والد أوزيل: ابني لم تكن له علاقة بالسياسة وآخرون يستغلونه

كشف مصطفى أوزيل والد نجم الكرة المعتزلمسعود أوزيل ووكيل أعماله السابق جوانب كانت غير معروفة حتى الآن بخصوص الأزمات التي عاشها مسعود في الفترة الماضية ومنها المشاكل التي جعلته يعتزل اللعب مع منتخب ألمانيا ويندد أيضًا بعدم الاحترام والعنصرية داخل الاتحاد الألماني لكرة القدمبعد الخروج من مونديال روسيا 2018.

وفي بودكاست "أسود أحمر ذهبي"، مسعود أوزيل ضيفا لدى أصدقاء" بمحطة "ار تي ال بلس" (RTL+) الإعلامية الألمانية، تحدث والد مسعود أوزيل بنظرة مرتابة لما وقع لابنه وملقيا باللوم على آخرين فيما حدث مع مسعود. كما تحدث أوزيل الأب أيضًا عن الفرصة الضائعة في انضمام ابنه لنادي بايرن ميونيخ.

وقال مصطفى أوزيل، والذي كان وكيلا لأعمال ابنه حتى عام 2013، عندما وقعت بينهما خلافات، إن هناك آخرين يسيطرون على مسعود ويوجهونه عن بعد منذ أعوام: "كأب، ولأنني أعرفه جيدًا، أستطيع أن أقول: إنه لا يزال متأثرًا ومستغلا" من قبل هؤلاء.

وأضاف أوزيل الأب في البودكاست الذي بدأ بثه أمس الخميس: "عليك أن تتخيل الأمر على هذا النحو: كيف يمكنني أن أعبر عن ذلك؟ في أي وقت عندما يقف حمار يروث ذهبا، سيتجمع حوله الكثيرون. مصالح خارجية ومن الأسرة والأقارب والبيئة المحيطة والجميع. حتى يتوقف الحمار عن إعطاء الذهب، فتنفك الروابط مرة أخرى ببطء".

صورة مع أردوغان تثير ضجة كبرى

يذكر أنه وقعت خلافات قبل سنوات بين الأب والابن وصلت حتى لرفع قضايا، حيث قالت معلومات صحيفة بيلد في مارس/ آذار 2017 إن مصطفى طالب ابنه مسعود بدفع مئات آلاف اليوروهات كمتأخرات له عنده عندما كان رئيسا لشركة التسويق الخاصة باللاعب، فيما رد مسعود بمطالبة والده برد دين بقيمة مليون يورو وإعادة سيارة خدمة، بحسب بيلد.

وقبل انطلاق مونديال روسيا 2018، أثارت صورة مشتركة لمسعود أوزيل مع زميله إيلكاي غوندوغان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضجة كبيرة في الإعلام والمجتمع الألمانيين. وقال مصطفى في أوزيل في البودكاست في قناة " RTL+": "حتى عام 2014، لم يكن لمسعود علاقة بالسياسة ولو من بعيد. لا أردوغان، ولا مستشارتنا (أنغيلا) ميركل، ولا (أولاف) شولتس، ولا الإيغور، لا شيء على الإطلاق. لذا فإن وجهة نظري هي أن بعض الأشخاص يقودونه بطريقة أو بأخرى. انتهى ونقطة".

قبل انطلاق كأس العالم بروسيا بنحو شهرين التقى أوزيل وغوندوغان الرئيس التركي أردوغان في لندن والتقطا معه الصور وقد أثار ذلك لغطا كبيرا في ألمانيا. في الصورة أيضا جنك طوسون لاعب إيفرتون آنذاك.

وكان أوزيل، الذي أنهى الآن مسيرته كلاعب محترف، قد أثار ضجة عدة مرات بتصريحاته السياسية. ففي ديسمبر/ كانون الأول 2019، أدلى لاعب نادي أرسنال آنذاك بتعليقات انتقادية على وسائل التواصل الاجتماعي حول اضطهاد الإيغور في الصين، وكان آخرها جذب الانتباه بمنشورات مؤيدة للفلسطينيين.

فرصة بايرن الضائعة

وقال مصطفى أوزيل: "في عام 2010، كاد مسعود أن ينتهي به الأمر في بايرن ميونخ بدلاً من ريال مدريد". وأشار إلى علاقة ابنه بآنا ماريا لاغربلوم، شقيقة نجمة البوب ساره كونر، كسبب لفشل عملية الانتقال المفترضة. وقال مصطفى أوزيل إن بايرن لم يكن يعجبه رؤية مسعود مع آنا ماريا لاغربلوم. وتقول صحيفة بيلد إن الغريب هو أنه في نفس العام وقع انفصال بين مسعود أوزيل ولاغربلوم.

وقال مصطفى أوزيل مؤخرا لمجلة "شبورت بيلد" الألمانية إن "مسيرة مسعود كان لا يجب أن تنتهي بهذا الشكل. أنا لا أقبل ذلك حتى الآن، أنا حزين ومصدوم ويصيبني الألم".

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ)