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صحة

وثائقي - عندما يصبح البراز علاجا

١٣ أبريل ٢٠٢٤

هناك طريقة طبية جديدة تعد بالعلاج: "زراعة البراز" هي عملية نقل محتويات أمعاء شخص سليم إلى أمعاء شخص مريض. قامت المخرجة سافرون كاساداي بتصوير نفسها وهي تقوم بالتجربة.

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عانت كاساداي لسنوات عديدة من التهاب القولون التقرحي، وهو مرض معوي مزمن ومؤلم جدا. ولا يوجد له حتى الآن علاج في الطب التقليدي. عندما سمعت كاساداي عن إمكانية إجراء عملية زراعة البراز قررت تجربتها. تشرح كاساداي كيف أقنعت شريكها بالتبرع بالبراز وكيف بدأت التجربة الذاتية. زارت المخرجة شركة ناشئة تبيع كميات كبيرة من البراز من متبرع مميز، وسلطت الضوء على الوضع الحالي للأبحاث الطبية وتحدثت إلى مرضى آخرين. يقول باحثون إن زرع الكائنات الحية الدقيقة في البراز (FMT) لا يساعد فقط في علاج التهاب القولون التقرحي بل يشكل أيضا علاجا لمرض التوحد. توثق المخرجة تجربتها بنفسها على مدى عدة سنوات.

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