 وجهة نظر: الانتخابات الإسرائيلية.. فائزون كثر وخاسرون أكثر! | سياسة واقتصاد | DW | 10.04.2019

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سياسة واقتصاد

وجهة نظر: الانتخابات الإسرائيلية.. فائزون كثر وخاسرون أكثر!

بعد الانتخابات المبكرة الإسرائيلية يوحي الكثير بقيام حكومة تحت قيادة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو ومعسكره اليميني القومي، وذلك رغم اتهامات الفساد الموجهة إليه. راينر زوليش يعلق على الانعكاسات الوطنية والإقليمية.

Parlamentswahl in Israel (picture-alliance/dpa/O. Weiken)

 

إذا لم يكن كل ذلك خادعا، فإن رئيس حكومة إسرائيل المقبل سيكون مجددا بنيامين نتانياهو. والنتيجة جد متقاربة، لكن غالبية من الإسرائيليين صوتت لصالح التحالف من القوى القومية اليمينية والقوى الدينية المحافظة المتشددة. "بيبي" استفاد لاسيما من هدايا الحملة الانتخابية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: نقل السفارة الأمريكية إلى "عاصمة إسرائيل الموحدة" القدس والاعتراف بمرتفعات الجولان المستولى عليها في 1981 كأرض إسرائيلية بالرغم من أنها من ناحية القانون الدولي جزء من سوريا.

وكخطوة قادمة قد يُمضي نتانياهو في اتجاه ضم الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، إذا ما سانده ترامب في هذا الأمر. وسبق أن أعلن نتانياهو أنه ينوي المضي في هذه الخطوة. ولا يخشى في ذلك مقاومة كبيرة من إسرائيل، لأن الانتخابات بينت بوضوح أنه بالنظر إلى التهديدات الجدية من المنطقة ـ لاسيما من إيران وقطاع غزة المجاور ـ يراهن مواطنو إسرائيل في غالبيتهم على الأمن وليس على المفاوضات أو الحوار. والقوى القليلة التي ماتزال تؤمن بتوازن عادل مع الفلسطينيين لم تعد تلعب أي دور من الناحية السياسية.

هل أيام نتانياهو باتت "معدودة"؟

المعسكر اليميني القومي يمكن أن يشعر بأنه الفائز بالانتخابات حتى عندما يتعثر نتانياهو سياسيا في الأسابيع المقبلة بسبب التحقيقات المعلنة ضده بسبب الفساد. وقد تكون أيام نتانياهو رغم النجاح الانتخابي "معدودة"، كما يكشف عن ذلك بعض المعلقين. وصحيح أيضا أنه لا المنافس الكبير لنتانياهو في هذه الانتخابات، رئيس الأركان السابق بني غانتس ولا سياسيون بارزون إسرائيليون آخرون سيتبعون حاليا بصفة جذرية نهجا آخر تجاه الفلسطينيين والجيران العرب أو الجرأة على إعادة هدايا الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي. فلا يوجد حاليا في إسرائيل غالبية لذلك. 

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محرر DW: راينر زوليش

وفائز كبير في هذه الانتخابات هو في الحقيقة الديمقراطية الإسرائيلية. فكيف ما هو ملفت الانقسام في المشهد الحزبي وأيضا النزاعات الداخلية الكثيرة للمجتمع الإسرائيلي، فإنه يجب الوقوف على أن إسرائيل ـ ربما باستثناء تونس ـ هي الديمقراطية الوحيدة في المنطقة التي لا تقع نتائجها الانتخابية تحت شبهة التزوير. وإذا ما أصبح نتانياهو الآن للمرة الخامسة رئيس حكومة، فإنه سيحتل هذا المنصب مدة أطول من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال مؤخرا تحت ضغط قوي. لكن بخلاف غالبية الدول المجاورة، فإن الشعب هو من قرر ذلك في إسرائيل.

الخاسر هم الفلسطينيون

لكن هذه الانتخابات انبثقت عنها أيضا خسارة مأساوية ـ لاسيما للفلسطينيين إضافة إلى العرب المقيمين في إسرائيل الذين يعتبر الكثيرون منهم أنفسهم فلسطينيين. فهم يستفيدون من الحق الانتخابي الكامل، لكنهم قلما استغلوا ذلك هذه المرة، لأن قانونا وطنيا مقترحا من نتانياهو قلًل قبلها من شأنهم كمواطنين من درجة ثانية تابعين لأقلية غير يهودية. وهذا القانون يجسد من الناحية السياسية فضيحة، لكنه من غير الوارد في الوقت المنظور أن يتم سحبه أو على الأقل التقليل من أثره ـ وذلك لن يحصل تحت نتانياهو كرئيس وزراء.

وخاسر أكبر آخر هم الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية. دونالد ترامب أعلن الكشف عن مخططاته لسلام شامل في الشرق الأوسط بعد الانتخابات الإسرائيلية. وكيف سيكون شكلها بالتحديد، وما هي التنازلات التي ستُطلب من إسرائيل، فهذا يجب ترقبه. لكن من المؤكد من الآن أن الفلسطينيين يجب عليهم أخذ ما يُعطى لهم. فبخلاف الإسرائيليين، هم قلما يقررون بأنفسهم مصيرهم، ولا يمكن أن يتوقعوا الحصول على دعم حقيقي من الكثير من الدول العربية: فطوال عقود استغلت هذه الأنظمة قضية فلسطين كورقة شعبوية لإضفاء الشرعية على سلطتها "بالأخوة" العربية أو الإسلامية، كما تفعل ذلك إلى يومنا هذا تركيا وإيران. وفي الحقيقة لا تكترث غالبية الأنظمة العربية، ولاسيما القيادة السعودية بمصير الفلسطينيين. فعدوها الرئيسي الجديد، كما هو الحال بالنسبة إلى نتانياهو، هو إيران.

