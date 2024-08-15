والد نجم كرة القدم الإسبانية لامين يامال يتعرض للطعن

والد النجم الصاعد ضمن صفوف المنتخب الإسباني وفريق برشلونة لامين يامال يتعرض للطعن، وفقًا لتقارير إعلامية إسبانية.

نقلت صحف إسبانية عن مصادر رسمية مطلعة أن منير نصراوي، والد جناح برشلونة ومنتخب إسبانيا لكرة القدم لامين يامال، تعرض للطعن في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء بمرأب للسيارات في بلدة ماتارو بشمال شرق إسبانيا بالقرب من برشلونة.

ولم يصدر أي تعليق أو تأكيد رسمي من الشرطة في كتالونيا أو المتحدث باسم الحكومة المحلية في ماتارو على الخبر، حتى موعد نشر الخبر.

وذكرت صحيفة "لا فانجارديا" أنه تم نقل نصراوي إلى مستشفى كان روتي بمدينة بادالونا القريبة بعد تعرضه لطعنتين في البطن، وتشخيص إصابته بأنها "خطيرة". وأضاف التقرير الصحفي أن الشرطة المحلية وشرطة الإقليم حددت عددًا من الشهود على الواقعة، كما اعتقلت ثلاثة من المشتبه بهم ووجهت لهم تهمة محاولة القتل.

ووفقا لمصادر محلية، تطورت مواجهة إلى أعمال عنف، بما تسبب في طعن والد يامال عدة مرات.

إلا أن تقارير أخرى صدرت في وقت لاحق على مواقع رياضية، نقلًا عن مصادر رسمية، قالت أن نصراوي خرج بالفعل من المستشفى وعاد إلى منزله.

يُذكر أن لامين يامال، النجم الصاعد ضمن صفوف منتخب إسبانيا، يستعد الآن لبداية الموسم الجديد مع فريقه برشلونة بعدما ساهم في تتويج منتخب بلاده بلقب كاس أمم أوروبا يورو 2024.

د.ب. (رويترز - د ب أ)