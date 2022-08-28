واشنطن: روسيا تواجه "إخفاقات" مع طائرات مسيرة إيرانية الصنع

قال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته، إن تقدير الولايات المتحدة هو أن روسياتسلمت طائرات مسيرة من طراز مهاجر-6 وسلسلة شاهد خلال عدة أيام من هذا الشهر. وأردف المسؤول قائلا إن هذا قد يكون جزءا من خطة روسية لشراء مئات من هذه الطائرات. واستطرد موضحا "تقديرنا هو أن روسيا تعتزم استخدام هذه الطائرات المسيرة الإيرانية، التي يمكنها شن هجمات جو-سطح وحروب إلكترونية واستهداف في ساحة المعركة في أوكرانيا".

يذكر أن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي قد قال للصحفيين في يوليو/ تموز إن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد أن إيران تستعد لتزويد موسكو بما يصل إلى عدة مئات من الطائرات المسيرة.

مسائية DW: هل تتورط إيران في حرب أوكرانيا؟

وكشفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي عن صور التقطتها الأقمار الصناعية تشير إلى أن مسؤولين من روسيا زاروا مطار كاشان في الثامن من يونيو حزيران والخامس من يوليو تموز لرؤية الطائرات المسيرة الإيرانية. من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الشهر الماضي إن طهران لديها "أنواع مختلفة من التعاون مع روسيا، تشمل قطاع الدفاع".

في سياق متصل سبق للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن قال إن وزارتي الخارجية الإيرانية والروسية تبادلتا مسودات اتفاقية شاملة طويلة الأمد للتعاون بين البلدين. وشدد رئيسي على "الطابع الاستراتيجي لتعاون إيران مع روسيا". وفي 16 تشرين الثاني / نوفمبر2021، قال رئيسي خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الجانب الإيراني مستعد لإبرام اتفاق طويل الأجل بشأن التعاون الشامل مع موسكو. ومن المفترض أن تكون مدة الوثيقة التي سيتم إبرامها، 20 عاما، بحسب وكالة تاس الروسية.

و.ب / ح.ز (رويترز/ د.ب.أ)