلحة الكيماوية ما أدى لمقتل مئات المدنيين.

  • Syrien Mutmaßlicher Giftgasangriff in Duma (Reuters/White Helmets)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    سوريا.. المأساة المستمرة

    نفي النظام السوري استخدامه لأسلحة كيماوية ودعمته موسكو بفيتو متكرر في مجلس الأمن، ما جعل واشنطن تبدأ في تشكيل تحالف خارج نطاق الأمم المتحدة لتوجيه ضربات عسكرية للنظام السوري والميليشيات الإيرانية، كان أبرزها ضربة أمريكية في أبريل 2017 على قاعدة الشعيرات قرب حمص. وجددت واشنطن تهديدها بضربة إنتقامية ردا على هجوم كيماوي مفترض بدوما، وسط مخاوف شديدة من مواجهة عسكرية مع روسيا أبرز لاعب عسكري في سوريا.


مختارات

عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

شهدت منطقة الشرق الأوسط وعلى مدى عدة عقود تدخلات عسكرية من دول غربية. ورغم رفع شعارات نبيلة لهذه التدخلات إلا أنها وفي الأغلب كانت لها نتائج شديدة الكارثية على أطراف مختلفة. (12.04.2018)  

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