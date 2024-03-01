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مجتمعفرنسا

وثائقي - بريطانيون في فرنسا - باغيت بدل البريكست

٣٠ مارس ٢٠٢٤

يتزايد عدد البريطانيين الراغبين في ترك فوضى البريكست خلفهم والبحث عن السعادة في فرنسا. لكن على جميعهم، سواء كانوا تجارًا أو ملّاكًا لشقق عطلات، التغلب على عقبات بيروقراطية كثيرة، بسبب مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.

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يبحث غراهام ونيكولا باركر عن سعادتهما في جنوب غرب فرنسا: بعد أن أزعجتهما الأزمة الاقتصادية وفوضى البريكست، باعا منزلهما في إنكلترا، واشتريا منزلا ومزرعة في مونتينياك دي لوزون، كحال نحو 9 آلاف بريطاني انتقلوا إلى منطقة مونتينياك. لكن البريكست يعقّد بداية حياتهم الجديدة بسبب وجود عقبات بيروقراطية مُكلفة ومرهقة، كالتقدّم بطلبات الحصول على تصاريح إقامة وإثبات المهارات اللغوية واجتياز اختبارات الحصول على الجنسية الفرنسية. كما أصبح بعض السكّان المحليين يتذمرون من البريطانيين الذين باتوا يشكّلون الأغلبية في بلدات بأكملها.

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