 وجهة نظر: اعتقال جوليان أسانج سابقة خطيرة! | سياسة واقتصاد | DW | 12.04.2019

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سياسة واقتصاد

وجهة نظر: اعتقال جوليان أسانج سابقة خطيرة!

كيفية التعامل مع مؤسس موقع ويكيليكس أخذت تتحول إلى مقياس لمعرفة أهمية حرية الصحافة وحرية الرأي، حتى في أمور الخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما يعتبر ماتياس فون هاين في تعليقه.

Großbritannien Botschaft von Ecuador in London | Protest Meinungsfreiheit - Julian Assange (Getty Images/AFP/D. Leal-Olivas)

لقد حدث الأمر فعلا، وسبق أن راجت تكهنات حوله، إذ فتحت السلطات الأكوادورية أبواب سفارتها بالفعل أمام الشرطة البريطانية في لندن وتم اعتقال جوليان أسانج.

إنه استهزاء بسيادة القانون وهجوم مباشر على حرية الصحافة والرأي، وحرية الصحفيين حول نشر حقائق غير مريحة. ولا أحد يمكن له أن يعتقد بشكل جدي أن البريطانيين تحملوا المتاعب  الجمة والتكاليف المادية الكبيرة لمراقبة السفارة طوال سنوات وذلك من أجل تنفيذ أمر اعتقال يعود لعام 2012 فقط. وباستثناء التهمة الموجهة لأسانج  بأنه خرق في 2012 تعليمات محكمة بالإبلاغ عن نفسه لدى الشرطة في إطار تجنيبه الاعتقال، فلا يوجد ما يدينه.

وحتى في بريطانيا يتم عادة فرض عقوبة مالية مقابل ذلك، وعلى أبعد تقدير الحكم بالسجن لمدة اثني عشر شهرا. ونظرا لأن حرية جوليان أسانج مقيدة منذ تسع سنوات بقوة، وقبع في السنوات السبع الماضية في غرفة صغيرة بدون نور الشمس داخل سفارة الإكوادور، فيمكن وصف ما حدث بأنه غير متناسب على الإطلاق.

أولوية للقوة الأمريكية الكبرى

كل ما حدث لا يمكن تفسيره إلا من خلال المشهد الكبير: فالبريطانيون يقدمون مساعدة إدارية لأصدقائهم الأمريكيين، لأن الولايات المتحدة تطالب بالتسليم ولندن ستستجيب على الأرجح. ومنذ خريف العام الماضي معروف أن محكمة في الولايات المتحدة تعد لشكوى ضد جوليان أسانج  بتهمة الخيانة بإفشاء أسرار. وهذه الشبهة قائمة منذ سنوات.

فالمدعي العام الأمريكي السابق جيف سيشنز وصف في 2017 اعتقال أسانج بأنه "أولوية" للقوة العالمية الكبرى. وفي 2017 أيضا في أبريل/ نيسان وصف مايك بومبيو، حينها وكان قد عُين لتوه مديرا لوكالة المخابرات الأمريكية ويكيليكس "كجهاز استخبارات معادي غير حكومي". وأتبعه التهديد بأن "ذلك ينتهي الآن".

DW Kommentarbild Matthias von Hein

محرر DW: ماتياس فون هاين

وكان في إمكان بومبيو حينها أن يأمل ويهدد، لأن الحكومة اليسارية في الإكوادور بقيادة رفاييل كوريا خسرت الانتخابات وكان موقف  دولة الإكوادور الصغيرة المعارض لرغبة الولايات الأمريكية يذكر بموقف داوود وجالوت. لقد غير لينين مورينو خليفة كوريا هذا المسار. ومن المؤكد أنه ليس من قبيل المصادفة أن يصبح الوضع الصعب بالفعل لجوليان أسانج في السفارة أكثر صعوبة، فقبل سنة تم قطع جميع اتصالات الإنترنت والهاتف عنه. وفيما عدا محاميه لم يعد بإمكانه استقبال أية زيارة. وحتى هذه الزيارات تمت مراقبتها،  كما علمنا منذ وقت قصير بشكل إلكتروني.

تصعيد الولايات المتحدة الأمريكية من جهودها لإصدار حكم ضد أسانج، أصبح واضحا منذ بداية مارس/ آذار، فمنذ ذلك التاريخ تقبع تشيلسي مانينغ مجددا في السجن، وهي مصدر الوثائق المسربة المعروفة. مانينغ التي ظلت في السجن بسبب هذه التسريبات حتى لحظة العفو عنها من جانب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما رفضت المثول كشاهد ضد ويكيليكس.

