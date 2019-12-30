 واشنطن تستعد لنشر آلاف الجنود عقب الهجوم على سفارتها ببغداد | أخبار | DW | 01.01.2020

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أخبار

واشنطن تستعد لنشر آلاف الجنود عقب الهجوم على سفارتها ببغداد

منعا لتكرار سيناريو هجوم بنغازي، كشفت مصادر أمريكية أن واشنطن أرسلت 750 جنديا لحماية سفارتها في بغداد وتستعد لإرسال آلاف آخرين إلى المنطقة. الرئيس ترامب وجه إتهامات لمن اعتبرهم مسؤولين عن التصعيد في العراق.

موقعا أمنيا عند السفارة الأمريكية في بغداد بالحجارة وأضرموا فيه النا

ترامب حمل إيران المسؤولية عن الهجوم وطهران تنفي ذلك

أعلن مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس اليوم الأربعاء (الأول من يناير/كانون الثاني) أن الولايات المتحدة أرسلت 500 جندي إضافي إلى الكويت ليتم إرسالهم "على الأرجح" لاحقا إلى العراق حيث كانت السفارة الأمريكية قد تعرضت لهجوم. وقال المسؤول مشترطا عدم كشف هويته إنه في نهاية المطاف "يمكن نشر ما يصل إلى 4000 جندي في المنطقة".

جاء ذلك بعيد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجعل طهران تدفع "ثمنا باهظا"، متهما إيران بالوقوف خلف هجوم آلاف المحتجين على سفارة بلاده في بغداد. وقال ترامب على تويتر "ستتحمل إيران المسؤولية الكاملة عن فقد الأرواح أو الأضرار التي لحقت بأي من منشآتنا. سيدفعون ثمنا باهظا جدا! هذا ليس تحذيرا، إنه تهديد".

 بيد أن الرئيس ترامب قال الثلاثاء في مقرّ عطلته في فلوريدا عندما سأله أحد المراسلين عن احتمال الحرب مع الجمهورية الإسلامية "انا لا أرى ذلك يحدث". وأضاف ترامب قبيل مشاركته باحتفالات العام الجديد "أنا أحبّ السلام". إنه لا يتوقع الحرب مع طهران، بعد أن اقتحم متظاهرون مؤيدون لإيران السفارة الأميركية في العراق. 

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد إنها سترسل حوالي 750 جنديا من الفرقة 82 المحمولة جوا إلى الشرق الأوسط إضافة إلى إرسال قوات مشاة البحرية لحماية أفراد السفارة وإن قوات إضافية ستكون جاهزة لإرسالها خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال ترامب إن التعزيزات الأمريكية تم نقلها "إلى هناك بسرعة كبيرة"، مضيفا أنه "لن تكون هناك بنغازي" في العراق، في إشارة منه إلى هجوم في العام 2012 نفذه متطرفون إسلاميون على القنصلية الأمريكية في بنغازي الليبية، وقُتل خلاله أربعة أمريكيين بمن فيهم السفير كريس ستيفنز.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في بيان "نشر القوات هذا إجراء مناسب واحترازي تم اتخاذه ردا على زيادة مستويات التهديد ضد أفراد ومنشآت الولايات المتحدة مثلما شهدنا في بغداد اليوم".

وقال مسؤولون أمريكيون، طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن 750 جنديا سيتمركزون في البداية خارج الكويت. وقالوا إنه يمكن إرسال ما يصل إلى 4000 جندي إلى المنطقة في الأيام المقبلة إذا لزم الأمر. ويتمركز ما يربو على 5000 جندي أمريكي في العراق لدعم القوات المحلية.

ورشق محتجون غاضبون من الغارات الجوية الأمريكية على العراق موقعا أمنيا عند السفارة الأمريكية في بغداد بالحجارة وأضرموا فيه النار أمس  الثلاثاء. ورد حراس السفارة بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وجاءت الاحتجاجات بعد غارات جوية أمريكية يوم الأحد على قواعد تديرها كتائب حزب الله المدعومة من إيران داخل العراق، مما أسفر عن مقتل 25 مقاتلا على الأقل وإصابة 55 آخرين. وكانت هذه الهجمات ردا على مقتل مقاول مدني أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية ألقت واشنطن باللوم فيها على كتائب حزب الله.

ونفت إيران مسؤوليتها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن الولايات المتحدة "لديها الجرأة المثيرة للدهشة على اتهام إيران في احتجاجات الشعب العراقي على قتل (واشنطن) 25 عراقيا على الأقل".

ع.ج.م/م.س (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • Irak Proteste gegen Regierung in Basra (Getty Images/AFP/H. Faleh)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    استقالة لم تقنع المتظاهرين

    استقالة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، لم تقنع المتظاهرين بإنهاء احتجاجاتهم المتواصلة في بغداد والمناطق الجنوبية، مؤكدين عزمهم على "تنحية جميع رموز الفساد". فيما دعا نائب عراقي إلى محاكمة عبد المهدي وأركان حكومته.

