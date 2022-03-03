واشنطن ترسل صواريخ باتريوت إلى وارسو... لماذا؟

أرسلت الولايات المتحدة بطاريتي صواريخ باتريوت إلى بولندا بغرض "النشر الدفاعي" لمواجهة أي تهديد محتمل لحلفاء الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا ، حسبما قال متحدث باسم القيادة الأمريكية الأوروبية مساء الثلاثاء.

وقال الكابتن آدم ميلر، المتحدث باسم القيادة في بيان: "بتوجيه من وزير الدفاع وبناء على دعوة من حلفائنا البولنديين، وجه الجنرال وولترز، قائد القيادة الأمريكية الأوروبية بإعادة وضع بطاريتي باتريوت في بولندا".

وأضاف البيان: "هذا إجراء حكيم لحماية القوات يدعم التزامنا بالبند الخامس ولن يدعم بأي حال من الأحوال أي عمليات هجومية" في إشارة إلى المبدأ القائل إن الهجوم على عضو واحد في حلف شمال الأطلسي هو هجوم على جميع الأعضاء.

واشنطن ترفض مقترحاً من بولندا

من ناحية أخرى، أعلن البنتاغون أنّ الولايات المتحدة تعتبر عرض وارسو تسليم قاعدة جوية أمريكية في ألمانيا مقاتلات ميغ-29 بولندية بغية إرسالها إلى أوكرانيا مقترحاً "غير قابل للتطبيق".

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ستيف كيربي "سنواصل التشاور مع بولندا ومع حلفائنا الآخرين في حلف شمال الأطلسي حول هذه المسألة وحول ما تطرحه من تحديات وصعوبات لوجستية، لكنّنا لا نعتقد أنّ مقترح بولندا قابل للتطبيق".

واعتبر كيربي أنّ احتمال وضع مقاتلات بتصرّف الولايات المتحدة وانطلاقها من قاعدة أمريكية لقوات حلف شمال الأطلسي وتحليقها في مجال جوي متنازع عليه مع روسيا "يثير قلقاً جدّياً لدى حلف شمال الأطلسي بأسره".

وكانت واشنطن أعربت الثلاثاء عن "تفاجئها" بالمقترح البولندي. وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند "على حدّ علمي، لم يتشاوروا معنا مسبقاً"، في إشارة إلى الجانب البولندي. وتابعت "أعتقد أنه إعلان مفاجئ من جانب البولنديين".

وكانت الخارجية البولندية أعلنت أنّ "سلطات جمهورية بولندا وبعد مشاورات بين الرئيس والحكومة مستعدّة لإرسال كلّ طائراتها من طراز ميغ-29 من دون تأخير ومجّاناً إلى قاعدة رامشتاين" في ألمانيا و"وضعها بتصرّف حكومة الولايات المتحدة".

ع..ح/خ.س. (ا ف ب، د ب أ)