 واشنطن تخشى تمدد النزاع بين إسرائيل وحماس ليشمل حزب الله وإيران | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.10.2023

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واشنطن تخشى تمدد النزاع بين إسرائيل وحماس ليشمل حزب الله وإيران

عبرت الولايات المتحدة عن خشيتها من تصاعد النزاع بين حركة حماس وإسرائيل، كما تخشى واشنطن من احتمالات تدخل إيران في الصراع الدائر حالياً، فيما يسعى الرئيس الأمريكي لحشد الدعم لتقديم المزيد من المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا.

حاملة الطائرات يو اس اس دوايت دي أيزنهاور في بحر العرب ، 13 أبريل 2021.

ستنضم حاملة الطائرات دوايت آيزنهاور مع مجموعة السفن المرافقة إلى حاملة الطائرات جيرالد فورد التي نشرتها واشنطن في المنطقة

من الدوحة، نبّه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد (15 أكتوبر/تشرين الأول 2023) إلى أن "لا أحد" يمكنه "ضمان السيطرة على الوضع واحتمال توسع النزاع" إذا شنت إسرائيل هجوماً برياً على قطاع غزة.

وزار الوزير الإيراني قطر في إطار جولة إقليمية شملت أيضاً العراق ولبنان وسوريا. وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني استقبل عبد اللهيان وبحث معه "تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".

وتدعم الجمهورية الإسلامية ماليا وعسكريا حركة حماس لكن طهران ترفض الاتهامات بضلوعها في الهجوم على إسرائيل.

وفيما تستعد الدولة العبرية إلى اجتياح بري لقطاع غزة، تخشى إسرائيل والولايات المتحدة فتح جبهة ثانية في شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان، إذا قرر حزب الله المدعوم من إيران التدخل بشكل كبير في الحرب بين إسرائيل وحماس. 

وأكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض الأحد أن الولايات المتحدة تخشى أن يشهد النزاع بين إسرائيل وحركة حماس "تصعيداً" إضافياً، مبدياً أيضاً خشية من "تدخل إيراني" محتمل.

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وقال جايك ساليفان في مقابلة مع شبكة سي بي اس: "هناك خطر قائم أن يشهد النزاع تصعيداً، بفتح جبهة ثانية في الشمال، وبالطبع بتدخل إيران".

 وشدّد ساليفان على أن الولايات المتحدة  "لا يمكنها استبعاد فرضية أن تتخذ ايران قراراً بالتدخل مباشرة في شكل أو في آخر"، وتابع: "إنه خطر نحن مدركون له منذ بداية" النزاع، وأضاف "لذا تحرّك الرئيس (الأميركي جو بايدن) سريعاً وبشكل حازم بنشر حاملة طائرات في شرق المتوسط، لكي تكون لدينا مقاتلات في الخليج، لأنه وجّه رسالة بغاية الوضوح إلى كل دولة أو كيان قد يسعى لاستغلال هذا الوضع".

إسرائيل: لا نريد حرباً مع حزب الله

ومن جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل ليس لها مصلحة في اتساع رقعة الصراع الحالي، وذلك على خلفية تبادل لإطلاق النار عبر الحدود الشمالية للبلاد مع لبنان.

وقال غالانت في حديثه للقوات الإسرائيلية على مشارف قطاع غزة: "نحن لا نريد أي تصعيد للوضع". وأشار غالانت بشكل مباشر إلى ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران والنشطة في جنوب لبنان. وحذر قائلاً: "إذا اختار حزب الله الحرب، فسيدفع ثمنا غاليا للغاية.. لكن إذا التزموا بضبط النفس، فسنحترم ذلك وسنبقي الوضع على ما هو عليه".

وبالانتقال إلى الهجوم البري المتوقع من جانب القوات الإسرائيلية المنتشرة حول قطاع غزة، قال غالانت إن إسرائيل لديها مهمة للقيام بها. وقال إن الحرب في غزة ستكون مكثفة ودامية ودقيقة، متوقعا أنها "ستغير الوضع إلى الأبد".

حاملة طائرات أمريكية ثانية تتوجه للمنطقة

والسبت أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن نشر الولايات المتحدة حاملة طائرات ثانية في شرق المتوسط بغية "ردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهد يرمي إلى توسيع نطاق هذه الحرب".

