 وجهة نظر: الغرب فشل فشلا ذريعا في سوريا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 17.07.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

وجهة نظر: الغرب فشل فشلا ذريعا في سوريا

رغم الحرب في بلاده، نجح الرئيس السوري بشار الأسد في الحفاظ على السلطة منذ 20 عاما حتى الآن. ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير للدعم الروسي والإيراني، ولكن أيضًا لخذلان الغرب لسوريا، كما يرى راينر زوليش من DW.

الرئيس السوري بشار الأسد

تمكن بشار الأسد من تجاوز مرحلة الخطر على نظام حكمه بفضل الدعم الروسي والإيراني.

من وجهة نظره، يمكن لبشار الأسد أن يفتخر بقضائه عشرين عاما في السلطة حتى الآن. لقد تمكن من قمع الانتفاضة الديمقراطية في 2011 -"الربيع العربي" في سوريا-. وبفضل الدعم العسكري الضخم من روسيا وإيران، تمكن فعليا من حسم الحرب الأهلية لصالحه. خصومه، الذين يقتصرون الآن على عدد قليل من الميليشيات الإسلامية، يسيطرون على أجزاء صغيرة فقط من البلاد.

علاوة على ذلك، رأى الغرب أنه بالمقارنة مع تنظيم "الدولة الإسلامية" والميليشيات الإرهابية الأخرى التي نقلت للعلن ممارساتها الوحشية بطريقة استعراضية مثيرة، أن الأسد أقل شراً. فتوقفت الحكومات الغربية والمراقبون عن المطالبة باستقالته.

ورغم أنها كسبت الكثير من المتعاطفين معها في أوروبا والولايات المتحدة في البداية، إلا أن المعارضة الديمقراطية السورية يتم تهميشها الآن وهو ما يمكن لبشار الأسد اعتباره إنجازا آخر له أيضا.

الغرب تخلى عن السوريين
حقيقة أن الأسد يجلس في كرسيه الآن بثبات أكثر من أي وقت مضى، ولا يعود الفضل في ذلك فقط لتدخل إيران وروسيا، وإنما بسبب فشل سياسة الغرب في سوريا.
الولايات المتحدة في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب تركز على شؤونها الداخلية أكثر، وقد قامت بشكل تدريجي بانسحاب استراتيجي من المنطقة، على الرغم من بعض التحولات من حين لآخر. سلف ترامب، الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، سبق أن أظهر مدى سخافة سياسة الغرب في سوريا عندما لم يتحرك، بناء على تهديده بالتدخل العسكري، إذا ما تجاوز النظام السوري الخط الأحمر واستخدم الأسلحة الكيماوية.

راينر زوليش، من مؤسسة DW

راينر زوليش، من مؤسسة DW

في غضون ذلك، ركز الاتحاد الأوروبي على المساعدات الإنسانية ويبذل حتى الآن قصارى جهده لمنع وصول المزيد من اللاجئين من سوريا والمنطقة إليه. بروكسيل أبرمت صفقة مع تركيا، التي تعمل الآن "كحارس" لبوابات أوروبا. وبينما تتكشف كارثة إنسانية في مخيمات اللاجئين في اليونان، يكتفي الجميع بالمراقبة بصمت. لقد تخلى الغرب عن السوريين.

تقديم مجرمي الحرب للعدالة

ولعل بصيص الضوء الصغير وسط كل هذا هو أن هناك الآن محاكمات تجري في دولة من دول الاتحاد الأوروبي،وهي ألمانيا ضد سوريين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب . وتمامًا مثل منافسيهم الجهاديين، يمكن الآن محاسبة أنصار الأسد على جرائمهم في ألمانيا. ومن المهم هنا أن يتم فحص الحالات الفردية ويقدم الجناة إلى العدالة.

