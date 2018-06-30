والدة ضحية نجم شالكه أمين حارث تحكي آلامهما لصحيفة ألمانية

قبل نحو أسبوع (ليلة السبت 30 يونيو/ حزيران 2018)، وفي مدينة مراكش كان اللاعب المغربي أمين حارث، نجم شالكه الألماني يقود سيارته المرسيدس، التي تحمل لوحات فرنسية، صدم بطريق الخطأ شابا اسمه هشام (28 عاماً)، ما أدى لمقتله. واتهمت النيابة العامة فالمغربية اللاعب بالقتل غير المتعمد وعدم مراعاة قواعد السير، وغرمته 10 آلاف درهم مغربي (تعادل ألف يورو)، على سبيل الكفالة، وستنطلق محاكمته الأسبوع المقبل.
وبعد ذلك الحادث أصدر نادي شالكه بياناً قال فيه إن أمين حارث (21 عاماً) لم تكن لديه أية فرصة لتجنب وقوع الحادث المأساوي. غير أن والدي الضحية تحدثا إلى صحيفة "بيلد" الألمانية الشعبية الواسعة الانتشار، موجهين اتهامات خطيرة لنجم المنتخب المغربي. ونقلت الصحيفة عن الأم قولها "أشعر كما لو أن هناك شخصاً ما يقطع قلبي كل يوم من جديد. لا يوجد دواء لهذا الألم".
بمقتل ابنهما تواجه الأسرة مصاعب مادية، فقد كان هشام هو العائل الرئيسي لها، وكانت تدفع كراء مسكنها من راتبه، الذي كان يحصل عليه كحارس أمني خاص بمقر مندوبية وزارة الثقافة بمراكش. صحيح أن والد أمين حارث اتصل بوالدي الضحية إلا أنه لم يعرض عليهما تعويضا ماديا، حسب ما نقل موقع فوكوس الألماني اليوم الجمعة (6السادس من يوليو / تموز 2018).
وقالت الأم لصحيفة بيلد: "حتى الآن لدي شعور بأنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لكن لدي خوف من أن تقوم عائلة حارث بواسطة المال بتسيير الأمر بشكل مختلف".
وسبق أن صرحت الأم المكلومة التي لديها خمسة أولاد آخرين لموقع "هسبريس" المغربي: "لو أعطوني مال قارون فلن يعوضني ذلك عن ابني".
ويحمل حارث جواز سفر فرنسي أيضا ولعب في الفئات العمرية المختلفة للمنتخب الفرنسي، وأحرز معه كأس أمم أوروبا عام 2016 لما دون 19 عاماً إلى جانب كيليان مبابي، لكنه اختار لاحقا تمثيل المنتخب المغربي الأول، وشارك مع أسود أطلس في مونديال روسيا.
ص. ش
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تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها
فوز بعد طول انتظار
فاز المنتخب المحلي المغربي لكرة القدم يوم الأحد، 4 شباط/ فبراير 2018، في المباراة النهائية لكأس إفريقيا للاعبين المحليين. تغلبه على نظيره النيجيري برباعية نظيفة مكّنه من الحصول على لقب النسخة الخامسة من المسابقة.
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تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها
جمع المجد من طرفيه: أفضل لاعب وهداف
توّج مهاجم المنتخب الوطني المغربي المحلي، أيوب الكعبي، بجائزة أفضل لاعب وهداف في نهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين. إذ تمكن من هز شباك الخصوم في 9 مباريات لعبها. وكان آخرها هدف سجله في المباراة النهائية التي جمعت الفريق المغربي بنظيره النيجيري.
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تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها
رجل المباراة
استطاع زكرياء حدراف أن يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين. كما توج بلقب "رجل المباراة" بعد تسجيله لهدفين في المباراة النهائية، وكذلك قيادة المنتخب المغربي لحيازة اللقب.
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تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها
التحدي القادم: مونديل روسيا
لأول مرة منذ عام 1998، تأهل "أسود الأطلس" إلى كأس العالم المنظم في روسيا هذه السنة. وجاء المغرب ضمن مجموعة صعبة تضم كل من منتخبات البرتغال وإسبانيا وإيران.
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تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها
"الثعلب" رينار
استطاع المنتخب المغربي أن يحقق نجاحات عديدة بقيادة المدرب الفرنسي هيرفيه رينار. إذ كان أول المتأهلين لكأس أمم أفريقيا سنة 2017. كما قاد المغرب إلى التأهل لكأس العالم في روسيا. وكان رينار، الملقب بـ"الثعلب"، قد حصل على لقب كأس أفريقيا سنة 2012 مع منتخب زامبيا، وبعده مع المنتخب ساحل العاج سنة 2015.
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تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها
بطولة دوري أبطال أفريقيا 2017
حقق فريق الوداد البيضاوي المغربي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا. وذلك بعد تغلبه على ضيفه الأهلي المصري بهدف نظيف. ليخطف بفوزه هذا اللقب الثاني في تاريخه، ويتأهل لبطولة كأس العالم للأندية لأول مرة.
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تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها
الجماهير تقول هل من مزيد!
لم يذق عشاق الساحرة المستديرة بالمغرب الفرحة الغامرة منذ أن توج المنتخب المغربي سنة 1976 بلقب كأس الأمم الأفريقية. ومنذ تلك السنة تتوق الجماهير المغربية إلى الفوز بلقب القارة السمراء، لينضاف بذلك انتصار جديد إلى خزينة انتصارات "أسود الأطلس". إعداد: مريم مرغيش