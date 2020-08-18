 وجهة نظر: الحكم في اغتيال الحريري اتهام لحزب الله | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 19.08.2020

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سياسة واقتصاد

وجهة نظر: الحكم في اغتيال الحريري اتهام لحزب الله

أدين عضو واحد فقط من حزب الله بقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. لكن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هو إشارة اتهام للميليشيا الشيعية، حسبما يرى راينر هرمان في تعليقه التالي.

لوحة منصوبة في بيروت، على خلفية محاكمة قتلة الحريري

راينر هرمان: الحكم في قضية مقتل رفيق الحريري عدالة متأخرة تعطي بعض الأمل لكثير من اللبنانيين.

صحيح أن قضاة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان؛ للكشف عن ملابسات اغتيال رفيق الحريري، لم يدينوا سوى عضو واحد فقط في ميليشيا حزب الله الشيعية؛ رغم ذلك تشير أصابع الاتهام إلى المنظمة، التي تدار بإحكام، والتي لن يجرؤ أحد فيها على العمل من تلقاء نفسه.

راينر هرمان من صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ الألمانية

راينر هرمان من صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ الألمانية

لذلك فإن الحكم الصادر لن يهدئ بأي حال الأجواء الساخنة في لبنان، بل العكس. ومؤخرا كشف الجدل حول أسباب الانفجار المدمر في مرفأ بيروت والاستنتاجات المستخلصة منه أن القوة السياسية والعسكرية لحزب الله هي إحدى أكبر العقبات أمام حصول تغيير في لبنان إلى ما هو أفضل.

بحذر، تجاوز القضاة هذا المنحدر، ذاكرين أنه لا توجد أدلة على تورط قيادة حزب الله؛ لكنهم مع ذلك لم يتركوا أدنى شك في أن المتهمين نفذوا أوامر فقط. والحريري أزيح من الطريق لأنه شكل عائقا أمام سوريا وحزب الله.

عدالة متأخرة 

وبعد مرور خمسة عشر عاما على وفاة الحريري يوجد على الأقل في هذه القضية عدالة متأخرة، ومعها بعض الأمل بالنسبة إلى كثير من اللبنانيين. وأصبح قضاة المحكمة الدولية الخاصة روَّاداً من جهتين. فمن جهة قادوا أول محاكمة دولية على الإطلاق للتحقيق في عمل إرهابي، ومن جهة أخرى استخدموا من أجل ذلك، لأول مرة في محاكمة كبيرة، البيانات الوصفية للاتصالات؛ لأن المتهمين رفضوا أي نوع من التعاون.

راينر هرمان ـ صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ

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حكم بتورط أحد أعضاء حزب الله باغتيال رفيق الحريري

مختارات

محكمة الحريري.. دعوات لتنفيذ العدالة ومعاقبة حزب الله

في أعقاب حكم محكمة دولية مختصة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، ارتفعت مطالب لبنانية وإقليمية بتنفيذ العدالة، وتحديداً بمعاقبة منظمة حزب الله، التي أدانت المحكمة أحد أعضائها بمسؤوليته عن التفجير.  

اغتيال الحريري ـ زلزال عمق جراح لبنان وزاد من انقساماته

ستصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في السابع من آب / أغسطس حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، في يوم لن ينساه اللبنانيون أبدا، رغم أن أولوياتهم تغيرت وباتوا مشغولين بلقمة العيش أكثر من أي شيء آخر.  

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