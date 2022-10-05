واشنطن تقرر سحب مزيد من النفط من احتياطيها الاستراتيجي

قررت الولايات المتحدة سحب 15 مليون برميل إضافي من النفط من احتياطيها الاستراتيجي في محاولة لخفض أسعار الذهب الأسود، بينما لا يستبعد الرئيس جو بايدن استخدام المزيد من هذا الاحتياطي، كما ذكر مسؤول أميركي. وسيعلن بايدن هذا القرار في خطاب الأربعاء كما قال المسؤول نفسه الذي طلب عدم كشف هويته، مشيرا إلى أن الرئيس "سيوضح أن الإدارة مستعدة لإجراء مبيعات إضافية كبيرة هذا الشتاء إذا كانت هناك حاجة إليها بسبب الإجراءات الروسية أو غيرها التي تعطل الأسواق العالمية".

وتشكل هذه الكمّية التي سيتمّ ضخّها في السوق في كانون الأول/ ديسمبر، الشريحة الأخيرة من برنامج أعلن عنه الرئيس الأميركي في الربيع ويقضي بالإفراج عن 180 مليون برميل لمواجهة ارتفاعأسعار النفطالمرتبط بالغزو الروسي لأوكرانيا. وقال المسؤول الأميركي الكبير لصحافيين إنّ "الرئيس أصدر تعليماته لوزارة الطاقة بالاستعداد لبيع المزيد (من نفط الاحتياطي الاستراتيجي) هذا الشتاء إذا اقتضى الأمر ذلك، سواء بسبب روسيا أو بسبب أنشطة أخرى يمكن أن تثير اضطراباً في السوق".

اضطراب أسواق الطاقة

وفُرضت على روسيا أكبر مصدر للطاقة، عقوبات أميركية وأوروبية بعيد غزوها لأوكرانيا في شباط / فبراير، مما تسبب في اضطرابات في الأسواق. وهدد الكرملين باستخدام تأثيره على إمدادات الطاقة كسلاح اقتصادي ضد الغرب الذي يدعم أوكرانيا لصد الغزو. ويرى بايدن أن هناك مخاوف خطيرة على المستوى المحلي، إذ بلغ متوسط أسعار البنزين أكثر من خمسة دولارات للغالون مما تسبب في غضب في البلاد. ويبقى التضخم العامل الأكبر الذي يركز عليه الجمهوريون لهزيمة الديموقراطيين في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وردّاً على سؤال بشأن إمكانية الحدّ من صادرات النفط الأميركي أو تعليق هذه الصادرات مؤقتاً، أوضح المسؤول نفسه أنّ إدارة بايدن "تبقي جميع الأدوات على الطاولة، كل ما يمكن أن يساعد في تأمين إمدادات" السوق الأميركية. وأكد المسؤول الكبير أن الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لم يتم استخدامه بطريقة غير مسؤولة. وأوضح أنّ الرئيس بايدن يعتزم في الوقت نفسه وضع آلية من شأنها أن تعيد بناء هذا الاحتياطي على المدى الطويل، مشيرا إلى أنّ الحكومة الأميركية ستبدأ بإعادة شراء النفط عندما ينخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما بين 67 دولاراً و72 دولاراً للبرميل. ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يبذل بايدن قصارى جهده لخفض أسعار المحروقات في الولايات المتّحدة، لما قد يكون لهذا الأمر من انعكاس سلبي على شعبيته ونتائج مرشّحي حزبه الديموقراطي في الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل.

هل تتحمل أسواق النفط العالمية أزمة جديدة؟ حظر عربي بعد يوم من بداية حرب "الستة أيام"، قررت مجموع من الدول العربية المصدرة للنفط حظر المادة الثمينة على الداعمين لإسرائيل عسكريا. البعض حدد تاريخ الحظر في 6 يونيو/ حزيران 1967. قرار الحظر لم ينجح في التأثير على كمية النفط المتاحة على الأقل بالنسبة لجزء من البلدان، كأمريكا. وتجدر الإشارة إلى أن دول عربية لم تلتزم بالحظر ولا بتحديد شحنات النفط التي تصدرها لهذه البلدان رغم موافقتها على القرار في البداية.

