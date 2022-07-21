واشنطن توافق على بيع أسلحة لألمانيا بقيمة 8,4 مليار دولار

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع أسلحة إلى ألمانيا بقيمة تصل إلى 8,4 مليار دولار، تشمل مقاتلات إف - 35 وذخيرة، ما يؤكد دور الحليف الألماني "كقوة مهمة في حفظ الاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا".

ومع ذلك ، فإن الموافقة لا تشير إلى أن العقد قد تم توقيعه أو أن المفاوضات قد اكتملت، بحسب ما ذكرت رويترز.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه على الرغم من أن إعلان الخارجية يوم الخميس (28 يوليو/تموز 2022) لم يشر مباشرة إلى الحرب في أوكرانيا، إلا أنه جاء فيه أن "البيع المزمع هذا سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر تحسين الأمن لحليف في الناتو يمثل قوة مهمة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا".

كما جاء في البيان أن الأسلحة ستعزز "القدرات على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية عبر توفير بديل مناسب لأسطول ألمانيا من طائرات تورنيدو الذي سيخرج من الخدمة، دعماً لمهمة المشاركة النووية للناتو، محور الردع في أوروبا".

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ، رويترز)