 وثائق باندورا .. كيف تتم محاربة التهرب الضريبي؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 06.10.2021

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سياسة واقتصاد

وثائق باندورا .. كيف تتم محاربة التهرب الضريبي؟

كشفت "وثائق باندورا" عن أسرار مالية تظهر استخدام قادة وزعماء بالعالم ورجال أعمال ومشاهير للملاذات الضريبية لتجنب دفع ضرائب، ما أثار دعوات لمزيد من الإجراءات ضد التهرب الضريبي. هنا نوضح ما تحقق في محاربة التهرب الضريبي.

صورة رمزية لوثائق باندورا

كشفت "وثائق باندورا" عن تورط حوالي 35 من قادة العالم الحاليين والسابقين أخفوا أصول مالية كبيرة في ملاذات ضريبية

تعد "وثائق باندورا" أكبر تحقيق صحافي استقصائي في استخدام قادة وزعماء في العالم ورجال أعمال كبار ومشاهير للملاذات الضريبية لإخفاء أصول مالية تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

مختارات

كشف تحقيق نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أن العديد من القادة، بينهم العاهل الأردني ورئيس الحكومة اللبناني ورئيس وزراء التشيك، أخفوا أصولا مالية طائلة عبر شركات خارجية لأغراض من ضمنها التهرب الضريبي.

كشفت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية أن أجهزة مخابرات لعدة دول، من بينها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية والمخابرات السعودية، استعانت أيضا بخدمات مكتب موساك فونسيكا البنمي والذي سربت منه ما يعرف بـ"وثائق بنما".

ويتجلى ذلك في عدد الصحافيين الذين شاركوا في إنجاز هذا العمل الاستقصائي إذ شارك 600 صحافي في تسريب 11.9 مليون وثيقة بداية من 14 شركة تعمل في الخدمات المالية وحتى بيانات هائلة تكشف عن مزاعم فساد مالية تتضمن جرائم تبييض أموال وتهرب ضريبي على مستوى العالم.

وتقدم الوثائق المسربة دليلا إضافيا على الكيفية التي يتم من خلالها تدفق الأموال القذرة من الأنظمة الديكتاتورية أو دول ذات أوضاع سياسية وديمقراطية صعبة إلى اقتصاديات الدول المتقدمة ودول الملاذات الضريبية.

ومن بين أبزر الأسماء الواردة في الوثائق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس وزراء التشيك أندريه بابيس وعشيقة سابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير فضلا عن المغنية الشهيرة شاكيرا.

كنز من الوثائق المسربة

ولا يمكن الحديث عن وثائق باندورا من دون التطرق إلى قضية محاربة التهرب الضريبي التي باتت قضية سياسية ساخنة منذ أول تحقيق قام به الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في نوفمبر / تشرين الثاني عام 2013 وكشف كيف أخفت شخصيات وكيانات أصولا مالية في أكثر من 122 ألف شركة خارجية من سنغافورة وحتى جزر فيرجن البريطانية.

وبعد ذلك بشهرين، كشف الاتحاد عن إقدام النخبة في الصين، بما في ذلك شخصيات مقربة من الرئيس جين بينغ، على استثمار أموال في ملاذات ضريبية خارج البلاد.

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وثائق بندورا تكشف عن عقارات سرية لملك الأردن بقيمة 100 مليون دولار

وفي أواخر ذلك العام، كان الاتحاد وراء الكشف عن فضيحة أُطلق عليها "لوكس ليكس" حيث أبرمت شركات كبيرة مثل أمازون وآبل وبيبسي و كريدي أغريكول وإيكيا اتفاقيات سرية مع حكومة لوكسمبورغ لتجنب دفع مليارات الدولارات كضرائب.

أما في عام 2016، فخرجت "وثائق بنما" لتكشف عن أكثر من مائتي ألف شركة خارجية تم تأسيسها عن طريق مكتب "موساك فونسيكا" للمحاماة. وبعد ذلك بعام، كشفت "وثائق بارادايس" عن أن شخصيات سويسرية بارزة من عالم  السياسة والمال والأعمال متورطين في معاملات خارجية سرية.