هل تتحمل أسواق النفط العالمية أزمة جديدة؟ أزمة النفط الأولى كانت صدمة أكثر من أزمة النفط الأولى، كما يٌطلق عليها. في عام 1973، قررت دول عربية تنطوي تحت منظمة "أوبك" تخفيض إنتاج النفط، وفرضت حظرا على بعض شحنات النفط الخام المتجهة إلى دول كأمريكا وهولندا، للتأثير على إسرائيل. هذه القرارات ساهمت في ارتفاع أسعار النفط بشكل لم يكن منتظراً. واستمرت الأزمة لغاية 1986، كما يشير البعض. ولكن من هي "أوبك"؟

هل تتحمل أسواق النفط العالمية أزمة جديدة؟ منظمة عربية بطابع دولي "أوبك"، هي اختصار لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط. منظمة عربية إقليمية بطابع دولي، تم تأسيسها بموجب اتفاقية وٌقعت في لبنان، بتاريخ 1968. وتمت في البداية بين السعودية والكويت وليبيا، كما تم الاتفاق على الكويت كمقر رئيسي لها. فيما بعد التحقت الجزائر والإمارات والبحرين للمنظمة، مصر تونس والعراق وسوريا. وتهدف المنظم إلى التعاون بين الدول الأطراف في استخراج النفط وتوحيد الجهود في هذا المجال.

هل تتحمل أسواق النفط العالمية أزمة جديدة؟ ارتفاع في الأسعار ارتبطت هذه الأزمة بالثورة الإيرانية. أزمة النفط الثانية في عام 1979، كانت نتيجة لارتفاع الأسعار بعد انخفاض انتاج النفط بإيران. انسحاب عشرات آلاف العمال، وقيام إضرابات واحتجاجات في البلد، فضلا عن خروج شاه إيران وزوجته من بلد، قلص انتاج البترول بملايين البراميل. وبالرغم من محاولات أعضاء "أوبك" بزيادة الانتاج، إلا أن ذلك لم يمنع من ارتفاع الأسعار.

هل تتحمل أسواق النفط العالمية أزمة جديدة؟ نكسة الثمانينات عقب الغزو العراقي للإيران، وفي عام 1980 تحديدا، توقف إنتاج النفط في إيران بشكل كبير، كما تقلص إنتاج العراق للنفط بشدة أيضا. وفي عام 1982، شهدت أسواق النفط تنافساً شرساً بين الدول المنتجة، مما ساهم في خفض الأسعار بسبب انخفاض الطلب والإفراط في الإنتاج. الأمور تطورت كثيرا خلال السنوات المقبلة وفي 1986، شهد العالم حرب أسعار طاحنة بين الدول المنتجة ومنافسة في زيادة الإنتاج علاوة على انخفاض الأسعار.

هل تتحمل أسواق النفط العالمية أزمة جديدة؟ أزمة قصيرة الأمد تعتبر الأزمة الثالثة في تاريخ الأزمات بالعالم العربي. كان تأثيرها سلبيا رغم استمرارها لتسعة أشهر لا أكثر. أدت أزمة 1990 إلى ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى وبقيت كذلك إلى غاية1997. وفي هذا العام ظهرت الأزمة الأسيوية، وهي ماجعلت أوبك تجتمع في إندونيسيا وتقرر رفع إنتاجها لتنخفض الأسعار، وترتفع من جديد في 1999.

هل تتحمل أسواق النفط العالمية أزمة جديدة؟ مضاربات على الأسعار كان للأزمة المالية 2008 دور كبير في رفع اسعار النفط، حيث وصل البرميل إلى 147 دولارا، وهو أعلى مستوى له في التاريخ. إلا أن الأسعار انهارت في النصف الثاني من نفس العام بسبب الأزمة المالية العالمية التي نشأت نتيجة سقوط المصارف الأميركية الكبرى وانهيار شركات الرهن العقاري، ولم تستعد عافيتها إلا بعد اجتماع أعضاء "أوبك" في وهران بالجزائر، حيث استعادت الأسعار عافيتها.

هل تتحمل أسواق النفط العالمية أزمة جديدة؟ انهيار جديد عام 2014، انخفض سعر برميل النفط في أسواق العالم بنسبة 55 بالمائة في أقل من سبعة أشهر. وقد عرف النصف الثاني من عام 2014 انهيارا في أسعار النفط أفقدها نحو 45% من قيمتها. ويرجع البعض أسباب هذا إلى ضعف الطلب العالمي وزيادة الإنتاج، علاوة على طفرة النفط الصخري في أمريكا. واختلفت حينها التأثيرات بين الدول المنتجة والمستهلكة.