ولا يسعنا إلا أن نأمل أن يتم في يوم من الأيام، إجراء تحقيق أوسع يشمل الدور المريب لدول الخليج وتركيا في تمويل الجماعات المسلح في سوريا.
لكن من الواضح أين تقع المسؤولية السياسية الرئيسية عن سقوط الضحايا المقدر عددهم بحوالي 500 ألف شخص في الحرب الأهلية السورية، وعن عمليات القصف المنتظمة على ما يبدو للمدارس والمستشفيات والمؤسسات المدنية الأخرى. إن كانت ستتحقق فعلا عدالة لسوريا، فسيتم العثور على المشتبه به الرئيسي المقيم في قصره الرئاسي في دمشق منذ 20 عاما، ويجلس شركاؤه في موسكو وطهران.

راينر زوليش

  • Deutschland Flüchtlinge Familiennachzug (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    منفذ اللاجئين

    منذ بداية الأزمة في سوريا سنة 2011، يبحث السوريون عن منافذ لمغادرة بلدهم نحو بلدان أكثر أمانا. وكانت ألمانيا واحدة من المنافذ التي فتحت الباب أمامهم منذ 2015، كما أتاحت لهم فرصة النفاذ من ويلات الحرب حتى صار عدد السوريين من غير الحاملين للجنسية الألمانية، عام 2017، يقدر بحوالي 699 ألف شخص، في ألمانيا، أي ثالث أكبر جالية أجنبية في البلاد، حسب ما أفاد "مكتب الإحصاء الاتحادي".

  • Deutschland Syrische Flüchtlinge machen ein Selfie mit Angela Merkel (Reuters/F. Bensch)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    "ماما ميركل" محبوبة اللاجئين السوريين

    لعبت قرارات ميركل في ملف اللاجئين دورا رياديا. وكان قرارها الشهير عام 2015، بفتح الحدود الألمانية أمام اللاجئين السوريين خاصة وقد وصلوا أوروبا عبر البحر المتوسط، محط أنظار العالم بأسره، إذ لم تقف عند "اتفاقية دبلن" و"فضاء شينغن" والهدنة مع دول أوروبا الشرقية. وتمسكت بشعارها "نستطيع أن ننجز ذلك"، في إشارة منها إلى تفاؤلها بالتغلب على أزمة اللاجئين. قرارات ميركل جعلتها تُنعت بـ"ماما ميركل".

  • Muslimische Frau holt ihre Kinder von der Schule ab (picture-alliance/W. Rothermel)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    إدماج وإندماج

    تعمل ألمانيا بشكل مكثف على إدماج اللاجئين في الحياة العامة. وتخصص ميزانيات مهمة من أجل تعليم اللغة وتوفير دورات للاندماج ، فضلا عن دورات التأهيل للعمل لصالح اللاجئين. علاوة على ذلك، يحظى الأطفال باهتمام خاص، إذ يذهبون، بعد وصولهم بفترة بسيطة إلى ألمانيا، إلى المدارس أو إلى دور الحضانة وذلك بهدف الانفتاح على العالم الجديد والتأقلم معه.

  • Tankred Stöbe Ärzte ohne Grenzen syrische Flüchtlinge (Ärzte ohne Grenzen)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    إنقاذ وتطبيب ومليارات اليورو للدعم

    قدمت ألمانيا مساعدات كثيرة للسورين خلال الحرب. فبالإضافة إلى التطبيب، رصدت عام (2017) للمساعدات الإنسانية في سوريا 720 مليون يورو. فضلا عن 2.2 مليار يورو، قدمتها لسوريا منذ بداية الحرب الأهلية هناك في عام 2012، وكان وزير الخارجية الألمانية زيغمار غابرييل، قد تعهد بعشرة ملايين يورو إضافية للمساعدات المقدمة لسوريا في ظل الوضع المأساوي في الغوطة الشرقية.

