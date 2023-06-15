 واشنطن تطلب من الحلفاء تسليم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.06.2023

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واشنطن تطلب من الحلفاء تسليم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا

دعا وزير الدفاع الأمريكي وزراء دفاع "مجموعة الاتصال" التي تقودها بلاده لتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، فيما رحب أمين عام حلف الناتو بقرار العديد من دول الحلف بشأن توفير التدريب للطيارين الأوكرانيين.

من اليسار: الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ ، ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي ، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ، ووزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في اجتماع لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية (15/06/2023)

رحب أمين عام الناتو بقرار العديد من الدول الأعضاء في الحلف بشأن توفير التدريب للطيارين الأوكرانيين.

دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حلفاء أوكرانيا اليوم الخميس (15 يونيو/حزيران 2023) إلى بذل الجهود لتدبير مزيد من الأسلحة والذخيرة لها لمحاربة الغزو الروسي، لا سيما فيما يتعلق بالدفاعات الجوية.

مختارات

قال الجيش الأوكراني إنه يواصل التقدم على أصعدة مختلفة في دونيستك فيما أكد الرئيس الروسي أن الجيش الأوكراني تكبد خسائر ضخمة وذلك وسط قلق متصاعد من زيادة المخاطر المحيطة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية.

بوتين يزعم خسارة أوكرانيا أكثر من ربع المركبات العسكرية الغربية، فيما قالت كييف إن قواتها تحرز تقدّما. وألمانيا تؤكد أنها ستواصل تزويد أوكرانيا بالدبابات الموعودة، ولكنها لن تتمكن من استبدال "كل دبابة تتوقف عن العمل".

وشدد أوستن، في كلمة أمام اجتماع لوزراء دفاع "مجموعة الاتصال" التي تقودها الولايات المتحدة والمؤلفة من نحو 50 دولة تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، على أن كييف بحاجة لدعم على المديين القصير والطويل لأن الحرب "ماراثون وليست مجرد عدو سريع".

وأشار، في الاجتماع المنعقد بمقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، إلى أن المجموعة قدمت بالفعل أنظمة باتريوت وإيريس-تي وناسامز للدفاع الجوي لحماية أوكرانيا من الهجمات الصاروخية الروسية، لكنه أوضح أن أوكرانيا بحاجة للمزيد.

وقال أوستن في افتتاح الاجتماع "أطلب من أعضاء مجموعة الاتصال هذه مواصلة البحث بعمق لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي والذخيرة التي تحتاجها بشكل عاجل لحماية مواطنيها". وأضاف "سنواصل كذلك تعديل مساعداتنا لمواجهة الظروف المتغيرة على الأرض تبعا للاحتياجات المتغيرة للقوات الأوكرانية".

توقعات بـ "تعهدات جديدة" لإمداد كييف بالسلاح

من جانبه، قال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الاطلسي (الناتو)، إنه يتوقع "العديد من التعهدات الجديدة" بشأن نقل أسلحة وذخيرة إلى أوكرانيا. 

وقال ستولتنبرغ، قبيل عقد اجتماع "مجموعة الاتصال الدفاعية  الخاصة بأوكرانيا "، إنه بينما تحتاج أوكرانيا إلى أنواع مختلفة من الدعم، ينصب تركيز الاجتماع على الحفاظ على أنظمة الأسلحة التي تم توفيرها بالفعل، "مما يعني أن لديهم الذخيرة وقطع الغيار والصيانة والقدرة على الإصلاح".

أوكرانيا تعلن إنجازات أولى للهجوم المضاد وروسيا تنفي

كما رحب أمين عام الناتو بقرار العديد من الدول الأعضاء في الحلف بشأن توفير التدريب للطيارين الأوكرانيين. وقال إن "هذا مهم وسيمكننا أيضاً، في مرحلة لاحقة، من اتخاذ قرارات بشأن تسليم طائرات مقاتلة من الجيل الرابع، مثل طائرات /إف /16 على سبيل المثال".

وهذا الاجتماع هو الثالث عشر لمجموعة الاتصال التي شكلتها واشنطن العام الماضي لتنسيق المساعدات الغربية لكييف.

ويشارك في الاجتماع وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف، ومن المتوقع أن يطلع نظرائه على الهجوم الأوكراني المضاد الذي شنته كييف هذا الشهر لاستعادة مزيد من الأراضي من القوات الروسية. ويُتوقع أن يستخدم الهجوم مئات الدبابات والعربات المدرعة التي قدمها الغرب.

ويأتي الاجتماع في وقت ينخرط فيه أعضاء حلف شمال الأطلسي في مناقشات مكثفة بخصوص دعم أوكرانيا والجهود المشتركة لتخزين الأسلحة والذخيرة ورغبة كييف في الانضمام للحلف والخطط طويلة الأجل لضمان أمن البلاد بعد انتهاء الحرب.

اجتماع مرتقب لحلف شمال الأطلسي

ويعقد وزارء دفاع حلف شمال ألاطلس أجتماعا اليوم في بروكسل، وهذا الحدث هو آخر اجتماع رفيع المستوى قبل القمة السنوية المقررة للحلف في فيلنيوس في تموز/يوليو حيث ستكون علاقة الحلف مع أوكرانيا والإنفاق الدفاعي على رأس جدول الأعمال. وتجري مناقشة زيادة محتملة في تعهدات الإنفاق الدفاعي من قبل الأعضاء من 2% حالياً من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 2,5%.

وسيجتمع وزراء الحلف أيضا مع كبار مسؤولي شركات الصناعات الدفاعية لحثهم على زيادة الطاقة الإنتاجية حتى تتمكن دول الحلف من توفير مزيد من الذخيرة لأوكرانيا وإعادة ملء مخزوناتها الخاصة، التي استنفدت بشدة بسبب التبرعات المقدمة إلى كييف.

