واشنطن تنفي موافقتها على سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا

فيما وصل وزير الخارجية الأمريكي بلينكن إلى قطر في جولة مكوكية في المنطقة، انتقد مسؤول أميركي يرافقه تصريحات "متشددة" نسبت الى رئيس الوزراء الإسرائيلي حول استمرار سيطرة إسرائيل على محور "فيلادلفيا".

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء (20 آب/ أغسطس 2024) إنه يتعين إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن الولايات المتحدة ومصر وقطر ستبذل كل ما في وسعها لإقناع حركة حماس بالموافقة على "مقترح سد الفجوات". وذكر بلينكن للصحفيين في الدوحة أنه سمع مباشرة من نتنياهو بأن إسرائيل قبلت مقترح سد الفجوات.

وأضاف الوزير الأمريكي، بعد لقائه بنظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، أنه بمجرد موافقة حماس على الاقتراح الذي قدمته واشنطن لمعالجة الخلافات التي تعيق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، سيتعين أيضا التوصل إلى اتفاق بشأن تفاصيل التنفيذ. وقال بلينكن إن الولايات المتحدة قالت منذ فترة طويلة إنها لا تقبل أي احتلال إسرائيلي طويل الأمد لغزة.

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

هذا ونفت الولايات المتحدة تقريرا نقل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إنه ربما أقنع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بضرورة بقاء قوات إسرائيلية على شريط حدودي بين غزة ومصر.

وكتب صحفي من موقع أكسيوس على منصة إكس أن نتنياهو قال أمام حشد إن إسرائيل لن تسحب قواتها من محور فيلادلفيا (صلاح الدين) بين غزة ومصر لما له من أهمية عسكرية استراتيجية، وأخبر بلينكن بذلك خلال اجتماع في إسرائيل أمس الاثنين. ونقل الصحفي عن نتنياهو قوله إنه ربما تمكن من إقناع بلينكن بهذا الأمر.

وقال مسؤول أمريكي كبير يرافق وزير الخارجية أنتوني بلينكن في جولته بالشرق الأوسط، طالبا عدم كشف هويته، إن "تصريحات متشددة مماثلة ليست بناءة للتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار"، في إشارة إلى تصريحات نسبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حول استمرار سيطرة إسرائيل على محور "فيلادلفيا" بين قطاع غزة ومصر.

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وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن تصريحات كهذه تشكّل بالتأكيد خطرا على "إمكان المضي قدما في المحادثات (متى) اتّفق الطرفان على مقترح انتقالي". وقال المسؤول إن بلينكن متمسّك بما صرّح به الإثنين في تل أبيب بشأن موافقة نتانياهو على "خطة تسوية" أميركية لسد الفجوات في ما يتّصل بالمقترح الذي أعلنه بايدن في 31 أيار/مايو والمتعلق بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال المسؤول الأميركي "اطّلعنا على تعليقات رئيس الوزراء، خصوصا بشأن بعض هذه البنود. لن نتفاوض علنا". وشدّد على أن تسوية مسائل "تقنية" كهذه تحتاج إلى مزيد من النقاشات. ولفت إلى أن بلينكن والولايات المتحدة "على قناعة بوجوب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار". وأضاف "ستجرى محادثات إضافية بشأن التفاصيل التقنية، والكثير منها بالطبع يتم تداوله في الإعلام، وهذا الأمر بالتأكيد غير مفيد للعملية".

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة تتوقع إحراز الجهود الدبلوماسية تقدما هذا الأسبوع على صعيد توصل إسرائيل وحماس لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار. وتوقّع أن "تستمر هذه العملية في هذا الأسبوع"، بدون تأكيد أي اجتماع رسمي مرتقب هذا الأسبوع يشمل إسرائيل وحماس.

ولدى عرض خطة التسوية في الدوحة الأسبوع الماضي، قال البيت الأبيض الأسبوع الماضي إنه يتوقّع استئناف المحادثات في القاهرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ووصل بلينكن إلى الدوحة ليل الثلاثاء لإجراء محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد اجتماعات عقدها في مصر وإسرائيل.

ف.ي/ع.ش (د ب ا، رويترز، ا ف ب)