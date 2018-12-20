واشنطن تصر على سحب قواتها من سوريا ونتنياهو يبحث الأمر مع بوتين

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة (4 يناير/ كانون الثاني 2019) إن الولايات المتحدة ليس لديها جدول زمني لسحب قواتها من سوريا؛ لكنها لا تنوي البقاء إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل زيارة لوزير الخارجية مايك بومبيو إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل. وأضاف للصحفيين في معرض حديثه عن الزيارة "فقط للتوضيح، نحن لا ننوي الاحتفاظ بوجود عسكري في سوريا لأجل غير مسمى. الرئيس اتخذ قرارا بالانسحاب ونحن نجهز الآن الخطط للقيام بذلك".

ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ الأمريكية عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، لم يكشف عن هويته، الجمعة أن الولايات المتحدة ستضمن عدم وجود فراغ في القوة يستغله الإرهابيون في سوريا، مع بدء القوات الأمريكية الانسحاب من البلاد.

كما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية نقلاً عن مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية إشارته إلى عدم وجود خطط لدى الولايات المتحدة لتسهيل عملية نشر قوات عربية في سوريا.

"التوجه لكردستان العراق"

ويتمركز نحو ألفي جندي من القوات الأمريكية في شمال سوريا. وقال مصدر في مجلس دير الزُّور المدني لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن دفعة من القوات الأمريكية غادرت سوريا أمس الخميس باتجاه شمال العراق. وأضاف أن "حوالي 100 شاحنة كبيرة تحمل لوحات عراقية نقلت سيارات من نوع همر وهامفي وسيارات مصفحة وعربات وأسلحة وأليات هندسية غادرت مناطق ريف دير الزُّور الشمالي الشرقي باتجاه محافظة الحسكة". وأكد المصدر أن "هذه القافلة وبحسب عسكريين في قوات سوريا الديمقراطية اتجهت إلى معبر سيمالكا في طريقها إلى كردستان العراق"

قوات البحرية الأمريكية في محافظة الحسكة بشمال سوريا

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) شون روبرتسون لرويترز إن قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة أمريكياً ما زالت تستعيد أراضي من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا. وأوضح أنها سيطرت على بلدة الكشمة في الثاني من يناير/ كانون الثاني، بعدما سيطرت على بلدة هجين في 25 ديسمبر كانون الأول. ووصف السيطرة على هجين بأنها تطور مهم. وقال "كان هذا حدثا مهما، نظرا لأنها كانت ضمن أكبر المعاقل الأخيرة للتنظيم في وسط وادي نهر الفرات".

وأكد مسؤولان أمريكيان، شريطة عدم الكشف عن اسميهما، أن الجيش الأمريكي يساعد في العمليات. وجرى تنفيذ معظم الحملة الأمريكية باستخدام طائرات حربية انطلقت من قطر ومواقع أخرى في الشرق الأوسط.

عناصر من القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية، التي يشكل الأكراد أكبر نواة لمقاتليها، على الحدود السورية مع تركيا (أرشيف)

بوتين ونتنياهو يناقشان الوضع في سوريا

ومن جهته أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا في اتصال هاتفي الوضع في سوريا مع الأخذ في الاعتبار نية الولايات المتحدة سحب قواتها من هناك. وأعلن المكتب الصحفي التابع للرئيس الروسي، في بيان اليوم الجمعة، أنه تم إجراء المحادثة الهاتفية بناءً على طلب من الجانب الإسرائيلي، بحسب وكالة سبوتنيك. وجاء في البيان: "ركز النقاش على تطور الوضع في سوريا... وشدد على الحاجة إلى الهزيمة النهائية للإرهاب والتقدم السريع في التسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية".

يشار إلى أن العلاقات بين روسيا وإسرائيل شهدت توترا عقب سقوط طائرة روسية في البحر المتوسط بنيران الدفاعات الجوية السورية، عندما اتخذتها طائرات إسرائيلية ستارا للاختباء وراءه خلال غارة في سوريا. وعقب الحادث زودت روسيا حليفتها سوريا بمنظومة اس-300.

نتنياهو وبوتين في لقاء سابق (أرشيف)

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في التاسع عشر من الشهر الماضي، بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، مبرراً ذلك بأنه تم هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا". وقبل يومين، قال ترامب في اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، "لم أحدد جدولا زمنيا للانسحاب من سوريا. ولم أقل إنه سيستغرق أربعة شهور، ولكن عودة القوات ستستغرق بعض الوقت".

ص.ش/ي. ب (د ب أ، رويترز)