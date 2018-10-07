 واشنطن ″قلقة″ على مصير خاشقجي وترامب لا يعلم عنه شيئاً | أخبار | DW | 09.10.2018

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أخبار

واشنطن "قلقة" على مصير خاشقجي وترامب لا يعلم عنه شيئاً

بعد أن دعت الرياض لدعم تحقيق معمق وشفاف بشأن اختفاء جمال خاشقجي، أكدت الخارجية الأمريكية أنها لا تعلم إن كان الرجل على قيد الحياة. وفيما أكد وزير الدفاع متابعة بلاده للوضع عن كثب، قال ترامب إنه لا يعرف شيئا الآن.

Saudi-Arabien vermisster Blogger Jamal Khashoggi (picture-alliance/AP Photo/H. Jamali)

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء (التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2018) إنها لا تعرف حقيقة ما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى في إسطنبول بعد دخول القنصلية السعودية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت للصحفيين "ليست لدينا أي معلومات بشأن ذلك".

وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن بلاده "تتابع عن كثب الوضع" بشأن خاشقجي، مضيفا في تصريح أدلى به من مقرّ البنتاغون في واشنطن "نعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية".

إلا أن الوزير الأمريكي حرص على القول إنّ التعاون العسكري مع السعودية يتواصل وبخاصة في اليمن حيث تقدّم الولايات المتحدة السلاح والتزود بالوقود في الجو لقوات الائتلاف الذي تقوده الرياض لمساعدة السلطات اليمنية على دحر المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران.

وأضاف ماتيس "لدينا علاقات عسكرية مهمّة لأمن الشعب السعودي (...) الذي يتعرّض لنيران الحوثيين الموالين لإيران". وختم قائلا "نريد ضمان عدم موت أبرياء".

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خاشقجي - صوت "ناقد" يخفت إلى حين؟

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق إنه يشعر بالقلق من التقارير عن اختفاء خاشقجي، وأضاف في حديث للصحفيين في البيت الأبيض أنه لا يعرف تفاصيل عن اختفاء خاشقجي. وعندما سئل إن كان تحدث مع مسؤولين في السعودية عن خاشقجي أجاب في المكتب البيضاوي "لم (أتحدث معهم)، لكنني سأفعل في مرحلة ما". وأضاف "لا أعرف شيئا الآن. أعرف ما يعرفه الجميع.. لا شيء". 

كذلك عبر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الاثنين عن انزعاجه "بشدة" حيال ما يتردد عن  خاشقجي. ودعا وزير خارجيته مايك بومبيو  في بيان "حكومة المملكة العربية السعودية لدعم تحقيق معمّق حول اختفاء خاشقجي ولأن تكون شفافة بشأن نتائج هذا التحقيق". 

وكان أثر الصحفي السعوي قد فقد في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر بعد توجّهه إلى مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول. وفي حين تؤكد خطيبة خاشقجي أنه دخل القنصلية السعودية في إسطنبول ولم يخرج منها، تؤكد الرياض أنه غادرها وبأنها لا تعلم عن مصيره شيئا. وأعلن مسؤولون أتراك السبت أن العناصر الأولى للتحقيق تؤكد أن خاشقجي قتل في القنصلية، الأمر الذي نفته الرياض.

ع.ج.م/أ.ح (أ ب ، رويترز، د ب أ)

  • Kanadische Außenministerin Chrystia Freeland (picture alliance/AP/G. Robins/The Canadian Press)

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  • Saudi-Arabien Außenminister Sigmar Gabriel & Abdel bin Ahmed Al-Jubeir in Dschidda (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

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  • Katar Doha Scheich Tamim bin Hamad Al Thani (picture-alliance/AP Photo/O. Faisal)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

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  • Frankreich Macron Treffen mit Libanons Premier Hariri (picture-alliance/ MAXPPP/ Z. Kamil)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

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  • Iran - Botschaft Saudi-Arabien (Reuters/M. Ghasemi)

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    بين طهران والرياض أكثر من خلاف

    الأزمة السعودية مع إيران وصلت إلى أشدها بعد أن قام محتجون في طهران باقتحام مبنى السفارة السعودية احتجاجاً على قيام المملكة بإعدام الزعيم الشيعي البارز نمر باقر النمر . ويذكر أنه قد تم اضرام النار في أجزاء من مبنى السفارة وتدمير أجزاء أخرى في الهجوم عليها، وهو الأمر الذي أدى إلى القبض على خمسين شخصاً من جانب السلطات الإيرانية، ودفع السعودية مطلع عام 2016 إلى قطع علاقاتها مع إيران.

  • Türkei, Saudi-Arabien, Flaggen

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  • Ägypten Treffen König Salman Abdel al-Sisi (picture-alliance/AA/Egypt Presidency)

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    الخلاف مع مصر تسبب بعقوبة نفطية

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  • Margot Wallstroem 30.10.2014 (Reuters/TT News Agency/Annika AF Klercker)

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