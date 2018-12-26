واشنطن تطالب بإطلاق أمريكي تحتجزه روسيا بتهمة التجسس

نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأربعاء (الثاني من يناير/ كانون الثاني 2019) عن متحدث باسم وزارة الخارجية أن روسيا سمحت بالتواصل القنصلي مع بول ويلان المواطن الأمريكي المعتقل للاشتباه بأنه جاسوس.

جاء ذاك بعد ساعات من تصريحات ادلى بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال فيها انه يتوقع إمكانية السماح لموظفي القنصلية الأميركية بزيارة عضو المارينز السابق المحتجز في روسيا بشبهة التجسس لمعرفة المزيد عن التهم الموجهة له. وصرح بومبيو للصحافيين أثناء زيارة إلى البرازيل حيث شارك في تنصيب رئيس البلاد الجديد "إذا كان الاحتجاز ليس مبرراً، سنطالب بعودته الفورية".

وكان جهاز الأمن الروسي "اف اس بي" قد أعلن الاثنين أنه احتجز المواطن الأميركي وقال إنه "كان يقوم بعمل تجسسي". وحُددت هوية الرجل بأنه بول ويلان (48 عاما) وهو عنصر مارينز سابق يعمل حاليا مديرا للأمن العالمي في شركة "بورغوارنر" الأميركية لقطع السيارات. وقالت عائلته إنه كان يزور موسكو لحضور حفل زفاف ونفت عنه تهم التجسس.

وذكر بومبيو في برازيليا "نأمل أن نتمكن خلال الساعات المقبلة من الحصول على تصريح لموظفي القنصلية الأميركية بزيارته والحصول على فرصة لمعرفة المزيد من التفاصيل". وأضاف "لقد أوضحنا للروس توقعاتنا بأننا نريد أن نعرف المزيد حول الاتهامات وفهم التهم الموجهة له".

يشار إلى أن العلاقات بين روسيا وأمريكا متردية في الوقت الراهن على نحو يشبه ما كانت عليه إبان الحرب الباردة. ويجري محاكمة الطالبة الروسية ماريا بوتينا في الوقت الراهن في العاصمة الأمريكية واشنطن بتهمة القيام بالتأثير على منظمات سياسية في الولايات المتحدة بتكليف من سلطات روسية.

ي.ب/ أ.ح (ا ف ب، رويترز، د ب أ)