ويطغى على الاجتماع استمرار تركيا في منع انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي. وتأمل السويد في أن تصبح عضواً في التحالف الدفاعي بحلول قمته في فيلنيوس، وهو أمر أصبح مستبعدا بشكل متزايد حيث يتعين على جميع الدول الأعضاء الموافقة على قبول عضو جديد.

ع.ح./ع.ج.م.(رويترز ، د ب أ)

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    اتخذ الغرب، خصوصاً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مسار فرض عقوبات على روسيا، سواء في استيراد البضائع والطاقة منها أو تصدير التكنولوجيا إليها أو مصادرة أموال رجال أعمال مرتبطين بالكرملين. وفي قمة مجموعة السبع في قصر إلماو في بافاريا الألمانية (يونيو/حزيران 2022)، اتخذت المجموعة، التي تضم ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وإيطاليا واليابان وبريطانيا، قرارات بتوسيع العقوبات على روسيا.

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    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    مساعدات عسكرية مكنت أوكرانيا من الصمود

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  • جثث عثر عليها في مقبرة جماعية في بوتشا الأوكرانية

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  • مصنع آزوفستال في ماريوبول بأوكرانيا

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    حصار ماريوبول وسقوط آزوفستال

    في 21 أبريل/نيسان 2022، أعلن الكرملين دخول ماريوبول، الميناء الاستراتيجي على بحر آزوف. سمحت السيطرة على ماريوبول لروسيا بضمان التواصل بين قواتها من القرم والمناطق الانفصالية في دونباس. لكن حوالي ألفي مقاتل أوكراني واصلوا القتال متحصنين في متاهة مصنع آزوفستال تحت الأرض مع ألف مدني. قاوم المقاتلون حتى آخر طلقة. وقالت كييف إن 90% من ماريوبول دُمرت وقُتل فيها ما لا يقل عن 20 ألف شخص.

  • لقطة من منطقة خرسون والقوات الأوكرانية داخلها في أكتوبر 2022

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    يوم تاريخي في خيرسون

    في بداية سبتمبر/أيلول 2022، أعلن الجيش الأوكراني هجوماً مضاداً في الجنوب، لكنه حقق اختراقًاً خاطفًاً للخطوط الروسية في الشمال الشرقي وأرغم الجيش الروسي على الانسحاب من منطقة خاركيف. في أكتوبر/ تشرين الأول، بدأت موسكو بإجلاء السكان وإدارة الاحتلال من خيرسون. وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني بعد يومين من انسحاب القوات الروسية، استعادت كييف السيطرة على المدينة في "يوم تاريخي" كما وصفه الرئيس زيلينسكي.

  • احتجاج ضد بوتين وتضامن مع أوكرانيا في كاليفورنيا (24/2/2022)

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    مذكرة توقيف بحق بوتين وروسيا ترد

    في مارس/ أذار 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني. وقالت كييف إنه تم ترحيل أكثر من 16 ألف طفل أوكراني إلى روسيا. وأصدرت المحكمة أيضاً مذكرة مماثلة بحق مفوضة حقوق الأطفال في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا. وفي مايو/ أيار ردت روسيا بإصدار مذكرة توقيف بحق المدعي العام للمحكمة كريم أحمد خان، وهو بريطاني الجنسية.

  • الرئيس الأوكراني زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي بايدن في قمة السبع في هيروشيما باليابان (21/5/2023)

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    الاستعداد لهجوم مضاد

    في مواجهة طلبات زيلينسكي المتكررة وبعد فترة من المماطلة، قرر الأمريكيون والأوروبيون إرسال عشرات الدبابات الثقيلة من أجل تحسين قدرة الجيش الأوكراني على صد الهجمات. وفي 19 أبريل/ نيسان 2023، أعلنت كييف تلقيها أول منظومة دفاع جوي أمريكية من طراز باتريوت. في نهاية الشهر نفسه، أعلنت أوكرانيا أنها ستكون مستعدة قريباً لشن هجوم مضاد بهدف تحرير نحو 20% من أراضيها المحتلة، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

  • جنود أوكرانيون يدافعون عن باخموت 29 مارس/ آذار 2023

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    قتال طيلة شهور في باخموت

    في يناير/ كانون الثاني 2023، عاد الجيش الروسي إلى شن هجمات لا سيما في دونباس، بدعم من مرتزقة مجموعة فاغنر المسلّحة ومئات الآلاف من جنود الاحتياط الذين تمت تعبئتهم منذ أيلول/سبتمبر. احتدم القتال، خاصة حول باخموت، وهي مدينة في الشرق تحاول روسيا احتلالها منذ الصيف. وشهدت باخموت أطول المعارك وأكثرها فتكاً منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

  • هنا يظهر قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين رافعاً العلم الروسي في باخموت (20/5/2023)

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    تضارب بشأن سقوط باخموت

    وأعلنت روسيا مساء السبت 19 مايو/ أيار 2023 استيلاءها على باخموت بالكامل، بعدما أعلن رئيس مجموعة فاغنر الروسية المسلحة يفغيني بريغوجين في نفس اليوم أن المجموعة ستسحب مقاتليها من المدينة اعتبارا من 25 مايو/ أيار وستسلم الدفاع عن المدينة إلى الجيش الروسي. في غضون ذلك، قالت كييف إنها لا تزال تقاتل في مناطق معينة معتبرة وضع مقاتليها "حرجاً". إعداد صلاح شرارة/خ.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ).


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