  • Adil Abdul Mahdi (picture-alliance/AP Photo/B. Ozbilici)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    لم يصمد أمام الاحتجاجات

    دفعت المظاهرات عبد المهدي إلى الاستقالة في الـ 29 من تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن سحبت قوى سياسية دعمها له. مجلس النواب العراقي وافق على الاستقالة وأعلنت كتلة سائرون وهي الأكبر، تنازلها عن حقها في ترشيح خليفة لرئيس الوزراء المستقيل وتركت الاختيار للشارع. فيما أكد المتظاهرون أن ذلك ليس كافيا، ورفعوا شعارات منددة برجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ومنافسه السياسي الشيعي الآخر هادي العامري.

  • Irak Proteste in Nasiriya (Reuters)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    الرصاص الحي ضد المحتجين

    مع تواصل الاحتجاجات تزداد حدة العنف ويسقط عشرات الضحايا، كما حدث في محافظة ذي قار، حيث سقط في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر فقط، نحو 32 قتيلا وأكثر من 250 جريحا. وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق من استمرار استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

  • Irak Bagdad Protestierender vor Schriftzug (picture-alliance/AP Photo/H. Mizban)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    صب مزيد من الزيت على نيران الاحتجاجات

    في خضم الاحتجاجات، نشرت صحيفة نيوريورك تايمز وموقع ذي انترسبت الأمريكيين يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، وثائق مسربة من أرشيف الاستخبارات الإيرانية كتبت بين 2014 و2015، كشفت حجم التدخل الإيراني السافر في العراق. وحسب هذه التسريبات فإن البلاد سقطت تماما في قبضة النظام الإيراني بعد عام 2003 والانسحاب الأمريكي من العراق وليصبح معظم المسؤولين مجرد متلقين للأوامر من إيران!

  • Irak Proteste - Iranische Botschaft in Brand gesetz (AFP/H. Hamdani)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    هجوم على قنصليات إيران

    مع تصاعد المظاهرات المطالبة بوقف التدخل الإيراني، هاجم محتجون مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين. وتكرر ذلك مع القنصلية في النجف بعدما أضرم متظاهرون النار في المبنى. واستنكرت إيران إحراق قنصليتيها وطالبت بغداد بحماية مقراتها الدبلوماسية. كما أجج الحادث العنف في العراق.

  • Irak Ajatollah Ali al-Sistani (AFP Photo/Getty Images)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    السيستاني يدعم المحتجين

    في نبرة متصاعدة، أبدى المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله العظمى علي السيستاني مساندته للاحتجاجات في خطبته التي قرأها ممثل عنه يوم الجمعة 15 تشرين الثاني/ نوفمبر. وقال إنه لا يتدخل في أمور السياسة إلا في أوقات الأزمة، محذرا من أن التدخل الخارجي في شؤون البلاد سيجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات.

  • Irak Anti-Regierungsproteste & Ausschreitungen in Basra (Reuters/E. al-Sudani)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    تكتيك غير مسبوق!

    مع تصاعد الاحتجاجات والعنف، بدأ المتظاهرون باستخدام تكتيك جديد في مواجهة حملات التضييق والقمع التي تشنها السلطات، حيث بدأوا بقطع الطرق ومنع الوصول إلى المدارس والدوائر الرسمية والدخول في إضراب طوعي، وبالتالي توقف العمل في غالبية مدن جنوب العراق من البصرة وصولاً إلى الكوت والنجف والديوانية والحلة والناصرية.

  • Ayatollah Ali Khamenei Tehran (picture-alliance/abaca/Salam Pix)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    "إيران بره بره".. وخامنئي يرد

    كشفت الاحتجاجات حجم دور وتدخل إيران في العراق، حيث يطالبها المحتجون بالكف عن تدخلها. فيما وصف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي الاحتجاجات بـ"المؤامرة"، التي تهدف للتفريق بين العراق وإيران. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد وجهت أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وأطراف أخرى في تأجيج الأحداث بالعراق.

  • Irak Bagdad Proteste (AFP)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    محاسبة الفاسدين والمتورطين في القمع!

    بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات أوصت لجنة تحقيق في الإضطرابات التي شهدها العراق بإحالة عدد من كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية للقضاء على خلفية مقتل متظاهرين. كما تعهدت الحكومة بمحاسبة المتورطين في الفساد. لكن المحتجين الذين تصدرت قضايا الفساد والقمع والبطالة شعاراتهم، يواصلون مظاهراتهم ويطالبون برحيل النظام.

  • Muqtada as-Sadr (picture-alliance/AP Photo/K. Kadim)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    مقتدى الصدر يسحب دعمه!

    شهد موقف رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تغيرا ملحوظا خلال الاحتجاجات، فمن داعم لحكومة عادل عبد المهدي إلى مطالب باستقالته. الصدر حذر من أن عدم استقالة عبد المهدي قد يحوّل الوضع في العراق إلى ما يشبه سوريا واليمن.

  • Irak Demonstration auf dem Tahrir Square (AFP)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    "بغداد حرة حرة"..

    اندلعت الاحتجاجات السلمية بالعراق في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب باستقالة الحكومة ووقف التدخل الإيراني. وقد شملت الاحتجاجات العاصمة بغداد والمدن الجنوبية، ورغم سلميتها قوبلت برد أمني عنيف سقط على إثره 257 شخصاً في الشهر الأول من الاحتجاجات. إعداد: م. س/ م.م


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