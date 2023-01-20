 واشنطن تدعو إلى دعم كييف "بكل الموارد" والأخيرة تطالب بدبابات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.01.2023

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واشنطن تدعو إلى دعم كييف "بكل الموارد" والأخيرة تطالب بدبابات

في بداية اجتماع "رامشتاين" للدول الداعمة لأوكرانيا عسكريًا، دعا وزير الدفاع الأمريكي الحلفاء إلى دعم كييف "بكل الموارد"، في حين طالب الرئيس الأوكراني بتسليمهم دبابات، لكن روسيا قالت إن ذلك "لن يغير مسار الصراع".

من اليمين: وزراء دفاع أوكرانيا وأمريكا وألمانيا في اجتماع رامشتاين لدعم أوكرانيا (20.01.2023)

واشنطن دعت في اجتماع رامشتاين إلى دعم أوكرانيا "بكل الموارد" بينما طالبت كييف بتزويدها بدبابات

حث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الحلفاء اليوم الجمعة (20 كانون الثاني/يناير 2023) على دعم أوكرانيا بكل الموارد، كما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء إلى تسريع إرسال شحنات أسلحة ثقيلة إلى بلاده، وذلك في بداية اجتماع يضم عشرات من وزراء الدفاع في قاعدة جوية بألمانيا مع زيادة الضغط على برلين لتزويد كييف بدبابات.

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ويجتمع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي ونظراؤهم من نحو 50 دولة في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية، في أحدث لقاء ضمن سلسلة من المؤتمرات للتعهد بتقديم أسلحة منذ غزو روسيا لأوكرانيا قبل حوالي 11 شهرًا.

وقال أوستن في بداية الاجتماع: "روسيا تعيد تجميع صفوفها وتجنيد مقاتلين وتحاول إعادة التسلح". وذكر، بدون أن يشير بشكل محدد إلى دبابات، "هذه ليست لحظة للتباطؤ. إنه وقت تقديم الدعم بكل الموارد. الشعب الأوكراني يتطلع إلينا"، وأضاف: "علينا أن نبذل مجهودًا أكبر إذ أن المرحلة حاسمة في أوكرانيا. أعين الشعب الأوكراني شاخصة إلينا وأعين الكرملين والتاريخ أيضًا".
من جهته قال زيلينسكي عبر الفيديو في افتتاح الاجتماع: "في مقدوركم إطلاق عملية إمداد واسعة توقف الشر"، وأضاف: "يمكنني أن أشكركم مئات المرات (على الدعم الذي سبق وقدمته هذه الأطراف) إلا أن مئات عمليات الشكر ليست مئات الدبابات".

من جانبه قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الجمعة إن بعض الدول الأوروبية مستعدة لإرسال دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا، مضيفًا أنه يأمل في أن يُتخذ قرار إرسالها خلال محادثات رامشتاين.

وأعلنت الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار أمس الخميس، وهي حزمة ستشمل المزيد من المركبات المدرعة والذخيرة. لكن التركيز الأساسي ينصب على ما إذا كانت ألمانيا سترسل دبابات ليوبارد القتالية إلى أوكرانيا أو على الأقل ستوافق على نقلها من دول أخرى.

كلمة بالفيديو للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اجتماع رامشتاين لدعم أوكرانيا (20.01.2023)

زيلينسكي طالب الحلفاء بتسليم دبابات


وباتت ألمانيا واحدة من أكبر الداعمين العسكريين لأوكرانيا بعد الغزو الروسي، لكنها لم توافق بعد على إرسال دبابات أو السماح لدول أخرى بإرسال هذه الدبابات ألمانية الصنع. وتعد دبابات ليوبارد مناسبة بشكل خاص لأوكرانيا لأنها مستخدمة على نطاق واسع، مما يعني أن العديد من الدول يمكنها أن تساهم ببعض منها لدعم أوكرانيا. ومن شأن هذا أيضًا أن يُسهل على أوكرانيا إدارة عمليات الصيانة وتدريب الأطقم.