هل تتحمل أسواق النفط العالمية أزمة جديدة؟ قلق مستمر تعرف أسعار النفط ارتفاعا وانخفاضا دائمين، لكن الزياد عن الحد يساهم في ظهور أزمات جديدة. وإذا كانت أزمات النفط تساهم في قلب موازين السياسات فإن هذه الأخيرة أيضا تؤثر على أسعار النفط، لهذا يرجح البعض ظهور أزمة نفطية جديدة خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الإيراني روحاني، وردات الفعل الدولية التي لاحقتها. فهل يمكن أن يعرف النفط نكسة جديدة؟. إعداد: مريم مرغيش. الكاتب: مريم مرغيش



ارتفاع الأسعار وسط تراجع المخزونات

في سياق متصل، سجلت أسعار النفط ارتفاعا اليوم (الأربعاء 19 أكتوبر/ تشرين الأوبل 2022) وسط قدر كبير من الحذر، إذ قوبلت العوامل التي تضغط باتجاه الصعود مثل انخفاض مخزونات الخام الأمريكية ونقص المعروض في السوق بشكل عام بعوامل تضغط في الاتجاه المقابل كالغموض بشأن نمو الطلب من الصين وانخفاض أسعار الغاز. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسوية ديسمبر كانون الأول 60 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 90.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 0913 بتوقيت جرينتش. وهبط الخام في وقت سابق من الجلسة إلى 89.32 دولار. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر تشرين الثاني، الذي ينتهي أجله الخميس، إلى 83.59 دولار للبرميل بمقدار 77 سنتا تعادل 0.9 بالمئة. أما عقد ديسمبر كانون الأول فسجل 82.73 دولار بزيادة 66 سنتا أو 0.8 بالمئة.

وتلقت الأسعار دعما من الحظر المنتظر من الاتحاد الأوروبي على الخام والمنتجات النفطية الروسية وخفض الإنتاج الذي قررته مجموعة أوبك+، المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين بينهم روسيا، البالغ مليوني برميل يوميا.وفي الولايات المتحدة، نقلت مصادر في السوق عن بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت نحو 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر تشرين الأول. وتراجعت مخزونات البنزين نحو 2.2 مليون برميل في حين هبطت مخزونات نواتج التقطير 1.1 مليون برميل.

واشنطن: قرار أوبك بلس جاء في "أسوأ" توقيت

قالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى إن قرار تكتل أوبك بلس بخفض إنتاج النفط جاء في "أسوأ توقيت ممكن"، مشيرة إلى أنه سوف يفاقم الضغوط التضخمية في العالم. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن ليف قالت للصحفيين في الكويت اليوم الأربعاء "التأثير واسع النطاق". وأضافت "نحن بالكاد، جميعا، نخرج من التداعيات الاقتصادية للجائحة على مستوى العالم، كما أن التأثيرات الخارجة عن إرادتنا، التداعيات الاقتصادية لحرب بوتين فاقمت من معاناة الاقتصاديات". وأوضحت "لذلك فإن زيادة الضغوط التضخمية من الطاقة هو ببساطة أسوأ توقيت ممكن للقيام بذلك".

التضخم: الضغط على الطبقة الفقيرة آخذ في الازدياد

وكانت منظمة الدولة المصدرة للبترول وشركاؤها، والتي تضم 23 دولة بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا، قررت في الخامس من تشرين الأول / أكتوبر الجاري خفض أهداف الانتاج من الشهر المقبل بواقع مليوني برميل يوميا. وأثار هذا القرار أزمة في العلاقات بين أمريكا والسعودية، حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هذه الخطوة ناجمة عن سوء تقدير، مضيفا أنه سوف تكون هناك "تداعيات" بالنسبة للسعودية. وقالت ليف إن بايدن سوف يتبنى توجها "منهجيا" تجاه المملكة العربية السعودية، وهي واحدة من أهم وأقدم الحلفاء لأمريكا في الشرق الأوسط. وأضافت لم يشر أي شخص للتصعيد".

ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب / د.ب.أ)