وستنضم حاملة الطائرات دوايت آيزنهاور مع مجموعة السفن المرافقة إلى حاملة الطائرات جيرالد فورد التي نشرتها واشنطن في المنطقة في أعقاب الهجمات التي أطلقتها حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

بدوره أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي الأحد "قلق" الولايات المتحدة حيال هذا النزاع. وقال في مقابلة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأميركية "لا نريد أن تعمد مجموعة إرهابية أخرى على غرار حزب الله إلى توسيع نطاقه (النزاع) وفتح جبهات" جديدة.

وتابع كيربي "بالطبع إيران متواطئة إلى حد كبير وهذا الأمر مكّن حماس من العمل ومن شن الهجمات الإرهابية التي شنّتها"، مجدداً التأكيد أن الولايات المتحدة ليس لديها أي معلومات تفيد بـ"مشاركة معيّنة لإيران في الهجوم" الذي شنّته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

يشار إلى أن حركة هي حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

مساعدات أمريكية لإسرائيل وأوكرانيا

وخلال مقابلة له اليوم على شبكة (سي.بي.إس)، قال سوليفان إن حزمة المساعدات الجديدة المتوقع تقديمها لإسرائيل وأوكرانيا من الأسلحة ستتجاوز قيمتها ملياري دولار بكثير، وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري محادثات مكثفة مع الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع حول ضرورة الموافقة على هذه الحزمة.

وأدت مساعي الجمهوريين لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب الأمريكي بعد عزل كيفن مكارثي قبل نحو أسبوعين إلى التأخير في اتخاذ إجراء بشأن التشريع.

ويدرس بايدن طلباً لإدراج حزمة مساعدات تشمل إسرائيل وأوكرانيا وربما تايوان في الميزانية لتحسين فرص الموافقة عليه وسط دعوات من بعض الجمهوريين لخفض الأموال عن كييف.

ورداً على سؤال عما إذا كان الطلب سيكون ملياري دولار، قال سوليفان: "حسنا، الرقم سيكون أعلى بكثير من ذلك ولكن كما قلت سيشمل بالتأكيد العتاد العسكري اللازم للدفاع عن الحرية والسيادة وسلامة الأراضي في أوكرانيا ولمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها وهي تتصدى للتهديدات الإرهابية".

بوتين: نحن جميعاً نستعد للحرب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع قناة روسيا 1، إن الصراع في الشرق الأوسط هائل جداً لدرجة أنه لا يمكن مقارنته بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - 5 أكتوبر 2023

قال بوتين إن الصراع في الشرق الأوسط هائل جداً لدرجة أنه لا يمكن مقارنته "بالعملية العسكرية الروسية" الخاصة في أوكرانيا.

وقال بوتين، في مقابلة مع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، إن "الصراع بين الغرب وروسيا، في حال حدوثه، سيكون مختلفا تماما عن العملية الخاصة"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء. وأضاف بوتين "انظر إلى الشرق الأوسط. هل يبدو وكأنه عملية عسكرية خاصة؟ كيف يمكنك حتى المقارنة؟"

وقال بوتين إن روسيا تتبع في علاقاتها مع الغرب القول المأثور القديم "إذا أردت السلام، عليك أن تستعد للحرب".

جاءت تصريحات بوتين رداً على طلب من مقدم البرنامج التلفزيوني "موسكو. الكرملين. بوتين"، للتعليق على توصية قدمتها لجنة تابعة للكونغرس الأمريكي مؤخراً لواشنطن بالاستعداد لحروب متزامنة محتملة مع روسيا والصين والتي يمكن أن تشمل استخدام الأسلحة النووية، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين "لا أعتقد أن تلك أفكار سليمة وردت على أذهان أشخاص أصحاء، لأن القول بأن الولايات المتحدة تستعد للحرب مع روسيا، حسنا... نحن جميعاً نستعد للحرب لأننا نتبع مبدأ قديما معروفا". وقال بوتين "المبدأ هو: إذا أردت السلام، عليك أن تستعد للحرب. لكننا نتصرف على افتراض أننا نريد السلام".

ع.ح./ص.ش. س.ك (رويترز، أ ف ب ، د ب أ) 

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