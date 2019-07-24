واشنطن تحذر موسكو من مغبة التدخل في الانتخابات الأمريكية

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر روسيا من التدخل في الانتخابات الأمريكية خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس الثلاثاء (العاشر من كانون الأول / ديسمبر 2019).

وقال لافروف إن موسكو تريد نشر الاتصالات الأمريكية الروسية التي قال إنها برأت ساحة روسيا من مزاعم تدخلها في الانتخابات الأمريكية عام 2016 لكن واشنطن منعت نشرها.

وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال لافروف إن الاتصالات كانت مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، لكنه لم يقدم تفاصيل. وكرر نفي التدخل الروسي.

وجدد لافروف أيضا عرض موسكو تمديد معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة بينما أكد ترامب وبومبيو على الحاجة إلى حوار استراتيجي يشمل الصين أيضا.

وأحيت زيارة لافروف تساؤلات بشأن ما إذا كانت روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016 التي أوصلت ترامب إلى السلطة وما إذا كانت ستفعل ذلك مرة أخرى في عام 2020.

وقال جود ديري المتحدث باسم البيت الابيض في بيان عن اجتماع ترامب مع لافروف في المكتب البيضاوي "حذر الرئيس ترامب من أي محاولات روسية للتدخل في الانتخابات الأمريكية".

وأُبلغ لافروف ببيان البيت الأبيض وقال في مؤتمر صحفي بمفرده في المساء عبر مترجم "تعرفون أننا لم نناقش الانتخابات بالفعل".

وقال ديري إن ترامب حث روسيا أيضا على حل الصراع مع أوكرانيا.

وأضاف "أكد الرئيس ترامب أيضا على دعمه للحد من الأسلحة في العالم على نحو فعال لا يشمل روسيا فحسب، بل الصين أيضا".

ورفضت الصين، التي تشير التقديرات إلى امتلاكها أسلحة نووية أقل بكثير من الولايات المتحدة وروسيا، المحادثات الثلاثية.

ز.أ.ب/ح.ز (رويترز)