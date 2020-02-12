واشنطن تشكو من تجسس قمرين روسيين على قمر تجسس أمريكي

اتهمت واشنطن قمرين صناعيين روسيين بتعقب قمر أمريكي مخصص للتجسس، فيما وصفته بأنه "سلوك مقلق"، ما استدعى ردا حذرا من قبل موسكو.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف تلقيه رسالة من واشنطن بشأن القمرين، مشيرا الى أن "موسكو سترد بعد دراستها". وأضاف وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء روسية الثلاثاء "فيما يخص مناورات هذه الأجسام في الفضاء، هذه ممارسات تقوم بها العديد من الدول".

أما الجنرال جون ريموند، قائد القوة الفضائية الأمريكية الجديدة، فقال في مقابلة مع مجلة "تايم" إن القمرين الروسيين شرعا بالقيام بمناورات باتجاه القمر الصناعي الأميركي بعد وقت قصير من إطلاقهما في مدارهما في نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى درجة أنهما اقتربا على مسافة 100 ميل (160 كيلومتر) منه. وأضاف ريموند للمجلة "نحن نعتبر هذا السلوك غير عادي ومقلق"، لافتا إلى أن هذا السلوك "يمتلك إمكانية خلق موقف خطير في الفضاء".

وكان ريموند قد أصدر في وقت سابق بيانا لوسائل إعلام أمريكية قال فيه إن الأقمار الصناعية الروسية "تتصرف على غرار مجموعة أخرى من الأقمار التي أطلقتها روسيا عام 2017، ووصفتها الحكومة الروسية حينذاك بأنها أقمار التحري".

وتعد القوة الفضائية الأمريكية التي أنشئت في يناير/ كانون الاول القوة الرسمية السادسة للولايات المتحدة بعد الجيش والقوات الجوية والبحرية ومشاة البحرية وخفر السواحل. وقال الرئيس دونالد ترامب عند الإعلان عنها "سوف تحدث أشياء كثيرة في الفضاء، لأن الفضاء هو أحدث ميدان قتال في العالم".

ص.ش/ح.ز (أ ف ب)