واشنطن تخفف لهجتها مع الصين بشأن "الأجسام الطائرة"

سعى البيت الأبيض الأمريكي مساء أمس (الثلاثاء 14 فبراير/ شباط 2023) لاحتواء أزمة دبلوماسية متفاقمة مع بكين بإعلانه أنّ المؤشّرات الأولية تدلّ على أنّ الأجسام الطائرة غير المحدّدة الثلاثة التي أسقطتها مقاتلات أميركيةليست متّصلة ببرنامج صيني للتجسّس بوساطة مناطيد. ويسود القلق في الولايات المتّحدة منذ رُصد منطاد صيني أبيض كبير يحلّق فوق عدد من المواقع النووية السرية. وأسقطت مقاتلة أميركية هذا المنطاد في الرابع من شباط / فبراير قبالة السواحل الشرقية للبلاد.

وعلى أثر هذه الواقعة، أجرى الجيش الأميركي تعديلا لمعايير ضبط أجهزة الرادار لتمكينها من رصد أجسام أصغر حجما، ما أسفر عن رصد ثلاثة أجسام طائرة إضافية غير محددة أمر الرئيس الأميركي جو بايدن بإسقاطها تباعاً. وأسقط أحد هذه الأجسام فوق ألاسكا والثاني فوق كندا، أما الثالث فأسقط فوق بحيرة هيرون الواقعة على ضفاف ولاية ميشيغن.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن السلطات الأميركية "ليس لديها حتى الآن أي مؤشر أو أي معطى يشير بالتحديد إلى أن الأجسام الثلاثة جزء من برنامج مناطيد التجسّس" الصيني أو إلى "أنها ضالعة بالتأكيد في جهود خارجية لجمع معلومات استخبارية".

وتعدّدت النظريات في الكونغرس ووسائل الإعلام وحتى عامة الشعب حول طبيعة هذه المناطيد، وتراوحت بين اعتبارها عملية تجسّس صينية منسّقة وصولا إلى فرضية الكائنات الفضائية. لكنّ مسؤولين كثرا باتوا يشيرون حاليا إلى أنّ الأجسام الطائرة الثلاثة الجديدة تبدو غير صينية وغير مرتبطة بالتجسّس. وأشار كيربي إلى أن الأجسام الثلاثة "قد تكون ببساطة مناطيد مرتبطة بكيانات تجارية أو بحثية وبالتالي غير ضارّة"، وبدا أنه يرجّح الفرضية الأخيرة.

من جهتها، أقرّت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار بأنّ هوية الجهات المالكة للأجسام الثلاثة لا تزال مجهولة، لكنّها شدّدت على وجوب أن "يعي الأميركيون، الشعب الأميركي، أنّ لا داعي للذعر".

وتنفي الصين استخدام مناطيد للتجسس وتقول إن المنطاد الذي أسقط قبالة الساحل كان مخصصا لأبحاث مرتبطة بالطقس، أما المنطاد الآخر الذي رُصد فوق أميركا اللاتينية فكان يستخدم للتدريب على التحليق، بحسب بكين. والإثنين اتّهمت السلطات الصينية واشنطن بنشر مناطيد أميركية تجسسية فوق أراضيها، وهو ما نفاه مسؤولون أميركيون. وانعكس السجال توترا في العلاقات الدبلوماسية بين القوتين العظميين المتنافسين، ودفع وزير الخارجية أنتوني بلينكن لإلغاء زيارة نادرة كانت مقرّرة إلى بكين.

وشدّد كيربي على أنّ الصين تدير "برنامجا مدروسا وممولا بشكل جيد" لاستخدام مناطيد يمكنها التحليق على ارتفاعات عالية يصعب اكتشافها، بهدف التجسس علىالولايات المتحدة ودول أخرى. لكن لا مجال لحسم ما إذا كانت الأجسام الطائرة الثلاثة الأخيرة التي أسقطت جزءا من هذا البرنامج إلا بعد تحليل الحطام، وهذا الأمر يستغرق وقتا أطول مما تريد السلطات الأميركية.

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وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي إنه نظرا لرداءة الأحوال الجوية والظروف الجغرافية في الحالات الثلاث "ندرك أنّ تحديد موقع الحطام وانتشاله تعادته قد يستغرق بعض الوقت". وتبقى كيفية ضبط معايير أجهزة الرادار التابعة للجيش الأميركية عالقة. فإذا تبيّن أن الاجسام الثلاثة التي أسقطت تابعة لشركات خاصة أي بمعنى آخر غير معادية، عندها سيتعيّن على البنتاغون أن يقرّر ما إذا عليه التصدي بهذا القدر من الشدة عند كل عملية رصد.

في سياق متصل، قالت وزارة الدفاع في بيان مساء أمس الثلاثاء "بعد تحليل معمّق أكثر لأجسام طائرة بشكل منطاد رصدت في السابق في المجال الجوي الياباني (...) توصّلنا إلى أنها يُفترض بقوة أنها كانت مناطيد استطلاع مسيرة أرسلتها الصين". وأشارت إلى ان هذه التحاليل الإضافية شملت مناطيد رصدت "في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 وحزيران / يونيو 2020 وأيلول / سبتمبر 2021". وأضافت أن طوكيو "طلبت بحزم من الحكومة الصينية تأكيد وقائع" هذه الحوادث و"عدم تكرار مثل هذا الوضع في المستقبل".

ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب / د.ب.أ)