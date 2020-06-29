واشنطن تطالب بكين بـ"وقف" عمليات التعقيم القسري للإيغور

طالبت الولايات المتحدة الاثنين (29 يونيو/ حزيران 2020) الصين بـ"الوقف الفوري" لعمليات التعقيم القسري لأفراد أقلية الإيغور المسلمة "في إطار حملتها القمعية" عليهم، وذلك بعد نشر دراسة تتّهم بكين باتّباع سياسة راديكالية لتحديد النسل.
وجاء في بيان لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه "وردت اليوم تقارير تفيد بأن الحزب الشيوعي الصيني يفرض على الإيغور التعقيم القسري، والإجهاض القسري، والتنظيم الأسري القسري وسياسة تحديد النسل".
وتابع البيان "نطالب الحزب الشيوعي الصيني بالتوقف فورا عن هذه الممارسات الرهيبة وندعو الدول كافة للانضمام إلى الولايات المتحدة في المطالبة بوقف هذه الانتهاكات اللاإنسانية".
جاء ذلك بعد أن كشف تحقيق لوكالة أسوشييتد برس للأنباء عن أن الحكومة الصينية تُجبر نساءً من أقليات عرقية على الخضوع لعمليات من أجل تحديد النسل. وجاء في التحقيق أن بكين تهدف من وراء هذا الإجراء إلى تخفيض عدد السكان المسلمين في الصين.
وأضافت وكالة أسوشييتد برس أن لديها أدلة على تعرض نساء من إقليم شينجيانغ للتعقيم الإجباري وحتى لعمليات إجهاض، وذلك للحد من نسبة التكاثر هناك.
وعلى الفور سارعت الحكومة الصينية بنفي ما ورد في التحقيق.
واعتبر بومبيو المنخرط في مواجهة شاملة مع بكين أن "المعلومات الصادمة التي كشفها الباحث الألماني أدريان زنز متّسقة للأسف مع سلوك انتهجه الحزب الشيوعي الصيني على مدى عقود، الذي يظهر ازدراء مطلقا للطابع المقدس للحياة والكرامة الإنسانية".
وتتّهم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ومنظمات حقوقية الصين بأنها تحتجز مليون مسلم على الأقل في معسكرات اعتقال. بينما تؤكد السلطات الصينية أنها مراكز لإعادة التأهيل السياسي تهدف إلى مكافحة التطرف الإسلامي، لكن الناشطين الإيغور ينددون باستراتيجية لغسل الأدمغة تهدف إلى القضاء على ثقافتهم وهويتهم.
ص.ش/ أ.ح (ا ف ب)
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كل إنسان له الحق في مستوى عيش يضمن له ولعائلته الصحة والرفاهية بما في ذلك التغذية واللباس والسكن والتطبيب والخدمات الاجتماعية الضرورية. الأمهات والأطفال لهم أحقية خاصة في العناية والدعم. (الصورة: نساء وأطفال ينتظرون الحصول على ماء، إثيوبيا، 26 يناير 2016).
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كل إنسان له الحق في التعليم. التعليم الأساسي إجباري للجميع وبدون رسوم. التعليم يجب أن ينبني على الانفتاح الكامل للشخصية البشرية وعلى احترام حقوق الإنسان. (الصورة: مدرسة مؤقتة في مخيم اللاجئين العشوائي بكاليه الفرنسية قبل إخلاءه، 13 أكتوبر 2016).
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كل إنسان له الحق في مشاركة المجموعة البشرية في الحياة الثقافية والتمتع بالفنون والمشاركة في التقدم العلمي. وكل إنسان يملك الحماية القانونية للملكية الفكرية في إنجازات العلوم والأدب أو الفنون. والانتشار الرقمي لكثير من الإنجازات يبقى اليوم محل جدل كبير.
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كل إنسان له الحق في نظام اجتماعي ودولي تتحقق فيه جميع الحقوق والحريات (28). لكل إنسان واجبات تجاه المجموعة. ولا يحق لأي دولة أو مجموعة أو شخص أن يستمد من ذلك حق تقييد حقوق الإنسان العامة (30). (الصورة: دمار الحرب، حلب، سوريا، 23 نوفمبر 2016). الكاتب: جيبسن هيله/م.ا.م