 

راينر زوليش

  • USA Camp David CLINTON BARAK ARAFAT (picture-alliance/AP Photo/R. Edmonds)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    قمة كامب ديفيد عام 2000 / الانتفاضة الثانية

    لم تنجح قمة كامب ديفيد، التي عُقدت في يوليو/ تموز عام 2000، وجمعت آنذاك رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود براك، ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، بوساطة الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون في التوصل إلى اتفاق بشأن وضع القدس أو ترسيم الحدود بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وبعدها انطلقت شرارة الانتفاضة الثانية في سبتمبر/ أيلول عام 2000 على إثر زيارة رئيس الوزراء آنذاك، ارييل شارون، للمسجد الأقصى.

  • Israel Räumung Gazastreifen 2005 (picture-alliance/dpa/S. Zaklin)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    الانسحاب من غزة

    على إثر الانتفاضة الثانية، قررت إسرائيل الانسحاب الجزئي من الأراضي الفلسطينية. وانسحبت بعض القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ليتم بعدها إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية البالغ عددها 21 مستوطنة في القطاع، وفقًا لخطة ارييل شارون. وبنت إسرائيل جداراً عازلاً يصل طوله إلى 750 كيلومتراً حول الضفة الغربية، بهدف منع وقوع هجمات.

  • Jahresrückblick August 2006 Libanon Krieg (AP)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    حرب لبنان و الانقسام الفلسطيني الداخلي

    بلغ الصراع في الشرق الأوسط ذروته عام 2006. في حين كانت إسرائيل تشن حرباً ضد حزب الله في لبنان، ساد الصراع الداخلي بين حركتي فتح وحماس على السلطة. وفي عام 2007، أضعف انقسام السلطتين الفلسطينيتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي لا يزال مستمراً حتى اليوم، الجانب الفلسطيني.

  • BdT Israel zieht sich aus Gaza zurück (AP)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "الرصاص المصبوب"

    في ديسمبر/ كانون الأول 2008، شنت إسرائيل هجمات اسمتها عملية "الرصاص المصبوب" على مجموعة أهداف في غزة. الهدف من هذه العملية كان إضعاف حركة حماس والقضاء عليها. وسبق الضربة العسكرية الإسرائيلية، تصعيد للصراع بين حركتي فتح وحماس. لكن بعد سيطرة حماس على القطاع، عاد التوتر. وفي يناير/ كانون الثاني عام 2009، انتهى الصراع بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا للمصادر الفلسطينية.

  • ISRAEL GAZA Krieg (Getty Images)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "عمود السحاب"

    بقي الصراع مستمراً عام 2009، وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012، اغتال سلاح الجو الإسرائيلي، نائب القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أحمد الجعبري، ما أجج الصراع بين الجانبين. في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، بدأت اسرائيل عملية اسمتها "عمود السحاب". بعدها وافقت الحكومة الإسرائيلية وحماس على وقف إطلاق النار مرة أخرى.

  • Bildergalerie Konflikt im Nahen Osten (picture-alliance/dpa)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "الجرف الصامد"

    تعد حرب غزة عام 2014 أو ما يعرف بعملية "الجرف الصامد" الصراع العسكري الأكثر عنفاً بين الإسرائيليين والفلسطينيين خلال العشرين سنة الماضية. الحرب، التي استمرت سبعة أسابيع، تسببت في مقتل أكثر من ألفي شخص.

  • Israel Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem (Reuters/R. Zvulun)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

    في مايو/ أيار عام 2018، تم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل. القرار أثارموجة احتجاجات واسعة، استمرت لأسابيع وخلفت أكثر من ألفي جريح و حوالي خمسين قتيلاً.

  • USA Trump und Netanjahu (picture-alliance/Photoshot/Ting Shen)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    القرار بشأن الجولان

    لا تزال سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تجاه الشرق الأوسط مثيرة الجدل. وقد أثار اعترافه مؤخرا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، ردود أفعال دولية غاضبة عبرت عن مخاوفها من تأجيج الصراعات والحروب في منطقة الشرق الأوسط.

  • Palästina | Israelischer Luftangriff auf Gaza Stadt (picture-alliance/A.A. Alkahlout)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    تجدّد التصعيد

    تجدد التصعيد مرة أخرى بين الإسرائيليين و الفلسطينيين، بعد شن الطائرات الإسرائيلية غارات على غزة رداً على إطلاق صاروخ منها على شمال تل أبيب أواسط مارس/ آذار 2019. وعلى إثرها ازدادت وتيرة التصعيد في غزة واستهدفت الغارات الإسرائيلية مكتب زعيم حماس إسماعيل هنية. إعداد: شارلوته فوسه/ إيمان ملوك


 

مختارات

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