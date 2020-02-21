 واشنطن وطالبان توقعان اتفاقا تاريخيا في الدوحة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.02.2020

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واشنطن وطالبان توقعان اتفاقا تاريخيا في الدوحة

بعد مفاوضات ماراثونية طويلة استمرت سنوات وتعثرت أكثر من مرة، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاقا تاريخيا ينظم انسحابا تدريجيا للقوات الأمريكية من أفغانستان ويمهد لمفاوضات مباشرة بين حكومة كابول وطالبان.

Katar Unterzeichnung Abkommen USA mit Taliban (AFP/G. Cacace)

وقّعت واشنطن اتفاقا تاريخيا مع حركة طالبان في الدوحة السبت (29 شباط/فبراير 2020) يمهد الطريق لسحب آلاف الجنود الأمريكيين من أفغانستان ضمن فترة زمنية من 14 شهرا، وذلك بعد 18 سنة من اندلاع الحرب. ويأمل الأفغان أن يؤدي الاتفاق لإنهاء أربعة عقود من النزاعات وكذلك فتح باب الحوار بين حكومة كابول والحركة المتطرفة بهدف وضع حد للمعاناة في البلد الفقير.

وقع الاتفاقية من جانب الولايات المتحدة المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان السفير زلماي خليل زاده، فيما وقعها من جانب حركة طالبان عضو مكتبها السياسي لشؤون السياسة الملا بارادار. ودعا زعيم حركة طالبان هيبة الله أخونزاده جميع مقاتلي الحركة إلى الالتزام بالاتفاق مع واشنطن.

ومن المفترض أن تبدأ مفاوضات سلام مباشرة غير مسبوقة بين حركة طالبان وسلطات كابول بحلول 10 آذار/مارس، استكمالا للاتفاق التاريخي الموقع اليوم في الدوحة، وفقا لمسؤولين أمريكيين. وقال مسؤول لوكالة فرانس برس إن "الاتفاق ينص على تاريخ 10 آذار/مارس، لكن علينا أن نكون واقعيين"، بينما رجّح مسؤول آخر أن تبدأ المفاوضات في النصف الأول من آذار/مارس وأن تعقد في أوسلو.

وبحسب المسؤولين، فإنّ التحدي الرئيسي يكمن في صعوبة تشكيل وفد موحد يجمع الحكومة الأفغانية والمعارضة والمجتمع المدني في ظل الخلافات القائمة حول نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

فيما حث وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو حركة طالبان على الالتزام "بوعودها بقطع العلاقات" مع تنظيم القاعدة ومواصلة محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية".

من جانبه، أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن الولايات المتحدة "لن تتردد في إلغاء" هذا الاتفاق مع طالبان في حال تراجعت الحركة المتمردة عن الضمانات الأمنية والالتزام بعقد محادثات مع الحكومة الأفغانية.

وكان استقبال حركة طالبان لتنظيم القاعدة على أرض أفغانستان السبب الرئيسي للغزو الأأمريكي في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر عام 2001.

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)

 

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