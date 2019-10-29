واشنطن ودول الخليج العربية تفرض عقوبات على 21 كيانا إيرانيا

قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء (30 أكتوبر/ تشرين أول) إن الولايات المتحدة اتفقت مع ست دول خليجية على فرض عقوبات بشكل مشترك على 25 شركة وبنكا وشخصا لهم صلة بدعم إيران لشبكات متشددة بما في ذلك جماعة "حزب الله" اللبنانية.

وأعلنت الدول الأعضاء في (مركز استهداف تمويل الإرهاب)، التي تضم أيضا البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، عن الأهداف التي تستهدفها العقوبات تزامنا مع جولة لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بالشرق الأوسط للانتهاء من تفاصيل خطة للتنمية الاقتصادية من أجل الفلسطينيين والأردن ومصر ولبنان.

وأكدت الخزانة الأمريكية أن "عدة شركات مستهدفة بهذه التدابير تقدم دعما ماليا للباسيج الميليشيات التابعة للحرس الثوري التي يستخدمها النظام منذ زمن لقمع المعارضة في الداخل". وأعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في البيان أن العقوبات تتزامن مع انتقاله إلى الشرق الأوسط، حيث يأمل في "تعزيز مكافحة تمويل الإرهاب".

واعتبر الوزير أن هذه الأعمال "المنسقة لتفكيك الشبكات المالية التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب دليل قوي على وحدة الخليج". وإضافة إلى الكيانات ال21 التي تشكل بحسب الخزانة "شبكة واسعة من الشركات التي تقدم دعما ماليا للباسيج"، هناك "أربعة أشخاص على صلة بحزب الله يقودون وينسقون الأنشطة العملانية والمالية والاستخباراتية للحزب في العراق".

من جانبها أعلن أعلنت رئاسة أمن السعودية وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب بشكل مشترك تصنيف شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للحرس الثوري الإيراني وحزب الله "كإرهابيين". وجاء في البيان: "في هذا اليوم، قامت الدول السبع الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب بالتصنيف المشترك لعدد (خمسة وعشرين) اسماً مستهدفا لانتمائهم لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة". وبحسب البيان "يعد هذا الإجراء أكبر تصنيف مشترك في عمر المركز حتى اليوم، وقد ركَز التصنيف على كيانات تدعم الحرس الثوري الإيراني ووكلاء إيران في المنطقة ومنها حزب الله الإرهابي".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "إن هذه الخطوة غير المسبوقة جاءت لتعزيز حقيقة أن إيران ليست دولة راعية للإرهاب فحسب، بل إن الحرس الثوري الإيراني يشارك بشكل كبير ويمول ويشجع الإرهاب كأداة للحكم".

وصنفت الولايات المتحدة الأمريكية في نيسان/ أبريل الماضي الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين من جهة وإيران من جهة أخرى في الشهور القليلة الماضية بعد هجمات على ناقلات نفط وهجمات في سبتمبر أيلول على منشأتي نفط سعوديتين، اتهمت الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عنها وهو ما نفته طهران.

ع.أ.ج/ ع م ( رويترز، د ب ا، أ ف ب)