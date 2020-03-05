واشنطن تعرقل إعلانا يدعم الاتفاق الروسي التركي حول إدلب

عرقلت الولايات المتحدة الجمعة (السادس من آذار/ مارس 2020) تبني مجلس الأمن الدولي إعلاناً يدعم الاتفاق الروسي التركي لوقف اطلاق النار في محافظة إدلب السورية، بناء على طلب روسيا، حسبما ذكر دبلوماسيون بعد اجتماع مغلق.
وأفاد الدبلوماسيون من دون الكشف عن أسمائهم أنه عندما طلب السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا من شركائه الـ14 في مجلس الأمن تبني إعلان مشترك بشأن الاتفاق الروسي التركي، قالت واشنطن "إنه أمر سابق لأوانه".
لماذا ترفض واشنطن وحلفاؤها؟
وربطت روسيا الأمر برغبة الولايات المتحدة جعل مجلس الأمن يتبنى بسرعة قراراً لا تزال تجري مفاوضات بشأنه، يؤيد الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن وحركة طالبان في 29 شباط/ فبراير بشأن أفغانستان. وألمح الروس بوضوح إلى أنهم سيعارضونه، وفق المصادر نفسها.
وقال السفير الروسي بعد الاجتماع أمام صحافيين إن "دولا عدة رحّبت" باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه روسيا وتركيا الخميس. وأضاف "كنا نريد إعلاناً لكن بسبب موقف أحد الوفود، لم يكن ذلك ممكناً".
من جهتها، صرّحت السفيرة البريطانية كارن بيرس أن "هناك الكثير من الأسئلة حول طريقة تطبيق الاتفاق فعلياً ومن الجهة التي ستتحكم به". وتابعت "من سيسطر على ما سيحدث في غرب حلب والأمر الأهم هل الحكومة السورية صادقت رسمياً" على الاتفاق الروسي التركي و"هل ستطبّق ترتيبات وقف إطلاق النار؟".
وقال نظيرها الألماني كريستوف هويسغن "نحن قلقون إزاء ملايين الأشخاص الذين يعانون هناكونريد أن نرى وقف إطلاق النار هذا يصل إلى مناطق آمنة يمكن للناس أن يعودوا إليها ويعيشوا فيها". وأضاف "سنرى ما إذا كان ذلك سيطبق".
نقاط خمس للنص الروسي
واقترحت دول أوروبية تعديلات على النص الروسي، غير أنّ روسيا رفضت الدخول في مفاوضات طويلة، وفق ما قال دبلوماسيون.
ويتضمن النص الروسي الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه، خمس نقاط، تبدأ بالتأكيد مجدداً على "سلامة أراضي" سوريا، كما يشير إلى أنّ أعضاء مجلس الأمن "يرحبون" بنتائج القمة الروسية التركية التي انعقدت الخميس.
ومن دون التطرق الى الأزمة الإنسانية، يقرّ النص الروسي بأنّه "لا يمكن حصول حل عسكري للنزاع" ويدعو "كل الأطراف المعنية إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار"، فضلاً عن التشديد على أنّ الحل للنزاع السوري يمر بمسار سياسي يقوده السوريون برعاية الأمم المتحدة.
وتقدّر الأمم المتحدة عدد سكان منطقة إدلب (غرب) بحوالى ثلاثة ملايين شخص، بينهم مليون طفل. ومنذ مطلع كانون الأول/ديسمبر، نزح داخل المحافظة حوالى مليون شخص جراء المعارك.
ص.ش/ف.ي (أ ف ب)
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قتلى بين الطرفين
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مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب
إسقاط طائرة هليكوبتر تعود للجيش السوري الحكومي
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مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب
تعزيز تركي
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مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب
النزوح الأكبر
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مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب
وضع مأساوي!
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مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب
"على الناتو التدخل"
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مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب
البيت الأبيض: لا تدخل عسكري في إدلب
جاء الموقف الأمريكي تجاه الأزمة في إدلب عن طريق مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، والذي أكد عدم وجود نية للتدخل العسكري في المحافظة، بينما ذكرت مصادر أمريكية أخرى أن واشنطن تفكر في دعم العسكريين الأتراك عبر تقديم معلومات استخباراتية ومعدات عسكرية، مؤكدة وقوفها إلى جانب تركيا.
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مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب
موسكو في كفة الميزان الأخرى
اعتبر دبلوماسيون روس أنّ الأحداث في إدلب تؤثر سلباً على العلاقات الروسية التركية، فيما ذكر الكرملين في عدة مناسبات سياسية أنه لا يمكن لموسكو الوقوف مكتوفة الأيدي أمام هجمات المسلحين ضد النظام السوري. إعداد مرام سالم