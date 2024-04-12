واشنطن تصف تهديد إيران لإسرائيل بالـ"حقيقي" وتتأهب

قال البيت الأبيض إن ما يتردد عن هجوم إيراني وشيك على إسرائيل هو تهديد حقيقي وقد يحدث ولم يذكر تفاصيل عن أي توقيت محتمل وكرر أن واشنطن جادة في التزامها بالدفاع عن إسرائيل وتنظر في وضع قواتها بالمنطقة وتراقب الموقف عن كثب.

أكد البيت الأبيض الجمعة (12 أبريل / نيسان 2024) أن تهديدات إيران لإسرائيل -بالرد على ضربة نُسبت إلى الدولة العبرية واستهدفت القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الحالي- هي تهديدات "حقيقية". وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي لصحافيين: "ما زلنا نعتبر أن تهديد إيران المحتمل، حقيقي وموثوق" وتنوي الولايات المتخذة "بذل كل ما هو ممكن لضمان تمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها".

ورفض كيربي تأكيد معلومات صحافية تفيد بأن مسؤولين أمريكيين يعتبرون الضربة الإيرانية "وشيكة"أو التعليق على احتمال أن تساعد واشنطن في اعتراض أي صواريخ إيرانية تطلق باتجاه إسرائيل. وأكد: "اكتفي بالقول إننا نتابع هذا الأمر بشكل وثيق".

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء من أنإيران "تهدد بشن هجوم كبير على إسرائيل" مؤكدا دعم الولايات المتحدة "الثابت" لحليفتها الرئيسية في الشرق الأوسط رغم التوترات الدبلوماسية بين البلدين بشأن طريقة إدارة إسرائيل لحملتها العسكرية في قطاع غزة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديد من إيران. وأضافت أن بلينكن وغالانت ناقشا أيضا الجهود الجارية بهدف إطلاق سراح جميع الرهائن من خلال اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

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أمريكا تجري تعديلات على انتشارها العسكري بالشرق الأوسط بعد التهديدات الإيرانية

وقامت الولايات المتحدة بإجراء "بعض التعديلات" على انتشارها العسكري في الشرق الأوسط، تحسبا لضربة انتقامية محتملة ضد إسرائيل من جانب إيران، وفقا لما ذكره مسؤول أمني أمريكى كبير. وتزايدت تهديدات إيران تجاه إسرائيل في أعقاب غارة جوية على مبنى تابع للسفارة الإيرانية في سوريا (في الأول من أبريل / نيسان 2024) أسفرت عن مقتل العديد من قيادات الحرس الثوري الإيرانى، بمن فيها الجنرال محمد رضا زاهدي الذي كان قائدا بارزا في فيلق القدس الذى يضم قوات النخبة التابعة للحرس الثوري الإيراني.

كما أصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل تحذيرا أمنيا لموظفيها في ضوء التهديدات الإيرانية. وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكى في واشنطن اليوم الجمعة إنه سيكون "من قبيل عدم الحكمة وعدم المسؤولة ألا نلقي نظرة أيضا على وضع قوتنا". وأضاف أنه أمر يتعلق بحماية الأفراد والمنشآت الأمريكية في المنطقة. وأضاف في تصريحات للصحفيين "مازلنا نعتبر التهديد المحتمل من جانب إيران هنا حقيقيا، وممكنا، معقولا بالتأكيد، ونراقبه عن كثب قدر الإمكان".

ولم يعلق كيربي على التقارير التي ترددت حول هجوم وشيك وقال في هذا السياق: "لقد رأيت تقارير هناك ولا أستطيع أن أتحدث عما تخبرنا به الصورة الاستخباراتية حول الحجم الذي قد يبدو عليه شكل هذا الهجوم".

ع.م/ع.ش (أ ف ب ، رويترز ، د ب أ)