وفي عام 2020، تم تسريب وثائق سرية عرفت بـ "ملفات فنسن" كشفت عن أكثر من مائتي ألف معاملة مالية مشبوهة بقيمة تصل إلى أكثر من تريليوني دولار.

خسائر جراء التهرب الضريبي في العالم؟

وتوثر عمليات التهرب الضريبي سلبا على الاقتصاد العالمي، إذ ذهب تقرير أعدته ثلاثة مجموعات تضم "شبكة العدالة الضريبية" ومقرها بريطانيا، إلى القول بأن الحكومات حول العالم تخسر 427 مليار دولار كل عام بسبب عمليات التهرب الضريبي لشركات وشخصيات ثرية.

وقال التقرير إن الشركات متعددة الجنسيات تعمل على تحويل 1.38 تريليون دولار من أرباحها سنويا إلى ما يعرف بـ "ملاذات ضريبية".

وفي كتابه "الثروة المخفية للشعوب: آفة الملاذات الضريبية" عام 2017، قال عالم الاقتصاد غابرييل زوكمان إن ما يُعرف بـ "الملاذات الضريبية" كانت تحتفظ بما يقرب من 8 تريليونات دولار من ثروة العالم منها 75 ٪ غير معلن.

وقدر الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أن أكبر المصارف الأوروبية تعمل على حجز ما يقرب من 20 مليار دولار من الأرباح سنويا لتحويلها إلى الملاذات الضريبية.

وترى  جوليا والاس -  نائبة رئيس تحرير مؤسسة "مكافحة الجريمة المنظمة والفساد"، وهي إحدى المنظمات التي شاركت في تحقيق "وثائق باندورا"، أن صناعة الخدمات الخارجية قد خلقت "شبكات معقدة بشكل مذهل وأخرى تضم شركات يصعب فك ألغازها".

وفي مقابلة مع DW، قالت "هؤلاء يُطلق عليهم المزودون، أي محامون وأشخاص يعملون على تأسيس شركات. وهم بارعون في إنشاء شركات وكيانات لم يكن من السهل فضحها لولا مثل هذه التسريبات".

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وثائق بنما - وكشف اسرار الأموال المهربة

كيف تحارب الحكومات التهرب الضريبي؟

اتفق قادة مجموعة العشرين في يوليو / تموز على اقتراحات سوف تعمل على تضيق الخناق على شركات الملاذات الضريبية عن طريق تحديد حد أدنى لمعدل الضرائب العالمي يبلغ نسبة  15 ٪ على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات.

ومن شأن هذه الخطة أن تمنع شركات كبرى مثل فيسبوك وغوغل من التربح بشكل كبير عن طريق استغلال دول ذات معدلات ضريبية منخفضة مثل أيرلندا وجزر كايمان، بل وستجبر الشركات على دفع المزيد من الضرائب في الدول حيث تمارس نشاطها التجاري في الوقت الحالي.

ومع ذلك، فإن هذه الاقتراحات في حاجة إلى التصديق من الكونغرس الأمريكي الذي يضم أصواتا تقول إن هذه المقترحات من شأنها أن تضعف قدرة الشركات الأمريكية على المنافسة.

كذلك تقف في خندق الاعتراض على هذه المقترحات دول منخفضة الضرائب ترى أن هذه الخطة سوف تحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها.

واللافت في هذه المقترحات أنها لن تمثل غطاء لشخصيات ثرية خاصة من الدول الاستبدادية يمكنهم إخفاء ثرواتهم في الخارج بدون مواجهة أي إجراءات عقابية.

وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، فقد وافقت معظم بلدان التكتل على تدابير جديدة لتحقيق الشفافية الضريبية التي من شأنها ضمان أن الشركات التي تتجاوز إيراداتها إجمالا 750 مليون يورو وتقوم بنشاطات تجارية داخل الاتحاد عن طريق شركات تابعة لها، تمتثل لنفس القواعد التي تطبق على الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي.

كذلك، يقوم الاتحاد الأوروبي بشكل مستمر بتحديث قائمته السوداء للملاذات الضريبية غير المتعاونة مرتين كل عام وتضم القائمة بنما وسيشيل وفيجي وجزر فيرجن الأمريكية.