  • Deutschland Flüchtlinge in München Hauptbahnhof Hilfsgüter (DW/B. Knight)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    مساعدات إنسانية في الداخل والخارج

    لا تنحصر المساعدات الإنسانية الألمانية على المحتاجين اليها في سوريا فحسب، بل تشملهم في ألمانيا أيضا، حيث تتظافر جهود الدولة والمجتمع المدني لمد اللاجئين بالمعونة الضرورية، خاصة في الأيام الأولى من التحاقهم. وتعتبر موائد "تافل" من بين الجهات التي يتوجه إليها اللاجئون بهدف الحصول على الطعام.

  • Jordanien Wirtschaftsminister Gabriel besucht das Flüchtlingslager Saartari (picture-alliance/dpa/B.v. Jutrczenka)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    حضور ألماني أنساني حتى في مخيمات اللجوء عبر العالم

    تقديم ألمانيا لمساعداتها الإنسانية لصالح اللاجئين لا يقتصر على سوريا أو ألمانيا، وإنما يتجاوزه وصولاً الى مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان، مثلا. وقد مولت الحكومة الألمانية مشاريع مهمة في المخيمات، كمشروع الكهرباء الذي استفاد منه مخيم الزعتري والذي بلغت طاقته 12.9 ميغاوات. وبالإضافة إلى توفير الكهرباء، فقد أتاحت المحطة بيئة أكثر أماناً للأطفال والبالغين في هذا المخيم.

  • Syrien Damaskus Wasserkrise (picture-alliance/dpa/Y. Badawi)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    إنقاذ من الجوع والعطش

    عانى الدمشقيون من ندرة المياه وانقطاعها المتواصل بسبب الحرب واستمرار المعارك، خاصة في منطقة وادي بردى، قرب دمشق. وكانت الحكومة الألمانية أول من بادر لحل هذا المشكل، إذ قالت وزارة الخارجية الألمانية، في يناير/ كانون الثاني 2017، إن دبلوماسيين ألمانا ساعدوا في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات المعارضة في وادي بردى، بهدف إعادة إمدادات المياه إلى دمشق.

  • Bildergalerie - Deutschland in der NATO - 1955 bis heute (Getty Images/Hulton Archive/USAF)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    محاربة داعش

    شارك الجيش الألماني في الحملة العسكرية الدولية ضد تنظيم داعش في سوريا. وقد شارك في العملية ما يناهز 1200 جندي ألماني. المهمة العسكرية الألمانية في سوريا، شملت عناصر المشاة، إضافة إلى طائرات استطلاع من نوع "تورنادو" وطائرة للتزود بالوقود وسفينة حربية لدعم حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" في البحر المتوسط، فضلا عن عمليات استطلاعية عبرالأقمار الصناعية.

  • Besuch des türkischen Premiers Tahib Erdogan bei der EU-Kommission (Reuters/Yves Herman)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    اتفاق مع تركيا ساهم في إنقاذ أرواح آلاف من طالبي اللجوء

    في بدايات عام 2016، وقع الاتحاد الأوربي وأنقرة اتفاقية للحد من تدفق اللاجئين من السواحل التركية إلى أراضي الاتحاد. هذا الاتفاق الذي تعرض لانتقادات، وتبعه توتر كبير بين الطرفين التركي والأوروبي، كانت ألمانيا من بين مناصريه. فقد اعتبرته اتفاقا ناجحا ما دام قد حقق هدفه، و"ساهم في مكافحة أعمال التهريب المميتة للاجئين عبر بحر إيجة بشكل فعال"، حسب تصريح المتحدث باسم الحكومة الألمانية.

  • Syrien - US-Militärschlag auf Damaskus (picture alliance/AP Photo/H. Ammar)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    محاربة الأسلحة الكيماوية

    لعبت ألمانيا دورا بارزا في محاربة الأسلحة الكيماوية في سوريا، وكانت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، قد أعلنت دعمها للضربة العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على أهداف منتخبة في سوريا يوم 14 أبريل/ نيسان2018، كما رأتها "ضرورية وملائمة للحفاظ على فعالية الحظر الدولي لاستخدام الأسلحة الكيماوية ولتحذير النظام السوري من ارتكاب انتهاكات أخرى".

