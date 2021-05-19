واشنطن "تندد بشدة" بتعليقات أردوغان وتعتبرها "معادية للسامية"

قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تندد بشدة بتصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الآونة الأخيرة بشأن الشعب اليهودي، باعتبارها تعليقات معادية للسامية.

وأضاف برايس في بيان "نحث الرئيس أردوغان والزعماء الأتراك الآخرين على الامتناع عن التصريحات النارية التي يمكن أن تحرض على مزيد من العنف".

وقال المتحدث أيضاً: "اللغة المناهضة للسامية لا محل لها في أي مكان". ولم يحدد برايس أي تصريحات أردوغان التي اعتبرتها الولايات المتحدة مناهضة للسامية. ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب للتوضيح.

وانتقد الرئيس التركي إسرائيل بسبب ضرباتها الجوية على قطاع غزة، ووصفها بأنها "دولة إرهابية" بعد أن أطلقت الشرطة الإسرائيلية الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية على فلسطينيين رشقوها بالحجارة عند المسجد الأقصى في القدس.

كما ندّد أردوغان، بعد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين، بإسرائيل وحلفائها على خلفية العنف الذي اندلع الأسبوع الماضي. وقال إن النمسا، في دعمها لإسرائيل، كانت "تحاول التكفير عن الهولوكوست" من خلال "جعل المسلمين يدفعون الثمن" مقابل ذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

ع.ا/ ع.غ ( رويترز، د ب أ)