وإزاء ذلك، تعالت الدعوات لفرض عقوبات أوروبية على الدول المدرجة في هذه القائمة.

وفي معركة القضاء على جرائم التهرب الضريبي، تم إنشاء مرصد الضرائب الأوروبي في يونيو / حزيران للمساعدة في هذه المعركة.

ورغم كل هذه التدابير والتشريعات، حذر العديد من المراقبين من أن الحكومات لا تفعل ما بوسعها من أجل تضييق الخناق على التهرب الضريبي.

وفي ذلك، قال فريدريك أوبرماير -  الصحافي في صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، التي شاركت في تحقيق "وثائق باندورا"، إن الحكومات في الوقت الحالي "في حاجة إلى أموال كثيرة من أجل محاربة هذا الوباء".

وفي مقابلة مع DW، أضاف إن هذا النقص تسبب فيه أثرياء تورطوا في أعمال تهرب ضريبى لتقليل أو تجنب "الضرائب التي يتعين عليهم سدادها في مجتمعاتنا".

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التحقيق مع الاتحاد الألماني لكرة القدم في قضية تهرب ضريبي

هل نال أحد العقاب؟

حتى هذه اللحظة، تم فتح أكثر من 150 تحقيقا في أكثر من 70 دولة على وقع فضيحة "وثائق بنما" وحدها، فيما أقدمت شخصيات وكيانات دولية بارزة، كشف عنها الاتحاد الدولي للصحفايين الاستقصائيين، على اتخاذ إجراءات قانونية لتبرئة ساحتها.

الجدير بالذكر أن العديد من الشركات والكيانات التي تم إنشاؤها في الملاذات الضريبية ليست غير قانونية، بما في ذلك الشركات الوهمية التي لا تتواجد سوى على الأوراق ولا تنفذ عمليات تجارية.

بيد أن فضائح التهرب الضريبي كلفت بعض الشخصيات السياسية مناصبها مثل رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف، الذي استقال من منصه وتمت محاكمته عقب فضيحة "وثائق بنما" وأيضا رئيس وزراء آيسلندا ديفيد سيغموندور غونلوغسون الذي أُجبر  على التنحي في عام 2016.

وفي ألمانيا، أصدر الادعاء العام الألماني العام الماضي مذكرات توقيف دولية بحق مؤسسي شركة "موساك فونسيكا " للمحاماة وهما رامون فونسيكا مورا وشريكه يورغن موساك الذي ولد في ألمانيا عام 1948 قبل أن يهاجر إلى بنما مع عائلته حيث نال إجازة في القانون.

يشار إلى أنه تم إلقاء القبض على موساك وفونسيكا في أعقاب فضيحة "وثائق بنما"، لكن أطلق سراحهما لاحقا بكفالة.

نيك مارتن / م ع


  • Panama Eröffnung des Kanals

    بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية

    أحد أهم مصادر الدخل في بنما، إلى جانب البنوك والتسهيلات الضريبية، هي قناتها الشهيرة التي افتتحت عام 1914. تتيح هذه القناة للسفن العبور بين المحيطين الأطلسي والهادي، وهو ما يوفر على شركات النقل البحري الالتفاف حول الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية، والذي يعني شهرين أو ثلاثة أشهر للرحلة.

  • Panama Kanal

    بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية

    تساهم قناة بنما حالياً نحو ثمانية في المائة من إجمالي الناتج القومي للبلاد، ومنذ نحو عقد تجري أعمال البناء لتوسيع القناة، على أن ينتهي في شهر يونيو/ حزيران. توسيع القناة سيمكّن سفن الشحن العملاقة من أحدث طراز من العبور، وبالتالي رفع عائد القناة.

  • Panama

    بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية

    المنتزه الوطني في جزيرة كويبا مدرج على قائمة الإرث الثقافي العالمي لمنظمة اليونسكو، بفضل ما يحويه من طبيعة خلابة وتنوع حيواني ونباتي كبير. كما أن ربع بنما تقريباً يعتبر محمية طبيعية، ما يجذب نحو مليوني سائح مهتم بالطبيعة سنوياً.

