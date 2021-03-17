 واشنطن: مساعي أنقرة لحظر حزب موالٍ للأكراد تقويض للديمقراطية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.03.2021

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واشنطن: مساعي أنقرة لحظر حزب موالٍ للأكراد تقويض للديمقراطية

بعد تقديم الادعاء العام التركي دعوى لحظر حزب الشعوب الديمقراطي، حذرت واشنطن من أن المساعي التركية لحظر الحزب الموالي للأكراد سيؤدي إلى "مزيد من تقويض الديمقراطية"، داعية أنقرة إلى "احترام حرية التعبير".

مظاهرة لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في اسطنبول (أرشيف)

حزب الشعوب الديمقراطي يقول إنه يتعرض لحملة "قمع عنيف" منذ اعتقال زعيمه صلاح الدين دميرتاش في 2016

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء (17 آذار/مارس 2020) من أن الجهود التي تبذل لحظر حزب رئيسي موالٍ للأكراد في تركيا ستشكل تقويضاً للديمقراطية هناك.

مختارات

وقدم مدع عام تركي التماساً إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بحظر حزب الشعوب الديمقراطي لاتهامه بأنشطة "إرهابية"، على ما أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية.

ويتّهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الحزب بأنه "واجهة سياسية" لحزب العمال الكردستاني الذي يشنّ حركة تمرد دامية ضد الدولة التركية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف منذ عام 1984.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: "نراقب بدء الجهود لحل حزب الشعوب الديموقراطي، وهو قرار سوف يطيح بدون مبرر بإرادة الناخبين الأتراك ويؤدي إلى مزيد من تقويض الديمقراطية في تركيا وحرمان ملايين الأتراك من تمثيلهم الذي اختاروه"، وأضاف: "ندعو الحكومة التركية الى احترام حرية التعبير بما يتوافق مع الحمايات التي ينص عليها الدستور والتزامات تركيا الدولية".

كما وصفت وزارة الخارجية الأمريكية  في بيان لها تجريد نائب حزب الشعوب الديمقراطي والمدافع عن حقوق الإنسان عمر فاروق جرجرلي أوغلو من مقعده بالبرلمان بأنه "مثير للقلق"، وأضاف البيان: "تتابع الولايات المتحدة عن كثب الأحداث في تركيا، بما في ذلك التحركات المقلقة في 17 آذار/ مارس لنزع عضوية البرلمان من عمر فاروق جرجرلي أوغلو".

عمر فاروق جرجرلي أوغلو

تم تجريد عمر فاروق جرجرلي أوغلو من عضويته بالبرلمان


وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، جرَّد البرلمان التركي جرجرلي أوغلو من عضويته بعد شهر من تأييد إدانته بنشر "دعاية إرهابية" من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وينفي حزب الشعوب الديموقراطي بشدة الاتهامات الموجّهة له بممارسة "أنشطة إرهابية"، ويقول إنه ضحية حملة اضطهاد بسبب معارضته لأردوغان. ويعتبر "حزب الشعوب الديموقراطي" ثاني أكبر فصيل معارض في البرلمان التركي، ويقول إنه يتعرّض لحملة قمع عنيف منذ اعتقال زعيمه صلاح الدين دميرتاش في العام 2016.

ومذّاك أوقف المئات من أعضاء الحزب وتم تبديل العشرات من رؤساء البلديات التابعين له في جنوب شرق تركيا حيث يشكل الأكراد غالبية، وتعيين آخرين اختارتهم الحكومة محلهم.

م.ع.ح/ع.ج (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)

  • Vertrag von Sevres Unterzeichnung 1920 (Imago/United Archives International)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    معاهدة سيفر

    بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، جاءت معاهدة سيفر عام 1920 لتمنح الأكراد الأمل في إنشاء دولة مستقلة لهم. غير أن رفض حكومة أتاتورك الاعتراف بالمعاهدة جاء بمعاهدة جديدة، وهي معاهدة لوزان، التي غيرت موازين القوى لصالح تركيا وأجهضت حلم تأسيس الدولة الكردية المستقلة.

