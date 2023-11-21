واشنطن تقول إنها تدرس إعادة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"

قالت الولايات المتحدة الثلاثاء (21 نوفمبر/تشرين ثاني 2023) إنها تدرس احتمال تصنيف الحوثيين اليمنيين مجددا "منظمة إرهابية"، وذلك عقب احتجازهم سفينة شحن في البحر الأحمر.

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين "في ضوء هجمات الحوثيين الأخيرة على مدنيين ومع قرصنة سفينة في المياه الدولية، بدأنا مراجعة التصنيفات الإرهابية المحتملة وسندرس خيارات أخرى مع حلفائنا وشركائنا أيضا".

ودعا كيربي المتمردين اليمنيين المرتبطين بإيران إلى الإفراج "فورا وبدون قيد أو شرط" عن سفينة الشحن التي احتجزوها الأحد في البحر الأحمر وطاقمها المكوّن من 25 فرداً.

وشطبت الولايات المتحدة في شباط/فبراير 2021 الحوثيين من قائمتها "للمنظمات الإرهابية".

ورأت واشنطن حينها أن هذا التصنيف يعقد الاستجابة لأزمة إنسانية خطيرة جداً في اليمن، حيث تدور حرب بينما يسيطر الحوثيون على جزء من البلاد.

وتدير شركة يابانية السفينة "جلاكسيليدر" التي ترفع علم جزر بهاماس، وتعود إلى شركة بريطانية قالت تقارير إعلامية إنها مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي أبراهام رامي أونغار.

من جانبها نددت بريطانيا "باستيلاء الحوثيين بشكل غير قانوني على السفينة جالاكسي ليدر في البحر الأحمر، وندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السفينة وطاقمها"، وفق متحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية اليوم الثلاثاء.

ع.أ.ج/ ع ج م (أ ف ب، رويترز)