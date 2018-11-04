 واشنطن تفرض عقوبات على شركات ″تدر عشرات المليارات على إيران″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.06.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

واشنطن تفرض عقوبات على شركات "تدر عشرات المليارات على إيران"

في إطار حزمة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران أدرجت واشنطن في القائمة السوداء أربع شركات إيرانية وكذلك وكلاء مبيعات. وتجمد العقوبات أي أصول أمريكية لهذه الشركات وتحظر على الأمريكيين التعامل معها بشكل عام.

أربع شركات إيرانية للصلب والألومنيوم والحديد في القائمة السوداء الأمريكية وكذلك وكلاء مبيعات لأكبر مصنع للصلب بالبلاد

أربع شركات إيرانية للصلب والألومنيوم والحديد في القائمة السوداء الأمريكية وكذلك وكلاء مبيعات لأكبر مصنع للصلب بالبلاد

 أدرجت الولايات المتحدة اليوم الخميس (25 يونيو/حزيران) أربع شركات إيرانية للصلب والألومنيوم والحديدفي القائمة السوداءوكذلك وكلاء مبيعات لأكبر مصنع للصلب بالبلاد قالت إنهم يدرون عشرات الملايين من الدولارات لصناعة المعادن بالجمهورية الإسلامية.

مختارات

يدخل "قانون قيصر" حيز التنفيذ ليشكل أحدث الإجراءات الأمريكية ضد النظام السوري المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة خلال سنوات الحرب التسع. فهل يحقق القانون أهدافه؟ وما هو تأثيره على الشعب وتداعياته على الدول الحليفة والمجاورة؟ (17.06.2020)

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب يتجاوز ثماني مرات الحدّ المسموح به، فيما غرد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف متحدياً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعودة إلى الاتفاق النووي. (05.06.2020)

عقوبات أمريكية على النظام المصرفي الإيراني وصفها ترامب بأنها الأقسى من نوعها تجاه أي دولة. لكن هناك خشية من أن تؤثر هذه العقوبات على قدرة الدولة الإيرانية في الوفاء بالتزاماتها من السلع الأساسية التي تمس المواطن. (20.09.2019)

وقالت وزارة الخزانة في بيان إنها فرضت عقوبات على شركة تارا ستيل تريدينج المحدودة، وهي فرع مقره في ألمانيا يتبع شركة مباركة للصلب، وثلاثة وكلاء مبيعات بالإمارات تملك شركة الصلب حصة أغلبية لديهم، وشركة "ميتيل ستيل" التي تتخذ من إيران مقرا لها.

وأضافت وزارة الخزانة أن وكلاء المبيعات "جمعوا عشرات الملايين من الدولارات سنويا حصيلة بيع منتجات شركة حديد مباركة في الخارج، مما يسهم بنصيب وافر في المليارات التي تدرها عموما قطاعات الصلب والألومنيوم والنحاس والحديد في إيران".

وقالت وزارة الخزانة إن شركة مباركة هي أكبر منتج للصلب المسطح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتسهم بنحو واحد في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإيراني.كما ضمت عقوبات اليوم الخميس ثلاثة من كبار منتجي الألومنيوم والصلب والحديد في إيران لإسهامها بمليارات الدولارات في مبيعات وصادرات المعادن الإيرانية.
وتجمد العقوبات أي أصول أمريكية لهذه الشركات وتحظر على الأمريكيين التعامل معها بشكل عام.وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في البيان إن "النظام الإيراني يواصل استغلال أرباح شركات صناعة المعادن ووكلاء المبيعات الأجانب في تمويل السلوك المزعزع للاستقرار في أنحاء العالم".

ع.ج.م/ع.ش (رويترز)

مشاهدة الفيديو 27:24

ملف البرنامج النووي الإيراني.. هل يعود إلى المربع الأول؟

مختارات

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

لعبة القط والفأر مع الغرب. بداية البرنامج النووي الإيراني في نهاية خمسينات القرن الماضي كانت واعدة. ثم جاءت القطيعة مع وصول الخميني للحكم لتتوالى فصول الترغيب والترهيب: اتفاق عام 2015، ثم انسحاب أمريكي وعقوبات قاسية. (09.05.2018)  

مواضيع ذات صلة

USA Donald Trump zum Atomdeal mit Iran

المختصر المفيد حول العقوبات الأمريكية على إيران 04.11.2018

في صراعها مع إيران تبدأ واشنطن المرحلة التالية من التصعيد في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبرالحالي. وتستهدف العقوبات الجديدة قطاع تصدير النفط والقطاع المالي. هذا في حين تواجه أوروبا صعوبة في اتخاذ إجراءات مضادة.

Symbolbild Kündigung Atomabkommen mit Iran durch USA

عقوبات أمريكية جديدة وتساؤلات بشأن سياسة ترامب تجاه طهران 05.08.2018

أدى الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الايراني وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران إلى تضرر الكثير من الشركات الأوروبية التي كانت سارعت إلى العمل في إيران، فما هو حجم الأضرار وما هي معالم سياسة ترامب تجاه طهران؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  