  • Kurdistan - Mahabad (Imago/S. Simon)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    جمهورية مهاباد

    في الثاني والعشري من يناير/ كانون الثاني من عام 1946، ولدت جمهورية مهاباد الكردية بدعم من الاتحاد السوفييتي. واتخذت الجمهورية الكردية من مدينة ماهاباد في أقصى شمال غرب إيران عاصمة لها. وكان قاضي محمد ومصطفى البارازاني مؤسسي الجمهورية. لكن بسبب تراجع الدعم السوفييتي بسبب ضغوط إيران، سقطت الجمهورية بعد شهور من تأسيسها.

  • Sheikh Sherif, Sheikh Said, Kasim, Sheikh Abdullah (Gemeinfrei)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    ثورة الشيخ سعيد بيران

    في عام 1923 أسس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية الحديثة. وبعد أقل من عامين على تأسيسها، واجهت الدولة الفتية أول انتفاضة كبرى قام بها الأكراد في جنوب شرق تركيا بقيادة الشيخ سعيد بيران. الانتفاضة كانت ضد سياسة القمع التي تتبعها حكومة أتاتورك ضد الأقلية الكردية. لكن سرعان ما تم قمع التمرد، وأُعدم الشيخ بيران.

  • Irak Kurdenkonflikt im Irak 1974 (picture-alliance/dpa)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    الأزمة مع العراق

    في عام 1974 تأزمت العلاقة بين الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد مطالبة الملا مصطفي برزاني بالحصول على آبار نفط كركوك ودعا الأكراد إلى ثورة جديدة ضد الحكومة العراقية.

  • 1975 - Abkommen von Algier (Gemeinfrei)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    اتفاقية الجزائر 1975

    وقعت هذه الاتفاقية بين الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وشاه إيران آنذاك محمد رضا بهلوي، وأشرف عليها الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين، وكان الهدف منها هو وقف النزاعات بين الدولتين حول الحدود. لكن بعد إلغاء صدام حسين للاتفاقية، انهارت الانتفاضة الكردية بسبب انقطاع دعم إيران لها.

  • Irak Geschichte Friedhof Halabja Massaker in 1988 (Safin Hamed/AFP/Getty Images)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    مجزرة حلبجة

    في عام 1988، تعرضت مدينة حلبجة الكردية لغارات بالسلاح الكيماوي في إطار ما عُرف بحملة "الأنفال"، التي قام بها النظام السابق برئاسة صدام حسين ضد الأكراد. يذكر أن الهجوم الكيماوي على حلبجة أسفر عن مقتل ما بين 3500 إلى 5000 شخص، وفقاً لمصادر مختلفة، فيما قدر عدد المصابين بحوالي عشرة آلاف شخص.

  • Irak Bürgerkrieg Kurdische Flüchtlinge (picture-alliance/dpa)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    انتفاضة 1991

    بدأت قوات من الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي انتفاضة ضد الحكومة العراقية إثر غزو الكويت. لكن سرعان ما أخمدها الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بالقوة، ما تسبب في نزوح أكثر من مليون كردي إلى دول الجوار.

  • Irak Masud Barzani, Präsident der Autonomen Region Kurdistan (picture-alliance/Anadolu Agency/Y. Keles)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    أزمة الاستفتاء

    في سبتمبر/ أيلول عام 2017 أعلن رئيس إقليم كردستان، مسعود برزاني، عن إجراء استفتاء شعبي لاستقلال الإقليم عن العراق. لكن ذلك قوبل برفض شديد من الحكومة في بغداد. كما رفضت الأمم المتحدة الإشراف على عملية الاستفتاء.

  • Türkische Armee rückt in Afrin ein (Reuters/K. Ashawi)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    سقوط عفرين

    بعد حملة عسكرية استمرت ثمانية أسابيع لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية من مدينة عفرين بشمال سوريا، سيطرت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في الثامن عشر من مارس/ آذار 2018 على مدينة عفرين، التي شكلت أحد "الأقاليم" الثلاثة التي أنشأ الأكراد فيها الإدارة الذاتية. إعداد: إيمان ملوك

    الكاتب: إيمان ملوك


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يشكل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي تهديدا لسلطة الرئيس التركي أردوغان. الاعتقالات التعسفية في حق أعضائه ووصفه بأنه "الذراع السياسية لحركة حزب العمال الكردستاني الإرهابية" لم تعمل على إيقافه. فهل تتجه أنقرة إلى حظر الحزب؟

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