الحقيقة غير مريحة في الغالب

بالطبع موقع ويكيليكس غير مريح، لأن الحقيقة في الغالب هي أمر غير مريح، لاسيما بالنسبة إلى منظمات ذات سلطة كبيرة تقوم بعملها بعيدة عن مجهر الرأي العام، مثل الجيش الأمريكي والمخابرات الأمريكية والدبلوماسية الأمريكية والسياسة الأمريكية. لكن الديمقراطية الحقيقية تحتاج إلى هذا الموقف غير المريح وتحتاج إلى مواطنين مطلعين بالتحديد أيضا على أحداث تريد حكوماتهم الحفاظ عليها تحت ستار الصمت. جوليان أسانج لم يفش أبدا بأسرار، بل نشرها. كما يفعل العديد من وسائل الإعلام الأخرى عندما تمارس عملها جيدا. وحتى وسائل الإعلام الألمانية استفادت بقوة من وثائق ويكيليكس. والآن حان الوقت للدفاع عن الرجل الذي جعل هذه المواد متاحة.

وزير الدفاع الألماني الأسبق بيتر شتروك علل أمام الألمان تدخل الجيش الألماني في أفغانستان بجملته المشهورة بأن: "أمن ألمانيا يتم الدفاع عنه أيضا في هندوكوش (سلسة جبال في أفغانستان)". وبهذا الحق المماثل يمكن لنا اليوم القول أيضا إن حرية الصحافة والرأي في لندن يجب أن يتم الدفاع عنها من الجميع، ومنا أيضا.  

ماتياس فون هاين

  • Großbritannien London- Julian Assange in der Botschaft von Ecuador (Reuters/P. Nicholls)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    ويكيليكس يحرج قادة العالم

    استطاع جوليان أسانج من خلال موقع "ويكيليكس"، الذي أسسه عام 2006، إحراج العديد من الأنظمة السياسية والحكام والشخصيات العامة، حيث استطاع نشر آلاف الوثائق الحكومية كاشفا للرأي العام حول العالم العديد من الأسرار. ويواجه أسانج تهمة التآمر لاختراق وكشف كلمة سر جهاز كمبيوتر حكومي في الولايات المتحدة الأمريكية.

  • USA | Chelsea Manning (picture-alliance/AP Images/S. Senne)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    تسريب وثائق سرية

    بدأت الحكاية عام 2010، عندما تعاون أسانج، مع شيلسا ماننج، محللة استخبارات سابقة بوحدة للجيش الأمريكي في العراق، لاختراق جهاز كمبيوتر عسكري والوصول لآلاف الوثائق الأمريكية السرية شديدة الحساسية. وتضمنت التسريبات الأولى مقاطع فيديو للضربات الجوية الأمريكية للعاصمة العراقية، بغداد، والهجوم الأمريكي على أفغانستان، وتقارير عسكرية عن الحرب الأمريكية في الدولتين، وتقارير للبعثات الدبلوماسية الأمريكية.

  • London ecuadorianische Botschaft Julian Assange (picture-alliance/dpa/F. Arrizabalaga)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    الهروب إلى بريطانيا

    بعد بضعة شهور من بدأ نشر الوثائق السرية، لاحقت السويد مواطنها جوليان أسانج بتهم بالتحرش الجنسي والاغتصاب، وهو ما نفاه أسانج معتبرا الاتهام محاولة لإرساله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سُيحاكم بتهمة نشر أسرار عسكرية ووثائق دبلوماسية حساسة. ثم قرر أسانج في نهاية 2010 التوجه لبريطانيا وتسليم نفسه للشرطة هناك، والتي قامت بدورها بالإفراج عنه بكفالة.

  • Julian Assange London Botschaft Ecuador (picture-alliance/dpa/Kerimokten)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    الإكوادور تنقذ أسانج مؤقتا

    منحت الإكوادور حق اللجوء لأسانج، فخرق قرار إفراج الشرطة البريطانية عنه بكفاله، محتمياً بمقر سفارة الإكوادور التي لم يغادرها خوفا من الاعتقال والترحيل، وحتى بعد إسقاط السلطات القضائية السويدية تحقيقاتها في قضية التحرش والاغتصاب.

