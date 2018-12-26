 واشنطن تطالب بإطلاق أمريكي تحتجزه روسيا بتهمة التجسس | أخبار | DW | 02.01.2019

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أخبار

واشنطن تطالب بإطلاق أمريكي تحتجزه روسيا بتهمة التجسس

في تطور يذكر بأجواء الحرب الباردة، طالبت واشنطن موسكو بشكل ملح بعودة جندي متقاعد من مشاة البحرية الأمريكية تحتجزه روسيا بتهمة التجسس. فيما نفت عائلة المواطن الأمريكي الاتهامات الموجهة لابنها موضحة سبب زيارته لموسكو.

NATO Gipel in Brüssel (Reuters/Y. Herman)

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أرشيف

نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأربعاء (الثاني من يناير/ كانون الثاني 2019) عن متحدث باسم وزارة الخارجية أن روسيا سمحت بالتواصل القنصلي مع بول ويلان المواطن الأمريكي المعتقل للاشتباه بأنه جاسوس.

جاء ذاك بعد ساعات من تصريحات ادلى بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال فيها انه يتوقع إمكانية السماح لموظفي القنصلية الأميركية بزيارة عضو المارينز السابق المحتجز في روسيا بشبهة التجسس لمعرفة المزيد عن التهم الموجهة له. وصرح بومبيو للصحافيين أثناء زيارة إلى البرازيل حيث شارك في تنصيب رئيس البلاد الجديد "إذا كان الاحتجاز ليس مبرراً، سنطالب بعودته الفورية".

مختارات

يبدو أن قراصنة كومبيوتر روس نفذوا هجوم تجسس على دوائر تابعة للحكومة الألمانية. وقالت دوائر ألمانية إن فريق القرصنة الروسي المعروف باسم "سنيك" أي "الثعبان" يقف وراء الهجوم على شبكة الإنترنت الحكومية الألمانية. (01.03.2018)

كشف تقرير أن العميل الروسي السابق سكريبال كان يمد أربعة أجهزة استخبارات غربية بالمعلومات. واستنادا إلى موظف بقسم مكافحة التجسس بحلف الناتو، فإن سكريبال كشف ضابطا وابنه يعملان لصالح روسيا في أحد الجيوش الأوروبية. (28.09.2018)

وكان جهاز الأمن الروسي "اف اس بي" قد أعلن الاثنين أنه احتجز المواطن الأميركي وقال إنه "كان يقوم بعمل تجسسي". وحُددت هوية الرجل بأنه بول ويلان (48 عاما) وهو عنصر مارينز سابق يعمل حاليا مديرا للأمن العالمي في شركة "بورغوارنر" الأميركية لقطع السيارات. وقالت عائلته إنه كان يزور موسكو لحضور حفل زفاف ونفت عنه تهم التجسس.

وذكر بومبيو في برازيليا "نأمل أن نتمكن خلال الساعات المقبلة من الحصول على تصريح لموظفي القنصلية الأميركية بزيارته والحصول على فرصة لمعرفة المزيد من التفاصيل". وأضاف "لقد أوضحنا للروس توقعاتنا بأننا نريد أن نعرف المزيد حول الاتهامات وفهم التهم الموجهة له".

يشار إلى أن العلاقات بين روسيا وأمريكا متردية في الوقت الراهن على نحو يشبه ما كانت عليه إبان الحرب الباردة. ويجري محاكمة الطالبة الروسية ماريا بوتينا في الوقت الراهن في العاصمة الأمريكية واشنطن بتهمة القيام بالتأثير على منظمات سياسية في الولايات المتحدة بتكليف من سلطات روسية.

ي.ب/ أ.ح (ا ف ب، رويترز، د ب أ)

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