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    ألمانيا وسيط محايد محتمل و"رسول سلام"

    تساءل البعض عن سبب عدم مشاركة ألمانيا في الضربة العسكرية على النظام السوري، فيما أعتبر آخرون إمكانية لعب ألمانيا دور الوسيط المحايد للبحث عن حل للنزاع. وتشير معطيات إلى إمكانية تأثير ألمانيا في إيجاد حل للأزمة السورية، خاصة بعد تصريح وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس، الذي أكد أن الصراع السوري بحاجة إلى حل يتم التوصل إليه عبر التفاوض وتشارك فيه كل القوى في المنطقة. مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

عشرون عاما من حكم بشار لسوريا - حامل آمال يتحول إلى ديكتاتور

منذ 20 سنة يحكم بشار الأسد سوريا، وتحت قيادته، تمر البلاد منذ عام 2011 بواحدة من أكثر المراحل دموية في تاريخها. نظرة على شخصية حاكم تحول من بارقة أمل في الإصلاح والحداثة إلى ديكتاتور مسؤول عن قتل مئات الآلاف من شعبه. (17.07.2020)  

"قانون قيصر".. هل يطيح بـ"قيصر سوريا" أم يعمق فقط معاناة شعبها؟

يدخل "قانون قيصر" حيز التنفيذ ليشكل أحدث الإجراءات الأمريكية ضد النظام السوري المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة خلال سنوات الحرب التسع. فهل يحقق القانون أهدافه؟ وما هو تأثيره على الشعب وتداعياته على الدول الحليفة والمجاورة؟ (17.06.2020)  

"زواج" المال بالسلطة في العالم العربي - مصالح لا تضمن نهاية سعيدة

نزاعات مالية، أبرزها في سوريا، ومحاكمات قضائية، أحدثها في الجزائر، كلها نماذج لعلاقات جمعت رجال المال والسلطة معا في العالم العربي "بما لا يحقق الصالح العام". علاقة تجلب لأطرافها المال وكثيرا ما تنتهي بفضائح فساد؟ (20.06.2020)  

مواضيع ذات صلة

Syrien Konflikt Bashar Assad Porträt 26. Sept 2013

عشرون عاما من حكم بشار لسوريا - حامل آمال يتحول إلى ديكتاتور 17.07.2020

منذ 20 سنة يحكم بشار الأسد سوريا، وتحت قيادته، تمر البلاد منذ عام 2011 بواحدة من أكثر المراحل دموية في تاريخها. نظرة على شخصية حاكم تحول من بارقة أمل في الإصلاح والحداثة إلى ديكتاتور مسؤول عن قتل مئات الآلاف من شعبه.

Syrien Winter in Idlib

روسيا تفشل في تقييد ممرّات المساعدات الإنسانية في سوريا 09.07.2020

بعد يومين من تصويتها في مجلس الأمن ضد مشروع قرار ألماني بلجيكي، فشلت روسيا في تمرير مشروع قرار بديل يهدف لجعل الممرّات الإنسانية في سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الأسد. وتخطط ألمانيا وبلجيكا لتقديم مشروع قرارجديد.

Syriens Machthaber Bashar Assad besucht Ayatollah Ali Khamenei, den Führer der Islamischen Republik Iran

خلاف مع ابن خاله وسط مشاكل مالية.. ماذا بقي من قوة بشار الأسد؟ 21.05.2020

الرئيس السوري بشار الأسد يواجه ضغوطا قوية. ورغم أن روسيا وإيران تواصلان تقديم الدعم له، إلا أنه لا يمكنهما الآن إيجاد حل لمشاكله المالية المزمنة. علاوة على ذلك يبتعد عنه الآن أيضا ابن خاله رامي مخلوف. فماذا لديه من قوة؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  