  • Großbritannien Wikileaks Assange (picture-alliance/AP Photo/F. Augstein)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    لم يغادر مقره لسبع سنوات

    ظل أسانج، البالغ من العمر 47 عاما، مقيما في سفارة الإكوادور بلندن منذ عام 2012 حتى قيامها بسحب حق اللجوء منه واستدعائها للشرطة البريطانية لإلقاء القبض عليه في الحادي عشر من أبريل/ نيسان 2019. فنظرا لعدم وجود معاهدة لتسليم المتهمين بين بريطانيا والإكوادور، لم تتمكن الشرطة البريطانية من إلقاء القبض على أسانج داخل مقر السفارة طوال السبع سنوات الماضية.

  • Großbritannien London - Julian Assange festgenommen (Reuters/P. Nicholls)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    أسانج مكبلا بالقيود

    خلال حوار تليفزيوني، برر رئيس الإكوادور لينين مورينو قرار بلاده سحب اللجوء من جوليان أسانج بـ "التصريحات العدائية والمُهددة لمؤسسته ضد الإكوادور، وتدخله في الشؤون الداخلية لدول أخرى". وظهر أسانج أمام الكاميرا مكبلا بالقيود بعد إلقاء الشرطة البريطانية القبض عليه.

  • Wikileaks (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    تحقيق قضائي ضد مجهول

    من أشهر وثائق "ويكيليكس" ما نشره حول قيام وكالة الأمن القومي الأميركية بالتجسس على عدة شخصيات أوروبية ومسؤولون ألمان، تأتي في مقدمتهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. ليعلن القضاء الألماني فتح تحقيق "ضد مجهول" يتعلق بوقائع تجسس وأنشطة لصالح جهاز استخبارات أجنبي، إلا أن النيابة العامة الفدرالية أمرت بإغلاق التحقيقات بعد ذلك لأن الاتهامات "يتعذر إثباتها قانونيا".

  • Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Handy (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    التجسس على ميركل

    كشف موقع "ويكيليكس" أيضا أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تجسست على اتصالات هاتفية بين المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بشأن التغيرات المناخية. وعلق أسانج حينها بأن "لقاءات الأمين العام للأمم المتحدة حول إنقاذ الكوكب من التغير المناخي تم التجسس عليها من قبل دولة عازمة على حماية أكبر شركاتها النفطية."

  • Hillary Clinton bekommt Ehrendoktortitel von der Swansea University (Getty Images/M. Horwood)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    اتهامات موجهة نحو روسيا

    نشر "ويكيليكس" أيضا رسائل البريد الإلكتروني للحملة الرئاسية لهيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي اُجريت عام 2016، بما يعتبر من العوامل التي أسهمت في عدم فوز كلينتون بالرئاسة الأمريكية. حيث أشارت الرسائل المُسربة حصول الحملة على خُطب مدفوعة الأجر، ولم يشكك فريق الحملة من جانبه في صحة الأمر. واتهمت كلا من الإدارة الأميركية وفريق هيلاري كلينتون الحكومة الروسية بالوقوف وراء الاختراق.


 

مختارات

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تقرير: مؤسس "ويكيليكس" يواجه اتهامات سرية في الولايات المتحدة

ذكر تقرير صحفي أن ممثلي ادعاء في الولايات المتحدة كشفوا عن غير قصد توجيه اتهامات سرية لمؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان آسانج. ولجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور في لندن بعدما أصدرت محاكم بريطانية قرارا بتسليمه إلى السويد. (16.11.2018)  

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قال مدعون سويديون إنهم ألغوا تحقيقا أوليا في مزاعم اغتصاب ضد جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس ليضعوا نهاية لمواجهة قانونية مستمرة منذ سبع سنوات. في حين أكدت الشرطة البريطانية أنها ستعتقله إذا خرج من سفارة الاكوادور. (19.05.2017)  

أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

استأثر جوليان أسانج باهتمام الرأي العام العالمي منذ بدء ظهور أولى تسريبات موقعه ويكيليكس. وفيما يعتبره البعض "باحثاً عن الحقيقة"، يراه البعض الآخر "متهورا باحثا عن الشهرة". تعرف على أبرز محطات أسانج منذ تأسيسه ويكيليكس. (11.04.2019)  

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ذكر تقرير صحفي أن ممثلي ادعاء في الولايات المتحدة كشفوا عن غير قصد توجيه اتهامات سرية لمؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان آسانج. ولجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور في لندن بعدما أصدرت محاكم بريطانية قرارا بتسليمه إلى السويد.

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