الضغط على برلين يزداد
يقول منتقدون إن المستشار الألماني أولاف شولتس والحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم الذي يتزعمه يتخذان خطوات بطيئة للغاية وينتظران تحرك الحلفاء أولا بدلا من أن تتحمل ألمانيا المسؤولية باعتبارها أقرب قوة غربية لأوكرانيا.

وقالت مصادر من الحكومة الألمانية إنها ستُحرك قضية دبابات ليوبارد إذا وافقت الولايات المتحدةعلى إرسال دبابات أبرامز لأوكرانيا. وأوضحت الولايات المتحدة أنها لن ترسل دبابات أبرامز في أي وقت قريب، قائلة إن استخدام الدبابات الأمريكية سيكون بمثابة كابوس لوجستي للقوات الأوكرانية بسبب ما تحتاجه من وقود وصيانة.

وفي واحدة من أولى المقابلات التي أجراها بصفته وزيرًا جديدًا للدفاع في ألمانيا في وقت متأخر من أمس الخميس، لم يقل بوريس بيستوريوس صراحة إن تسليم دبابات أبرامز شرط لإمداد أوكرانيا بدبابات ليوبارد. وصرح لقناة (زيد.دي.إف) التلفزيونية "نعلم جيدًا أن (ليوبارد) يمكن أن تلعب دورًا مهمًا"، مشددًا على أهمية القرارات المشتركة عبر الأطلسي، وأضاف: "لا أحد يستبعد إمكانية تسليم دبابات ليوبارد، أو إمكانية الموافقة على التسليم من شركاء أوروبيين آخرين". ويتزايد الضغط الشعبي على برلين.

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في اجتماع رامشتاين لدعم أوكرانيا (20.01.2023)

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس لم يقل صراحة إن تسليم دبابات أبرامز شرط لإمداد أوكرانيا بدبابات ليوبارد

وكتبت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك على تيليغرام: "الأوكرانيون سيقاتلون! بدبابات أو بدونها. لكن كل دبابة من رامشتاين تعني إنقاذ حياة أوكرانيين".

وقال وزير دفاع ليتوانيا أمس الخميس إن عدة دول ستعلن إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا اليوم الجمعة في اجتماع رامشتاين. وذكر نائب وزير الخارجية البولندي اليوم الجمعة قبل اجتماع بشأن تقديم أسلحة لكييف إن بلاده قد ترسل دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا حتى بدون موافقة ألمانيا على إعادة تصديرها. وقالت بريطانيا إنها سترسل 14 من دباباتها القتالية الرئيسية إلى جانب دعم إضافي بالمدفعية لأوكرانيا، وهي خطوة يأمل مسؤولون أن تحذو ألمانيا حذوها.

روسيا: تزويد أوكرانيا بالدبابات لن يغير مسار الصراع
وقال المتحدث باسم الكرملين اليوم الجمعة إن الدول الغربية التي تزود أوكرانيا بدبابات إضافية لن تغير مسار الصراع بل ستزيد من مشاكل الشعب الأوكراني، مضيفًا أن إرسال الدبابات الغربية القتالية إلى أوكرانيا، لن يمنع روسيا من تحقيق أهدافها في الحرب. 

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة قوله: "لا يجب أن يبالغ المرء في أهمية عمليات الإرسال هذه فيما يتعلق بقدرتها على صنع فارق".

وأشار إلى مشكلات في ضمان إمدادات الذخيرة وصيانة الدبابات، من بين أمور أخرى، وأوضح أن ذلك "يشكل مشكلات إضافية لأوكرانيا، لكنه لا يغير تقدم الجانب الروسي في تحقيق أهدافه". وانتقد عمليات إرسال الأسلحة المخطط لها باعتبارها تصعيدًا للصراع. 

م.ع.ح/ع.ش (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)

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    الكاتب: خالد سلامة