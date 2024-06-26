واشنطن تواصل ضغوطها على إسرائيل لتجنب حرب مع حزب الله

تواصل الولايات المتحدة ضغوطها على إسرائيل لتجنب حرب كبيرة مع حزب الله اللبناني خوفا من اشعال أزمة جديدة في الشرق الأوسط، فيما حثت كندا رعاياها على مغادرة لبنان.

تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على إسرائيل لتجنب حرب كبرى مع حزب الله اللبناني، إذ يحضّ مسؤولون أمريكيون رفيعون على إيجاد حلّ دبلوماسي تجنّباً لإشعال أزمة جديدة في الشرق الأوسط. وتتبادل القوات الإسرائيلية وحزب الله المدعوم من إيران القصف بشكل شبه يومي، وقال الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي إنه "وافق" على خطط عملياتية لهجوم في لبنان.

وتسعى واشنطن لخفض منسوب التوتر، لكنّ جهودها التي تُبذل في خضمّ خلافات بين إدارتي الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد تفاقم التوترات بين الرجلين. وقال رافائيل كوهين، خبير العلوم السياسية في مؤسسة راند للأبحاث إنّ "هناك قلقاً متزايداً لدى إدارة بايدن من أنّ العنف المتبادل على طول الحدود الإسرائيلية-اللبنانية قد يتصاعد إلى حرب شاملة".

وأوضح أنّ "المخاطر كبيرة لسببين. الأول: ستكون حرباً إسرائيلية-لبنانية جديدة مدمّرة بشدّة لكلا الجانبين، والثاني: تنطوي الحرب بين إسرائيل وحزب الله على خطر أكبر قد يحوّلها إلى حرب إقليمية مقارنة بالحرب الدائرة في غزة إلى الآن". وشدّد كوهين على أنّ حزب الله هو "جوهرة التاج في شبكة وكلاء إيران، لذا فإنّ إيران ستكون أكثر جاهزية للتدخل".

ومنذ بدء التصعيد، قُتل 481 شخصاً في لبنان بينهم 94 مدنياً على الأقلّ و313 مقاتلاً من حزب الله، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

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زيارة غالانت إلى واشنطن

من جهته، أعلن الجانب الإسرائيلي مقتل 15 عسكرياً و11 مدنياً بنيران مصدرها لبنان. ويُجري وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حالياً زيارة إلى واشنطن يسعى خلالها إلى إعادة التأكيد على متانة العلاقات مع أكبر حليف لإسرائيل.

ويستغلّ مسؤولون أمريكيون هذه الزيارة للدفع باتّجاه حلّ دبلوماسي للتوترات المتصاعدة بين إسرائيل وحزب الله. وخلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي في البنتاغون، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنّ "حرباً جديدة بين إسرائيل وحزب الله يمكن بسهولة أن تتحول إلى حرب إقليمية مع عواقب وخيمة على الشرق الأوسط"، مضيفاً أنّ "الدبلوماسية هي أفضل وسيلة لمنع مزيد من التصعيد".

وفي مستهلّ الاجتماع، قال غالانت: "نعمل معاً بشكل وثيق للتوصل إلى اتفاق، لكن علينا أيضًا مناقشة الاستعداد لكلّ السيناريوهات المحتملة".

والإثنين الماضي التقى غالانت طوال ساعتين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي وجّه رسالة مماثلة. وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان إنّ بلينكن "شدّد على أهمية تجنّب مزيد من التصعيد للنزاع والتوصّل إلى حلّ دبلوماسي يتيح للعائلات الإسرائيلية واللبنانية العودة إلى منازلها".

والثلاثاء قال ميلر في تصريح لصحافيين: "نعتقد أنّ الحلّ الدبلوماسي ممكن، ونعتقد أنّ ذلك يصبّ في مصلحة كلّ الأطراف"، لافتاً إلى أنّ غالانت أكّد لبلينكن الإثنين أنّ "هذه هي النتيجة المفضّلة لإسرائيل".

حل الخلافات

وقال غالانت الإثنين إنه يتعين على الولايات المتحدة وإسرائيل "حلّ الخلافات بيننا بسرعة وأن نتكاتف. هكذا نحقّق أهدافنا ونُضعف أعداءنا". لكنّ الضغط الأمريكي لخفض التوتر مع حزب الله قد يؤجّج الخلافات بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والحكومة الإسرائيلية. وفي هذا السياق قال كوهين "أعتقد أنّ السؤال المطروح ليس ما إذا كان هذا الأمر يفاقم التوتر بين بايدن ونتنياهو، بل إلى أيّ مدى".

وأشار إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي وجّه انتقادات علنية إلى الولايات المتّحدة بحديثه عن تأخير في تسليم أسلحة، بينما تصرّ واشنطن على أنّ التأخير يقتصر على شحنة قنابل واحدة تمّ تعليقها، في حين تسود توترات على صلة بالوضع الإنساني في غزة وعدم وجود خطة بشأن "اليوم التالي" للحرب في القطاع.

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وزار عدد من الدبلوماسيين الغربيين لبنان في الأشهر الأخيرة سعياً لخفض منسوب التوتر عبر الحدود، وبينهم خصوصاً المبعوث الأمريكي آموس هوكستين الذي شدّد على أنّ إنهاء النزاع بين حزب الله وإسرائيل دبلوماسياً وبسرعة هو أمر "ملحّ".

لكن وفقاً لكوهين فلا إسرائيل ولا حزب الله يريدان في نهاية المطاف نزاعاً شاملاً نظراً للعواقب المحتملة على كلا الجانبين. غير أنّه قال "لكنّ أياً من الطرفين لا يريد التراجع".

كندا تحث رعاياها على مغادرة لبنان

وبسبب هذه المخاوف المتزايدة قالت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان أمس الثلاثاء إن "سلامة وأمن الكنديين في الداخل والخارج هي أولوية قصوى لكندا". وأضافت أن "الوضع الأمني في لبنان أصبح متقلبا بشكل متزايد ولا يمكن التنبؤ به بسبب العنف المستمر والمتصاعد بين حزب الله وإسرائيل ويمكن أن يتدهور أكثر دون سابق إنذار". وقالت جولي إن "الوقت قد حان للمغادرة بينما تظل الرحلات التجارية متاحة".

يُذكر أن دولاً عديدة تعتبر حزب الله اللبناني أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

ع.غ/ ح.ز/م.س (آ ف ب، رويترز)