  • Panama City Skyline mit Slum

    بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية

    الفقر إلى جانب الثراء الفاحش: بالرغم من أن متوسط الدخل في بنما أعلى مقارنة بعدد كبير من دول أمريكا اللاتينية، إلا أنه ما تزال هناك أحياء فقيرة في العاصمة بنما سيتي.

  • Panama Balboa Avenue in Panama City

    بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية

    لا تعتبر ضاحية بالبوا أغنى شوارع بنما سيتي فحسب، بل تعد أيضاً مركز جذب للعديد من السكان. لكن عدداً قليلاً فقط من المواطنين لديه الإمكانية ليسكن في هذه المنطقة.

  • Panama Karneval

    بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية

    رغم شهرة كرنفال البرازيل، إلا أن مدينة لاس تابلاس في بنما تحتضن كل عام ثاني أكبر كرنفال في العالم، إذ تقام مهرجانات وحفلات موسيقية على مدى أربعة أيام في كل أنحاء البلاد، ترتدي أثناءها الأزياء التقليدية.

  • Panama Volkstanz Embera Stamm

    بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية

    يعيش نحو 30 ألف شخص من قبيلة الإمبيرا في بنما، وهم السكان الأصليون للبلاد. المجموعة التي ترقص في الصورة تنتمي إلى قبيلة تقطن منطقة إمبيرا دروا بالقرب من نهر ريو شارجس. هذا ويعيش نحو سبعة آلاف من السكان الأصليين في منطقة تخضع للحكم الذاتي.

  • Panama Staatswappen

    بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية

    حصلت بنما على استقلالها من كولومبيا عام 1903 وذلك بعد تدخل عسكري من الولايات المتحدة. لذلك، فإن النسر المرسوم في شعار بنما الرسمي يمثل الولايات المتحدة، والتي كانت الدولة الأولى التي اعترفت ببنما كدولة مستقلة. ومنذ ذلك اليوم، فإن بنما تنظر إلى الولايات المتحدة كأخت كبرى وتعتبر من أكثر حلفائها ولاءاً.

  • Panama Albrook Shopping Mall in Panama City

    بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية

    يعتبر مركز ألبروك في بنما سيتي من بين أكبر مراكز التسوق في أمريكا اللاتينية، ويعتبر مقصداً رئيسياً للسياح، وذلك بسبب وقوعه في منطقة "كولون"، التي تعتبر ثاني أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، ويمكن فيها شراء البضائع دون ضريبة مضافة أو جمارك.

    الكاتب: مايكه فيرلات/ ياسر أبو معيلق


 

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Bild 1: Princess Lalla Hasna of Morocco, sister to the king, attends the inauguration of an exhibition titled The Colours of Impressionism: masterpieces of the Musee d'Orsay collections, at the capital Rabat's Museum of Modern and Contemporary Art on April 9, 2019. (Photo by FADEL SENNA / AFP) (Photo credit should read FADEL SENNA/AFP via Getty Images) Bild 2: 05.09.2013, Files- Jordan's King Abdullah II attends a school graduation ceremony in Amman, Jordan, on September 5, 2013. Photo by Royal Court via Balkis Press/ABACAPRESS.COM Bild 3: DOHA, QATAR - APRIL 24: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - QATAR EMIRATE COUNCIL / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Qatari Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani speaks on the television regarding the economic effects of the novel coronavirus (Covid-19) pandemic, as part or the holy month of Ramadan, in Doha, Qatar on April 24, 2020. Qatar Emirate Council / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

وثائق باندورا.. كيف نجح قادة ومشاهير عرب في إبعاد ثرواتهم عن الأعين؟ 04.10.2021

تحقيق دولي شاركت فيه عشرات المؤسسات الإعلامية حول العالم، كشف عن قيام زعماء ورؤساء وملوك ومشاهير، بينهم عرب، بعمليات بيع وشراء ونقل للثروات عبر شركات في ملاذات ضريبية. وهو ما يجعل التدقيق في مصادر تلك الأموال شبه مستحيل!